Крутые гаджеты Xiaomi, если не знаете, что подарить на Новый год

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Иван Герасимов 0

Казалось бы, крупные распродажи 2022 года позади: если не успел приобрести желаемый гаджет, то теперь придется ждать несколько месяцев, пока он подешевеет. Согласитесь, за это время уже и желание покупать пропадет. К счастью, Xiaomi устраивает распродажу, на которой можно купить топовые гаджеты по смешной цене. Особенно это актуально в преддверии Нового года, ведь нужно купить подарки не только близким, но и себе любимому. Лично я уже выбрал 4 устройства Xiaomi со скидкой, которые хотел бы купить себе. Присмотритесь — возможно, и вы захотите тоже!

Крутые гаджеты Xiaomi, если не знаете, что подарить на Новый год. Уже решили, что хотите купить себе на Новый год? А как насчет этих гаджетов? Фото.

Уже решили, что хотите купить себе на Новый год? А как насчет этих гаджетов?

Недорогой смартфон с хорошей камерой

Что может быть важнее камеры в смартфоне в 2022 году? Наверное, только процессор. Впрочем, если для вас крутые фотографии важнее производительности, то присмотритесь к Redmi Note 10 Pro: это недорогой смартфон с мощной камерой на 108 мегапикселей — между прочим, столько нет даже у флагманов!

Недорогой смартфон с хорошей камерой. Redmi Note 10 Pro — недорогой смартфон, в котором упор сделан на камеру. Фото.

Redmi Note 10 Pro — недорогой смартфон, в котором упор сделан на камеру

Одним объективом сыт не будешь, поэтому в нем есть еще два — 8-мегапиксельный ультраширик и 5-мегапиксельный макрообъектив, а также датчик глубины на 2 мегапикселя. В смартфоне предусмотрена функция Auto HDR для повышения качества снимков и ночной режим для съёмок при плохом освещении. Есть даже возможность сохранять фотографии в формате RAW для дальнейшей обработки в фоторедакторе.

Впрочем, недорогой смартфон Redmi может похвастаться и другими характеристиками: например, ярким 6,67-дюймовым экраном на 120 Гц, рассчитанным на максимальные 1200 нит, мощной батареей на 5000 мА*ч и процессором Snapdragon 732G, благодаря которому смартфон набирает в AnTuTu солидные 336 тысяч очков. В общем, пока смартфон Redmi продают со скидкой, надо брать: есть несколько версий с 6 или 8 ГБ оперативной и 128 Гб или 256 Гб встроенной памяти — цены начинаются от 192 долларов!

Купить Redmi Note 10 Pro

Какой Xiaomi 12 выбрать

Линейка Xiaomi 12 состоит из нескольких смартфонов: если вы запутались, чем они отличаются, то проще всего купить Xiaomi 12 Lite. Это облегченная версия флагмана, в которой также есть все необходимое. Например, большой AMOLED-дисплей на 6,55 дюйма с частотой 120 Гц, Dolby Vision, 108-мегапиксельная широкоугольная камера с ночным режимом и много других полезных функций.

Какой Xiaomi 12 выбрать. Lite-версия смартфонов Xiaomi всегда привлекает соотношением цена-качество. Фото.

Lite-версия смартфонов Xiaomi всегда привлекает соотношением цена-качество

Лично меня привлекает мощный процессор — здесь установлен среднебюджетный Snapdragon 778G, которого хватает и для игр благодаря видеоядру Adreno, и для повседневных задач. Не забывайте про 8 Гб оперативки — идеальный объём памяти для 2022 года.

Аккумулятора на 4300 мА*ч хватит на день использования: в крайнем случае, его можно подзарядить комплектным адаптером на 67 Вт. Напомню, прошлогодняя версия заряжалась адаптером на 33 Вт — в два раза медленнее. Так что, смартфон придет в чувство за каких-то 50 минут. Отдают смартфон с приятной скидкой — всего за 356 долларов, что в переводе на рубли не так уж и много. В офлайн-рознице таких предложений точно не встретите.

Xiaomi 12 Lite дешево

Какой фитнес-браслет купить в 2022

В этом году Xiaomi выпустила два фитнес-браслета, самым привлекательным из которых стал Xiaomi Smart Band 7 Pro: на первый взгляд, он вообще больше похож на смарт-часы. Во многом, за счет угловатого дизайна AMOLED-экрана на 1,64 дюйма — китайской компании наконец удалось создать компактный гаджет с большим экраном. Тут и Always On Display, и датчик освещенности для работы автояркости, и водонепроницаемость, и даже GPS, чтобы вы могли отслеживать тренировки на свежем воздухе без использования смартфона.

Какой фитнес-браслет купить в 2022. Новый фитнес-браслет очень хорош — его можно носить с любым нарядом! Фото.

Новый фитнес-браслет очень хорош — его можно носить с любым нарядом!

Внутри целых 117 режимов тренировок, которые даже умеют включаться автоматически, когда вы занимаетесь спортом! Но для меня, как для любителя здорового образа жизни, намного важнее датчик уровня кислорода в крови — всегда нужен во время кардиотренировок.

Мощная батарея Mi Band 7 Pro позволяет не вспоминать о зарядке — даже при активном использовании ее хватит на 7-12 дней. В общем, нужно купить фитнес-браслет со скидкой — всего за 62.99 доллара, чтобы тренироваться в новом году было интереснее.

Лучший фитнес-браслет 2022 со скидкой

Как прокачать старый телевизор

Многие ошибочно считают, что старый телевизор проще всего продать за копейки и купить новый. Зачем, если его можно прокачать? Я пришел к такому выводу благодаря Xiaomi Mi TV Stick 4K. Фактически недорогая ТВ-приставка заменяет новый телевизор со Смарт ТВ, так как работает на Android TV.

Как прокачать старый телевизор. Xiaomi Mi TV Stick 4K — классный гаджет, который всегда можно взять с собой. Фото.

Xiaomi Mi TV Stick 4K — классный гаджет, который всегда можно взять с собой

Устройство имеет 2 Гб оперативной памяти — этого достаточно для запуска различных приложений для просмотра фильмов и YouTube. Для удобства есть 8 Гб встроенного хранилища, поэтому можно без проблем установить любое приложение, включая браузер, соцсети и даже игры. Платформа Android TV — открытая: для нее даже подойдут программы для смартфона.

Купить ТВ-приставку Xiaomi дешево

Приятный бонус — то, что Mi TV Stick поддерживает воспроизведение в 4K, а также Dolby Atmos. Кроме того, ее можно спокойно подключить к Wi-Fi-сети 5 Ггц. В комплекте еще есть пульт управления, поэтому докупать ничего не придется! Пока есть возможность, нужно купить ТВ-приставку со скидкой: все-таки 32.99 доллара — сущие копейки. Даже если вам она не пригодится, то это полезный подарок для близких на любой праздник!

Распродажа Xiaomi продлится ровно неделю — до 9 декабря включительно, после чего цена вновь станет прежней. Если не хотите покупать подарки втридорога, то поторопитесь — это последний шанс купить гаджеты со скидкой в 2022 году!

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