Крутые гаджеты Xiaomi, если не знаете, что подарить на Новый год

Казалось бы, крупные распродажи 2022 года позади: если не успел приобрести желаемый гаджет, то теперь придется ждать несколько месяцев, пока он подешевеет. Согласитесь, за это время уже и желание покупать пропадет. К счастью, Xiaomi устраивает распродажу, на которой можно купить топовые гаджеты по смешной цене. Особенно это актуально в преддверии Нового года, ведь нужно купить подарки не только близким, но и себе любимому. Лично я уже выбрал 4 устройства Xiaomi со скидкой, которые хотел бы купить себе. Присмотритесь — возможно, и вы захотите тоже!

Недорогой смартфон с хорошей камерой

Что может быть важнее камеры в смартфоне в 2022 году? Наверное, только процессор. Впрочем, если для вас крутые фотографии важнее производительности, то присмотритесь к Redmi Note 10 Pro: это недорогой смартфон с мощной камерой на 108 мегапикселей — между прочим, столько нет даже у флагманов!

Одним объективом сыт не будешь, поэтому в нем есть еще два — 8-мегапиксельный ультраширик и 5-мегапиксельный макрообъектив, а также датчик глубины на 2 мегапикселя. В смартфоне предусмотрена функция Auto HDR для повышения качества снимков и ночной режим для съёмок при плохом освещении. Есть даже возможность сохранять фотографии в формате RAW для дальнейшей обработки в фоторедакторе.

Впрочем, недорогой смартфон Redmi может похвастаться и другими характеристиками: например, ярким 6,67-дюймовым экраном на 120 Гц, рассчитанным на максимальные 1200 нит, мощной батареей на 5000 мА*ч и процессором Snapdragon 732G, благодаря которому смартфон набирает в AnTuTu солидные 336 тысяч очков. В общем, пока смартфон Redmi продают со скидкой, надо брать: есть несколько версий с 6 или 8 ГБ оперативной и 128 Гб или 256 Гб встроенной памяти — цены начинаются от 192 долларов!

Купить Redmi Note 10 Pro

Какой Xiaomi 12 выбрать

Линейка Xiaomi 12 состоит из нескольких смартфонов: если вы запутались, чем они отличаются, то проще всего купить Xiaomi 12 Lite. Это облегченная версия флагмана, в которой также есть все необходимое. Например, большой AMOLED-дисплей на 6,55 дюйма с частотой 120 Гц, Dolby Vision, 108-мегапиксельная широкоугольная камера с ночным режимом и много других полезных функций.

Лично меня привлекает мощный процессор — здесь установлен среднебюджетный Snapdragon 778G, которого хватает и для игр благодаря видеоядру Adreno, и для повседневных задач. Не забывайте про 8 Гб оперативки — идеальный объём памяти для 2022 года.

Аккумулятора на 4300 мА*ч хватит на день использования: в крайнем случае, его можно подзарядить комплектным адаптером на 67 Вт. Напомню, прошлогодняя версия заряжалась адаптером на 33 Вт — в два раза медленнее. Так что, смартфон придет в чувство за каких-то 50 минут. Отдают смартфон с приятной скидкой — всего за 356 долларов, что в переводе на рубли не так уж и много. В офлайн-рознице таких предложений точно не встретите.

Xiaomi 12 Lite дешево

Какой фитнес-браслет купить в 2022

В этом году Xiaomi выпустила два фитнес-браслета, самым привлекательным из которых стал Xiaomi Smart Band 7 Pro: на первый взгляд, он вообще больше похож на смарт-часы. Во многом, за счет угловатого дизайна AMOLED-экрана на 1,64 дюйма — китайской компании наконец удалось создать компактный гаджет с большим экраном. Тут и Always On Display, и датчик освещенности для работы автояркости, и водонепроницаемость, и даже GPS, чтобы вы могли отслеживать тренировки на свежем воздухе без использования смартфона.

Внутри целых 117 режимов тренировок, которые даже умеют включаться автоматически, когда вы занимаетесь спортом! Но для меня, как для любителя здорового образа жизни, намного важнее датчик уровня кислорода в крови — всегда нужен во время кардиотренировок.

Мощная батарея Mi Band 7 Pro позволяет не вспоминать о зарядке — даже при активном использовании ее хватит на 7-12 дней. В общем, нужно купить фитнес-браслет со скидкой — всего за 62.99 доллара, чтобы тренироваться в новом году было интереснее.

Лучший фитнес-браслет 2022 со скидкой

Как прокачать старый телевизор

Многие ошибочно считают, что старый телевизор проще всего продать за копейки и купить новый. Зачем, если его можно прокачать? Я пришел к такому выводу благодаря Xiaomi Mi TV Stick 4K. Фактически недорогая ТВ-приставка заменяет новый телевизор со Смарт ТВ, так как работает на Android TV.

Устройство имеет 2 Гб оперативной памяти — этого достаточно для запуска различных приложений для просмотра фильмов и YouTube. Для удобства есть 8 Гб встроенного хранилища, поэтому можно без проблем установить любое приложение, включая браузер, соцсети и даже игры. Платформа Android TV — открытая: для нее даже подойдут программы для смартфона.

Купить ТВ-приставку Xiaomi дешево

Приятный бонус — то, что Mi TV Stick поддерживает воспроизведение в 4K, а также Dolby Atmos. Кроме того, ее можно спокойно подключить к Wi-Fi-сети 5 Ггц. В комплекте еще есть пульт управления, поэтому докупать ничего не придется! Пока есть возможность, нужно купить ТВ-приставку со скидкой: все-таки 32.99 доллара — сущие копейки. Даже если вам она не пригодится, то это полезный подарок для близких на любой праздник!

Распродажа Xiaomi продлится ровно неделю — до 9 декабря включительно, после чего цена вновь станет прежней. Если не хотите покупать подарки втридорога, то поторопитесь — это последний шанс купить гаджеты со скидкой в 2022 году!