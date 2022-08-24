Косяки смартфонов Xiaomi, которые вынесли мне мозг

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Герман Вологжанин 0

Компания Xiaomi является лидером на рынке смартфонов в России и во многих других странах мира. А потому, настроив нужную частоту сарафанного радио, в 2020 году я вступил в ряды сяомитов и стал настоящим апологетом китайского бренда. Откровенно говоря, я об этом не жалею, но за время взаимодействия с китайфонами наружу вылезли такие минусы Xiaomi, что не поделиться ими с вами я просто не могу. Вы наверняка слышали про встроенную рекламу MIUI и проблемы с ее оптимизацией. Но все это — цветочки на фоне того, с чем мне довелось с толкнуться за два года с Xiaomi.

Если вы чувствительные к деталям, то смартфоны Xiaomi могут вынести вам мозг

Датчик приближения Xiaomi

В последнее время на рынке нет ни одного смартфона Xiaomi, у которого не глючил бы датчик приближения. Проблема проявляется следующим образом: вы отвечаете на звонок, подносите гаджет к уху, а во время разговора его экран не гаснет, из-за чего ваша щека то и дело нажимает на кнопку отключения микрофона или переключения на громкую связь.

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В то же время на устройствах других компаний, будь то realme, vivo или Samsung, я с подобным не сталкивался. Так в чем же проблема датчика приближения? Я нашел ее истоки в презентации Xiaomi 2019 года, когда спикеры рассказывали о смартфоне Xiaomi Mi 9T. Если вы помните, эта модель получила экран без вырезов за счет помещенной в выдвижной блок фронтальной камеры. Также у девайса оказалась очень узкая верхняя рамка, для чего производителю пришлось спрятать датчик приближения под экран.

В 2019 году еще никто не мог понять, насколько ошибочным будет это решение

Тогда об этом говорили, как о каком-то великом достижении, но все это вылилось в мучения фанатов Xiaomi, чьи смартфоны не могут корректно выполнять базовую функцию. Если у вас тоже не работает датчик приближения, то можно попробовать его откалибровать или просто вручную погасить экран нажатием кнопки питания во время разговора по телефону. В любом случае это костыли, доставляющие дискомфорт при постоянном использовании.

Телефон постоянно перезагружается

С этой проблемой я столкнулся в 2020 году, когда впервые вступил в плотный контакт с телефонами Xiaomi. Мой Redmi Note 9 Pro сразу после покупки стал перезагружаться сам по себе. Причем это происходило в самых разных сценариях. Смартфон может просто лежать на столе и произвольно перезагрузиться или выключиться в момент, когда я с кем-то переписываюсь или смотрю видео. Обычно это случается 1 раз в сутки или реже.

Телефон перезагружается сам по себе

В поисках ответа на вопрос, почему телефон сам перезагружается, я наткнулся на очень странный совет, в котором предлагается переключить тип сети в настройках на 3G. Попробовал — получилось. Но продержался я не долго. Скорости интернета в сетях третьего поколения мне оказалось недостаточно, поэтому я вновь переключился на 4G и смирился с периодическими перезагрузками. А решить проблему не удалось ни установкой обновлений, ни сбросом настроек.

Темная тема на телефон

Как и предыдущий баг, эта проблема носит частный характер и проявилась она пару месяцев назад, когда я начал настраивать POCO M4 Pro 5G для знакомого человека. При первом включении на телефоне сразу была активирована темная тема, но владельцу она не понравилась, а потому нужно было переключиться на светлый вариант оформления.

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Перейдя в раздел настроек «Экран», я сразу ткнул пальцем на «Светлый режим», однако переключения не случилось. Точнее, телефон показывал, что действительно выбрана стандартная цветовая схема, но интерфейс продолжал оставаться темным. Перезагрузка смартфона и установка обновлений не помогли. Ну а потенциальное решение я нашел спустя несколько дней. Один из советчиков предложил переключить тему в момент, когда POCO M4 Pro 5G заряжается. Но к тому времени владелец уже смирился с темной темой, да и на связь перестал выходить. Удалось ли ему исправить баг — не знаю.

Мигающий экран

При изменении громкости экран почему-то мигает

Пока эта проблема тоже имеет частный характер, но проявилась она сразу на двух смартфонах Xiaomi 11 Lite 5G NE, купленных в январе и марте 2022 года соответственно. Во время просмотра видео через браузер, когда вы увеличиваете или уменьшаете громкость кнопками, экран мигает. Нет, он не гаснет, а как бы на момент опускает яркость, а затем — приводит ее к исходному значению.

Подобное случается со всеми видеороликами, но только во время просмотра через браузер. В целом, штука далеко не самая раздражающая, но найти решение проблемы мне так и не удалось. Может быть, вы сможете что-то подсказать?

Задержка звонка

Вернемся к косякам, которые имеют повсеместный характер. С недавних пор на глобалках Xiaomi в качестве стандартной звонилки используется приложение Телефон Google. В принципе, меня оно устраивает, но при поступлении входящего звонка приходится ждать порядка 2-3 секунд, пока на экране появится информация о звонящем контакте, и я смогу ответить на вызов.

При поступлении звонка экран загорается не сразу

Штука раздражающая. Представьте: вы едете в автобусе, вдруг у вас зазвонил телефон, замигала вспышка, завибрировал корпус, а вы не можете ответить на звонок, потому что интерфейс на экране появляется с существенной задержкой. Я к этому привык, но порой продолжаю испытывать раздражение. Возможно, стоит скачать другую звонилку.

Тихий звук в наушниках

Ну и последнее. Не знаю почему, но тихий звук в наушниках я встречал только на смартфонах Xiaomi. И преимущественно на моделях без сертификации Hi-Res Audio. Не исключено, что дело в моем слухе, на формирование которого большое влияние оказал медведь, наступивший на ухо, однако проблема частая. Наличие проблемы подтверждают поисковые запросы других пользователей, пытающихся найти ответ на вопрос, почему звук в наушниках тихий.

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Для увеличения громкости проводных наушниках я, как правило, просто меняю регион на «Индию». В TWS-моделях с подобной проблемой и вовсе не сталкиваюсь. Думаю, надо на досуге проанализировать способы, как увеличить громкость наушников. Сделайте это и вы, если вас тоже раздражает тихий звук.

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