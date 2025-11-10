Лайфхаки для распродажи 11.11 на AliExpress: забираем секретные купоны и снижаем цены до минимума

11 ноября — это не просто день в календаре, а дата, когда начинается распродажа 11.11. Маркетологи приучили нас, что она является самой выгодной в году. Но как реально сэкономить и не купить ничего лишнего? Для ответа на этот вопрос мы сделали подробный материал о том, как работает распродажа 11.11. Здесь вы узнаете о ее секретах и сможете подобрать что-то реально стоящее.

Сколько длится распродажа 11.11 на AliExpress

Распродажа 11.11 AliExpress в 2025 году длится с 11 по 19 ноября. Целую неделю (и даже больше) тысячи товаров будут доступны с реальными скидками, о которых мы расскажем чуть позже.

А сперва важно заметить, что распродажа 11.11 будет разбита на несколько этапов. И в зависимости от того, какой тип товара вам хочется приобрести, нужно подстроиться под даты:

Смартфоны и аксессуары (11-13 ноября);

Электроника (14-16 ноября);

Мода и спорт (17 ноября);

Бытовая техника и авто (18-19 ноября).

Товары из указанных категорий будут доступны со скидками и в другие дни распродажи 11.11, однако самые вкусные предложения получится встретить только в определенные даты. Поэтому внимательно следите за календарем.

Звездные купоны на AliExpress

Перед и во время распродажи 11.11 на AliExpress доступны звездные купоны. Это секретные скидки от магазинов-партнеров площадки, которые можно получить за так называемые звезды (золотые и серебряные).

Чтобы их получить, сделайте следующее:

Перейдите на страницу звездных купонов. Выполните задания в одноименной вкладке (могут засчитываться не сразу). Обменивайте звезды на купоны.

Звездные купоны AliExpress действуют на все товары из выбранных магазинов, где с их помощью можно получить дополнительную скидку до 49%, которую не набить другими купонами и промокодами.

Что такое час выгоды AliExpress

На протяжении всей распродажи ежедневно с 11:00 до 11:59 (мск) будет идти Час выгоды AliExpress. Это акция, в рамках которой многие товары стоят еще меньше. На сотни позиций применяется дополнительная скидка, доступна всего один час.

По опыту предыдущих распродаж можно уверенно заявить, что Час выгоды реально работает. Весь вопрос в скидке. Некоторые товары стоят меньше стандартной цены распродажи на 2-3%, но дополнительная скидка на некоторые позиции превышает 10%, и это еще без учета купонов!

Как взять купон на AliExpress

Купоны можно найти на страницах большинства товаров 11.11. Как правило, здесь видна обычная цена и стоимость по купону. Чтобы товар вышел дешевле, обязательно поставьте галочку напротив пункта «Взять купон». Так, например, повербанк Baseus обойдется в тысячу рублей вместо полутора.

Отметим, что звездные и обычные купоны не суммируются. Поэтому заранее рассчитайте величину скидки, чтобы не взять купон, который де-факто окажется бесполезным на распродаже 11.11.

Что купить на распродаже 11.11

В распродаже 11.11 участвуют сотни брендов, чья продукция официально представлена на AliExpress. Настоятельно рекомендуем обратить внимание на:

Все товары здесь удобно разбиты по категориям, благодаря чему вам будет легче выбрать гаджет или аксессуар к нему. Но не забывайте, что распродажа длится лишь несколько дней и вскоре закончится.