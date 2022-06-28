Крутые фишки устройств Samsung, о которых вы не знали

Многие пользователи умных устройств уверены, что экосистема выстроена лишь у компании Apple, но это не так: у ближайшего конкурента — Samsung — купертиновцам точно есть, чему поучиться. Южнокорейцы выпускают разнообразные гаджеты, способные отлично работать в связке друг с другом. Со временем устройства стали взаимодействовать друг с другом намного из-за требований времени: сейчас производители стали делать ставку на экосистему, а не на устройства по отдельности. Еще не пользовались устройствами Samsung, которые отлично работают друг с другом? Смотрите, на что они способны!

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Обратная зарядка Самсунг

В отличие от Apple, Samsung никогда не оставит вас с разряженными наушниками или часами. Как вы понимаете, зарядка гаджетов — настоящая проблема в 2022 году, поэтому в смартфонах Samsung реализовали реверсивную зарядку гаджетов: достаточно лишь включить соответствующий пункт в настройках, после чего достаточно приложить трубки друг к другу задней стороной. Вместо другого смартфона вы можете зарядить наушники от телефона, смарт-часы или любой другой гаджет, поддерживающий стандарт Qi.

Подобная фича появилась чуть раньше в Huawei, но у нее были свои нюансы: в частности, зарядка была не такой мощной и не работала на ходу. К тому же, реверсивная зарядка в Samsung не сможет высадить смартфон полностью — пороговое значение составляет 30%, после чего зарядка другого гаджета прекратится. Удобно и просто!

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Как подключить несколько наушников к телефону

Bluetooth 5.0 и выше позволяет подключать сразу несколько пар беспроводных наушников к смартфону или другому источнику звука. В Samsung этим воспользовались еще несколько лет и внедрили в смартфоны функцию Music Share, которая позволяет слушать музыку на двух парах наушников. Так что, можно смотреть сериал с любимым человеком и не отдавать ему свой наушник. Включить ее очень просто.

Смахните шторку и нажмите «Music Share».

Далее дайте разрешение тем устройствам, которые подключатся к вашему смартфону.

После этого наушники можно будет подключить к смартфону. То есть, наушники без разрешения доступ не получат.

Хорошо реализована функция Auto Swicth, благодаря которой можно быстро переключиться между устройствами: например, когда вы пользовались планшетом, а потом перешли на планшет, то можно переключить источник звука в наушниках. А если кто-то позвонит, то можно без проблем вернуться к смартфону, чтобы не возникало путаницы, откуда нужно отвечать и куда говорить.

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Подключить Самсунг к компьютеру

Годами ранее попытку удобно подключить смартфон к ПК предприняла Microsoft: смартфон Lumia устанавливался в специальную док-станцию, после чего экран транслировался на мониторе. Эта фича должна была стать революционной, но оказалась сырой: тем не менее, в Samsung идею взяли на вооружение и создали DeX — беспроводное подключение, которое отображает смартфон в отдельном окне. Так можно удобнее разбираться с работой, перетаскивать файлы, избегая облачных хранилищ или попросту не отключать уведомления на телефоне каждый раз, когда пользуетесь ПК.

Удобно, что система DeX не имеет ни проводов, ни специальных док-станций: достаточно лишь скачать приложение для трансляции и в нем выбрать, на каком устройстве хотите запустить DeX. Например, можно экран смартфона или планшета с запущенным Microsoft Office на телевизор, чтобы получить больше рабочего пространства. Это особенно удобно, ведь приложения Microsoft отлично адаптированы для Samsung, а интерфейс ничем не отличается от привычного в Windows. А если еще использовать клавиатуру, то и вовсе, получается, компьютер-то и не нужен.

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Многозадачность Самсунг

Возможно, One UI не так удобна как MIUI в плане интерфейса, зато нет проблем с многозадачностью. Лично я редко переключаюсь между устройствами и использую либо смартфон, либо ноутбук, предпочитая доделывать работу на одном гаджете. Но если внезапно со смартфона нужно перенести что-то важное, то не нужно это сохранять в документ или пересылать в Телеграм — можно скопировать в буфер обмена на одном гаджете и продолжить на другом. Или, например, оставить открытой страницу на планшете, а потом продолжить изучать ее на Samsung Galaxy.

Отдельно стоит упомянуть роль умных часов Galaxy Watch, которые не только следят за здоровьем, но и помогают управлять презентацией в Power Point, например, переключать слайды. Еще они выполняют роль затвора камеры, позволяют разблокировать смартфон, когда он находится поблизости, или назначить доверенным устройством в безопасном месте по геолокации: например, когда находитесь дома.

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Даже если в чем-то смартфоны Samsung уступают iPhone, у них есть огромное преимущество при работе в экосистеме с помощью простой синхронизации устройств. Но не всё так идеально: у смартфонов Samsung есть свои бесячие недостатки, о которых мы рассказали в нашей статье.