Крутые фишки смартфонов vivo, о которых ты точно не знал

Android является открытой операционной системой, поэтому каждый производитель может взять и доработать ее, создав собственную оболочку. MIUI, One UI и ColorOS являются, пожалуй, самыми популярными среди пользователей, FunTouch OS от vivo почему-то остается незамеченной. А зря: эта хорошая операционка работает очень шустро и больше напоминает чистый Андроид, нежели надстройку. На днях я опробовал недорогой vivo Y35 на базе FunTouch OS 13, которая мне как владельцу iPhone очень понравилась. Если ищете удобный смартфон и не знаете, какая оболочка для Андроид лучше, присмотритесь к FunTouch OS на vivo: здесь есть несколько крутых фишек, которые точно вам понравятся.

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Удобная оболочка для Андроид

Первое, что пугает многих обладателей iPhone, когда к ним в руки попадает смартфон на Android — это перегруженный интерфейс. Слишком много кнопок, ярлычков на главном экране и сложное управление — вот самые частые претензии к оболочкам от сторонних разработчиков. С операционкой в vivo Y35 у меня подобных ощущений не возникло.

Настройки рабочего стола в FunTouch OS появляются по удержанию экрана, сетка дисплея легко меняется, а виджеты вместе со всеми установленными приложениями спрятаны в отдельной вкладке, вызываемой свайпом снизу вверх. Вопросы лично у меня возникли из-за Google Discover, который появляется при смахивании вправо на главном экране. Но я быстро нашел, где отключить эту функцию в настройках.

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Как ускорить Андроид-смартфон

Не знаю как вам, но мне нравится отношение vivo к своим смартфонам: в FunTouch OS по умолчанию встроен удобный iManager (название — так себе). Это программа для оптимизации смартфона, которая вдобавок отображает работоспособность системы.

Она умеет чистить кэш на Андроид, проверять смартфон на вирусы и даже устанавливать обновления приложений. Последняя функция точно пригодится каждому фанату iPhone, взявшему в руки Android: в Google Play отыскать раздел с апдейтами не так-то просто в отличие от App Store. Вот еще несколько фишек, которые есть в приложении.

Если смартфон нагрелся , вы можете зайти в утилиту и выбрать охлаждение. Система измерит температуру устройства, после чего за минуту снизит ее, оптимизировав работу системы.

, вы можете зайти в утилиту и выбрать охлаждение. Система измерит температуру устройства, после чего за минуту снизит ее, оптимизировав работу системы. Управление сетью — функция, чтобы быстро отключить приложения от Интернета .

. Резервное копирование — можно создать бэкап на смартфоне vivo в облачное хранилище vivoCloud.

в облачное хранилище vivoCloud. Можно проверить скорость интернета на смартфоне: работает как с Wi-Fi, так и с подключением по сотовой связи.

Казалось бы, ну что в iManager такого — это же типичный оптимизатор для Андроид! Да, но это встроенная бесплатная утилита: в отличие от сторонних приложений она не сделает смартфону хуже.

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Как изменить жесты на Андроиде

На vivo Y35 есть большая коллекция жестов экрана, которые упрощают взаимодействие с телефоном. Больше всего мне понравилось управление одной рукой: если в iOS нужно свайпнуть нижнюю часть экрана вниз, то в FunTouch OS — провести от правой стороны дисплея налево и обратно. У вас появится приложение в небольшом окошке, размер которого можно поменять для управления одной рукой. А вот еще несколько крутых жестов экрана, которые входят в функцию Smart Wake.

Провести на экране латинскую «m», чтобы запустить плеер.

Провести слева направо, чтобы переключить песню.

Нарисовать «w» — так откроется WhatsApp.

На жест буквы «е» можно установить запуск любого приложения. Например, Telegram.

Умное переключение: если при разговоре по громкой связи поднести телефон к уху, он переведет звук на встроенный динамик.

А еще здесь есть функция Суперскриншот: смахиванием тремя пальцами сверху вниз дисплея создается снимок экрана. Это намного удобнее, чем зажимать нужные клавиши. В общем, жесты в FunTouch OS продуманы очень хорошо: выше указана даже не половина из них!

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Быстрый смартфон на Андроиде

vivo Y35 работает на основе процессора Qualcomm Snapdragon 680 — не самого мощного чипсета на рынке (всего лишь 290К в AnTuTu — почти как у шестилетнего iPhone 7). Он достаточно проблематичный — не так давно мы об этом рассказывали. Несмотря на это, система работает очень шустро и плавно, подвисаний и ошибок я за неделю так и не встретил: это говорит, что производитель хорошо оптимизировал ее для такого слабого железа.

Никаких излишеств в оболочке нет: элементы меню прорисованы очень хорошо и даже работают с Material You от Google, а анимации в меру красивые. В общем, «китайщиной» от смартфона не веет — ощущение, будто у меня в руках Google Pixel.

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При этом я установил на телефон сторонний браузер Mozilla Firefox и оставил открытыми с десяток вкладок: даже с такой нагрузкой смартфон справился отлично. Интерфейс, несмотря на наличие 90 Гц, работает не так быстро как на iPhone 13, но я ожидал, что будет намного хуже. В общем, если хотите купить смартфон с быстрой оболочкой, то вам точно стоит присмотреться к FunTouch OS.