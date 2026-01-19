Курьер просит код из СМС, а вы рискуете деньгами. Как не попасться на новую схему в 2026 году

Мошеннических схем стало так много, что удивляет уже не сам факт, а качество игры. Сегодня “курьеры” по телефону звучат не хуже профессиональных актеров: у них уверенный голос, они знают ваш адрес и давят спешкой. И все ради того, чтобы вы отдали им код из СМС. Если повестись, злоумышленники за секунды получают доступ к вашим аккаунтам и деньгам. Как распознать обман вовремя и остаться при своем?

“Я курьер, сейчас стою у подъезда, подтвердите доставку кодом из СМС” — типичное начало развода. Человек знает ваш адрес, иногда называет фамилию, и рука автоматически тянется продиктовать цифры, чтобы не сорвать доставку. Причем попадаются и те, кто реально ждет посылку, и те, кто ничего не заказывал: в первом случае срабатывает привычка, во втором — любопытство и надежда, что это какой-то сюрприз.

Дальше все происходит быстро: вы называете код, и кто-то уже заходит в ваш аккаунт или пытается восстановить доступ к сервису. Посылки, естественно, не будет. А вот проблемы у вас уже на носу.

Можно ли говорить код из СМС курьеру

В большинстве случаев код из сообщения: это ключ доступа. Он используется для входа в личный кабинет, подтверждения смены пароля, авторизации в сервисе и для совершения банковских операций. Курьеру такой ключ не нужен, чтобы привезти заказ. Его задача доставить и отдать посылку, максимум попросить подпись или документ, если отправление оформлено с проверкой личности.

Если службе доставки и требуется подтверждение, оно обычно происходит внутри официального приложения или уже в момент выдачи, когда вы реально видите посылку перед собой и проверили ее содержимое. По телефону секретные цифры никакие нормальные службы не выбивают. А некоторые курьерские службы используют вместо кодов подпись: достаточно расписаться на смартфоне курьера и не называть никакие коды. Это безопаснее, хотя при вводе данных тоже стоит быть крайне внимательным.

Поэтому когда вам настойчиво предлагают продиктовать код, это почти всегда не про доставку, а про доступ к вашим данным и деньгам.

Что будет, если назвать код по телефону

Мошенники действуют быстрее, чем кажется. Они создают ощущение срочности и побыстрее требуют код, иначе “посылка уедет на склад”. Вы пугаетесь, торопитесь и называете цифры. Злоумышленник тут же вводит их в форму для входа или восстановления доступа, ради чего и был весь этот театр.

Дальше цель одна: закрепиться. На другом конце провода могут поменять пароль, отвязать ваши устройства, включить переадресацию или попытаться подключить новые способы подтверждения. Параллельно идут попытки вывести деньги или оформить заем. Такая схема опасна тем, что она не требует долгих инструкций: раньше мошенникам приходилось сопровождать вам до банкомата и говорить, что нажимать, а теперь достаточно одной фразы с кодом, чтобы вы передали контроль над аккаунтами.

Как отличить настоящего курьера от мошенника по телефону

Самое неприятное в таких звонках в том, что мошенники часто знают реальные данные: адрес, подъезд, иногда даже детали доставки. И это не экстрасенсы с ТНТ и не хакерский взлом как в голливудском фильме. Чаще всего источники банальные: утечки баз, перепродажа данных, фишинговые анкеты или старые заказы, которые утекли по цепочке подрядчиков.

Настоящий курьер не подтверждает доставку вашим СМС-кодом. Он может уточнить домофон, попросить выйти, предложить перенести доставку или оставить заказ в ПВЗ. А вот давление и спешка: классический признак развода. Когда вас торопят, пугают какими-то штрафами, не дают времени на проверку информации и раздражаются от вопросов, это почти всегда попытка не дать вам прийти в себя, открыть официальное приложение и убедиться, что никакой доставки нет.

Есть еще один способ обезопасить себя: настроить определитель номера. Сейчас номера мошенников быстро попадают в базы Яндекса, 2ГИС или других сервисов, так что достаточно подключить определитель и вы в 90% случаев будете знать, кто вам звонит. Вот, как это сделать:

Сначала установите приложение Яндекс с Алисой, 2ГИС или специализированную утилиту наподобие Truecaller. Есть и вариант от Сбера.

Запустите приложение, разрешите ему доступ к звонкам.

Откройте «Настройки», найдите пункт «АОН и спам» или «Блокировка и идентификация вызова».

Активируйте опции показа номера и фильтрации спама, выбрав в качестве определителя одну из доступных программ.

Теперь при звонке неизвестные номера будут подписаны тем именем, под которым они хранятся в базе абонентов.

Что делать, если вы назвали код из СМС

Ошибиться может любой и важно, что вы в таком случаете сделаете дальше. Ведь даже самый подкованный пользователь может попасться на очередную уловку мошенников. В таких случаях важно действовать быстро:

Сразу посмотрите, от какого сервиса пришло сообщение, и зайдите в него официально: через приложение или адрес сайта, который вы вводите вручную.

Если код был связан с банком, не ждите списаний, а сразу связывайтесь с поддержкой и просите заблокировать доступ и операции.

Если код оказался от почты, Госуслуг или другого важного аккаунта, нужно как можно быстрее сменить пароль и завершить активные сессии на всех устройствах, чтобы выбить злоумышленника.

Не уверены, куда именно ушел код? Лучше перестраховаться и проверить самые чувствительные сервисы: банки, почту и госприложения.

И на будущее самый простой прием, который ломает схему: говорите «Я сейчас сам проверю в приложении» и сразу кладете трубку. Настоящая доставка не исчезнет за минуту, а мошенническая история без вашей спешки обычно разваливается сама.