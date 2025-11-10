Лайфхаки для распродажи 11.11 на AliExpress: забираем секретные купоны и снижаем цены до минимума

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

11 ноября — это не просто день в календаре, а дата, когда начинается распродажа 11.11. Маркетологи приучили нас, что она является самой выгодной в году. Но как реально сэкономить и не купить ничего лишнего? Для ответа на этот вопрос мы сделали подробный материал о том, как работает распродажа 11.11. Здесь вы узнаете о ее секретах и сможете подобрать что-то реально стоящее.

Лайфхаки для распродажи 11.11 на AliExpress: забираем секретные купоны и снижаем цены до минимума. Самый полный гид по распродаже 11.11. Изображение: AliExpress. Фото.

Самый полный гид по распродаже 11.11. Изображение: AliExpress

Сколько длится распродажа 11.11 на AliExpress

Распродажа 11.11 AliExpress в 2025 году длится с 11 по 19 ноября. Целую неделю (и даже больше) тысячи товаров будут доступны с реальными скидками, о которых мы расскажем чуть позже.

Открыть распродажу 11.11

А сперва важно заметить, что распродажа 11.11 будет разбита на несколько этапов. И в зависимости от того, какой тип товара вам хочется приобрести, нужно подстроиться под даты:

  • Смартфоны и аксессуары (11-13 ноября);
  • Электроника (14-16 ноября);
  • Мода и спорт (17 ноября);
  • Бытовая техника и авто (18-19 ноября).

Товары из указанных категорий будут доступны со скидками и в другие дни распродажи 11.11, однако самые вкусные предложения получится встретить только в определенные даты. Поэтому внимательно следите за календарем.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Звездные купоны на AliExpress

Перед и во время распродажи 11.11 на AliExpress доступны звездные купоны. Это секретные скидки от магазинов-партнеров площадки, которые можно получить за так называемые звезды (золотые и серебряные).

Забрать звездный купон

Чтобы их получить, сделайте следующее:

  1. Перейдите на страницу звездных купонов.
  2. Выполните задания в одноименной вкладке (могут засчитываться не сразу).
  3. Обменивайте звезды на купоны.
Звездные купоны на AliExpress. Звездные купоны дают самую большую скидку. Фото.

Звездные купоны дают самую большую скидку

Звездные купоны AliExpress действуют на все товары из выбранных магазинов, где с их помощью можно получить дополнительную скидку до 49%, которую не набить другими купонами и промокодами.

Топовые товары с AliExpress, которые уже купили все кроме тебя

Что такое час выгоды AliExpress

На протяжении всей распродажи ежедневно с 11:00 до 11:59 (мск) будет идти Час выгоды AliExpress. Это акция, в рамках которой многие товары стоят еще меньше. На сотни позиций применяется дополнительная скидка, доступна всего один час.

Посмотреть товары на Час выгоды

По опыту предыдущих распродаж можно уверенно заявить, что Час выгоды реально работает. Весь вопрос в скидке. Некоторые товары стоят меньше стандартной цены распродажи на 2-3%, но дополнительная скидка на некоторые позиции превышает 10%, и это еще без учета купонов!

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как взять купон на AliExpress

Как взять купон на AliExpress. Не забывайте брать купоны на страницах товаров. Фото.

Не забывайте брать купоны на страницах товаров

Купоны можно найти на страницах большинства товаров 11.11. Как правило, здесь видна обычная цена и стоимость по купону. Чтобы товар вышел дешевле, обязательно поставьте галочку напротив пункта «Взять купон». Так, например, повербанк Baseus обойдется в тысячу рублей вместо полутора.

Купить повербанк Baseus

Отметим, что звездные и обычные купоны не суммируются. Поэтому заранее рассчитайте величину скидки, чтобы не взять купон, который де-факто окажется бесполезным на распродаже 11.11.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Что купить на распродаже 11.11

В распродаже 11.11 участвуют сотни брендов, чья продукция официально представлена на AliExpress. Настоятельно рекомендуем обратить внимание на:

Все товары здесь удобно разбиты по категориям, благодаря чему вам будет легче выбрать гаджет или аксессуар к нему. Но не забывайте, что распродажа длится лишь несколько дней и вскоре закончится.

Теги
Новости по теме
Как найти песню по словам. Полная инструкция
Цены на игровые смартфоны рухнут. Qualcomm готова удешевить самый мощный процессор для Android
Как найти телефон дома с помощью Алисы от Яндекса
Лонгриды для вас
На AliExpress залетел realme P3 Ultra — новый игровой смартфон до 25 тысяч с топовым железом

После успеха POCO X6 Pro в прошлом году и POCO X7 Pro в нынешнем конкуренты Xiaomi принялись окучивать сегмент недорогих смартфонов для игр, чтобы переманить геймеров на свою сторону. Отсутствием рекламы в оболочке сыт не будешь, а потому такие устройства важно оснащать таким же топовым железом, как в POCO, но в то же время не повышать цену. Получилось ли? У кого как, но у смартфона realme P3 Ultra — определенно.

Читать далее
Отличные товары с AliExpress для фотографов и блогеров

Собрали десятку полезных аксессуаров с AliExpress, которые сильно упрощают жизнь фотографам и видеографам, которые не хотят тратить много денег на аксессуары или просто ищут что-то интересное. Здесь есть кардридеры для быстрой передачи данных, крепления для камер, защита от непогоды, RGB-свет и много других мелочей, без которых на съемке становится неудобно. Цены от нескольких десятков до нескольких тысяч рублей, качество проверенное, а доставка с AliExpress быстрая.

Читать далее
В Россию привезли новый планшет на Android 15. Он стоит всего 10 990 рублей

Планшет — это не то устройство, чья покупка должна бить по кошельку. В отличие от смартфона, пользуются им реже, да и производительность уровня последнего «дракона» тут не к чему, ведь играть на таком сенсорном экране не очень удобно. Подобное устройство сегодня необходимо для работы, чтения электронных книг и просмотра видеоконтента. А с этими задачами более чем достойно справится даже планшет Teclast P50 2025, который привезли в Россию.

Читать далее
Новости партнеров
В этой стране медведи массово нападают на людей и не дают спокойно жить
В этой стране медведи массово нападают на людей и не дают спокойно жить
ТОП-10 школ программирования для детей в Перми
ТОП-10 школ программирования для детей в Перми
Почему резкий рост Биткоина до конца 2025 года может оказаться одним из худших событий: ответ аналитика
Почему резкий рост Биткоина до конца 2025 года может оказаться одним из худших событий: ответ аналитика