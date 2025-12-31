Кому придется установить MAX в 2026 году и почему

Если вы не планировали ставить российский мессенджер MAX, у нас для вас есть новость: в 2026 году у многих такого выбора просто не останется. Да, формально никто не будет заставлять скачивать приложение под угрозой штрафа, но на практике без MAX можно потерять доступ к привычным услугам. В итоге многие пользователи просто сами побегут устанавливать российский мессенджер. Разбираемся, кого зацепят новые законы, связанные с MAX.

В конце 2025 года президент подписал закон, который расширяет функции отечественного мессенджера MAX. Причем речь идет о возможностях, которые будут уникальными, так как в других сервисах их использование либо ограничено, либо прямо запрещено.

Домовые чаты обязали перенести в MAX

Начнем с самого массового кейса: домовых чатов. По новым правилам управляющие компании и ТСЖ должны вести официальные чаты жильцов именно в MAX. Туда будут писать про отключения воды и света, ремонты и аварии, а также уведомлять о проведении собраний и публиковать важные объявления.

Если MAX у вас не установлен, то с 1 января вы просто не увидите новогоднее поздравление от УК, а также другие официальные уведомления, потому что рассылка будет идти только через этот мессенджер. И, вот, нюанс: с юридической точки зрения информация будет считаться доведенной до жильца, даже если он ее не прочитал. Конечно, сосед может переслать вам сообщение вручную, но не будет же это происходить вечно.

Поэтому, если раньше можно было сказать «меня нет в этом чате», то теперь такой аргумент уже не сработает.

Как MAX продвигают в школах и вузах

Школы и вузы тоже постепенно переводят общение в MAX. Туда уже переехали официальные чаты классов и учебных групп. Через мессенджер теперь рассылают уведомления о расписании, изменениях в учебном процессе и других важных вещах. Иногда учителя по-прежнему пишут родителям или ученикам в личные чаты в иностранных мессенджерах, но официальные сообщения теперь идут только через MAX.

Итог простой: нет MAX, значит нет официальных сообщений от школы. А это значит, что обо всех изменениях вы будете узнавать последними. Для родителей это особенно критично, ведь пропущенное объявление о собрании или переносе занятий может выйти боком.

Российский мессенджер стал обязательным для госорганов

Подведомственные организации получили рекомендацию полностью перейти на российские мессенджеры. В результате рабочее общение все чаще идет через MAX, а не через привычные Telegram или WhatsApp.

Можно сколько угодно не любить приложение, но если начальство пишет туда, и все рабочие чаты находятся в MAX, без него сотрудник просто выпадает из рабочего процесса. Важные документы и указания тоже приходят именно туда.

Куда теперь писать банкам и операторам связи

С июня 2025 года сотрудникам банков и операторов связи запретили использовать иностранные мессенджеры для общения и взаимодействия с клиентами. Вариантов у компаний осталось немного, и MAX стал одним из основных каналов связи.

Пока это требование действует не везде, но тренд очевиден: справочная информация, уведомления и сервисное общение будут постепенно уходить в российские приложения. Например, это правило уже соблюдает ВТБ.

Почему MAX становится обязательным

Государство делает MAX единым официальным каналом общения. Логика простая: меньше зависимости от иностранных сервисов и больше контроля над важными переписками и коммуникациями, которые теперь сосредоточены в одном месте. Например, тут уже есть цифровой ID и недавно появилось подтверждение возраста.

При этом личное общение никто не запрещает. Хотите, используйте MAX, не хотите, оставайтесь в привычных мессенджерах. Но если речь идет об официальной информации, услугах и уведомлениях, без MAX в 2026 году обойтись будет все сложнее.