Личный ТОП самых надежных товаров с АлиЭкспресс

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Герасимов 0

На АлиЭкспресс можно найти сотни крутых товаров, но не все из них отличаются надежностью. Под этим понятием я подразумеваю то, что они никогда не откажут в нужный момент и не развалятся на ровном месте. Сегодня решил поделиться с вами самыми надежными гаджетами из личной коллекции, у которых еще ни разу не было сбоев за многие годы: в подборке найдете кое-что для смартфона, для дома и, конечно же, для себя. Всё стоит адекватных денег — вы точно не обанкротитесь! Кстати, пока на многие товары действует скидка, поэтому лучше поторопиться!

Вот вам 10 супернадёжных товаров, которые удалось найти на Али

❗️ Наш Яндекс.Дзен - самый надежный источник новостей о смартфонах в этом неспокойном мире. Подписывайтесь!

Кабель для зарядки телефона

Супернадежный провод для зарядки, которому ничего не страшно

Кабель для зарядки должен быть надежным, но не очень дорогим. Нашли для вас классный провод от Baseus: не рвется, не переламывается и не перетирается. В отзывах подтверждают его надежность. Также не забудьте выбрать длину кабеля на странице продавца.

Цена: от 450 рублей

Прочный кабель для зарядки

Недорогая блютуз-колонка

Топовая колонка за свои деньги — звучит она просто шедеврально

Блютуз-колонки — самые крутые гаджеты последних лет. Можно ли найти недорогую? Безусловно! Вот вам крутой вариант: с AUX, FM-радио, хорошей батареей и кнопками управления на корпусе. Берите — как раз успеете к дачному сезону!

Цена: 648 рублей

Недорогая блютуз-колонка

Непромокаемая футболка

Удивительно, но на ней и вправду не остается никаких следов, а влага не проходит внутрь ткани

Грядёт лето, а это значит, что придется не раз попасть под дождь. Каким образом уберечься, если нет зонта? Например, надеть непромокаемую футболку. Волокна ткани устроены так, что жидкость просто скатывается по ним, а грязь — не впитывается. Удивительно, что стоит она как обычная магазинная. Выбирайте цвет, размер и спокойно отправляйтесь гулять под дождем!

Цена: 493 рубля

Непромокаемая футболка

Почему сейчас самое лучшее время, чтобы купить смартфон

Дешевая зарядка для телефона

Зарядка на 4 устройства — топ. Работает уже два года без проблем

Как одновременно зарядить сразу нескольких устройств? Для этого вам не понадобится тройник! Можно всего лишь ограничиться зарядным устройством с четырьмя разъёмами. Сейчас на гаджет скидка, поэтому нужно брать не задумываясь!

Цена: 299 рублей

Недорогой адаптер для зарядки

Леденец для кота

Универсальный антистресс-леденец с мятой еще и помешает животному портить обои

Классная штука для хозяев питомцев, которые постоянно рвут обои: просто приклеиваете леденец на то место, которое обычное терроризирует ваш кот, и сразу же заметите результат! И животное довольно, и обои целы.

Цена: 70 рублей

Леденец для кота

Перчатки с фонариком

С такими перчатками на велосипед больше не нужно ставить фонарики

Лучший аксессуар не только для велосипедистов и путешественников, но и для тех, кто любит практичность: в перчатки встроен фонарик, за счет чего можно спокойно передвигаться темной летней ночью. Работает от двух батареек CR2016, поэтому источник питания можно спокойно заменить при необходимости.

Цена: 330 рублей

Перчатки с фонариком

Читайте также: Как скачать видео с Ютуба, пока его не заблокировали

Недорогой наголовный фонарик

Встроенный аккумулятор проработает очень долго, после чего сможете его подзарядить

Наголовный фонарик подойдет для тех, кто ремонтирует свою машину. Или, если необходимо дополнительное освещение: лампочка очень мощная, аккумулятор заряжается от USB, а еще гаджет защищен от воды по стандарту IPX4. Сам пользуюсь и вам рекомендую!

Цена: 687 рублей

Воднонепроницаемый фонарь

Стерилизатор для унитаза

С таким устройством туалет станет еще и красивым

Искали необычный, но полезный гаджет для дома? Он прямо перед вами: стерилизатор убивает вредные бактерии в унитазе и поблизости и красиво подсвечивается в темноте. Аккумулятор рассчитан на 200 мА*ч, поэтому его можно быстро перезарядить. Пожалуй, самый топовый гаджет, который я когда-либо покупал на Али.

Цена: 778 рублей

Стерилизатор для туалета

Охладитель для напитков

Универсальный охладитель пригодится не только дома, но и на даче

Вино, кола и минеральная вода априори должны быть охлажденными. Если поблизости нет холодильника, то используйте вот такой портативный охладитель: просто уберите его в холодильник, после чего поместите в напиток. Ваши гости точно будут довольны!

Цена: 144 рубля

Охладитель для пива

Зонт с подсветкой

Зонт с подсветкой — топовое решение, чтобы не наступить в лужу в темноте

Я редко пользуюсь зонтами, но именно этот вариант с подсветкой заставил меня передумать: внутри него находится лампа, которая напоминает меч из «Звездных войн». В дождь по темноте идти с таким не только удобно и безопасно, но и эффектно! Сейчас зонт стоит намного дешевле, чем я покупал в свое время — успейте приобрести!

Цена: 1371 рубль

Зонт в виде светового меча

❗️ Не нашли то, что искали? Загляните в Телеграм-канал "Сундук Али-Бабы": в нём есть всё и даже больше ❗️

Теги
Лонгриды для вас
Можно ли оставлять зарядку в розетке

Мои бабушка с дедушкой приучили меня к порядку с самого детства. С тех пор я тщательно проверяю всё перед выходом из дома, в том числе, электроприборы: всегда вытаскиваю из розетки оставленные зарядки и даже отключаю чайник. Мнительность? Возможно. На днях я выходил из дома и снова повторил привычный ритуал, но задумался, а есть ли в этом смысл? Моя мама постоянно оставляет зарядки в розетках и даже телефон, который уже заряжен - ничего плохого-то и не случилось. Я досконально разобрался в этом вопросе и понял, что не все так просто. Делаете то же самое на автомате? Тогда вот вам небольшой разбор, можно ли оставлять зарядку в розетке.

Читать далее
Лучшие смартфоны 2021 года. Какие они

Если раньше выражение лучший смартфон почти всегда ассоциировалось с техническими характеристиками, то в 2021 году все сильно изменилось: много телефонов имеет топовый процессор, камеры у флагманов примерно одинаковые, а материал корпуса у большинства - стекло. По этой причине выбрать лучшие из лучших достаточно сложно, они все хороши. Не поймите не правильно, просто сейчас все как никогда субъективно. Нравится сканер сзади - есть такой. Хочешь смартфон-раскладушку - пожалуйста. Однако мы все же решились выбрать для вас самые вкусные телефоны 2021 года и готовы поделиться своими мнением.

Читать далее
Android
Новые умные часы Redmi и проблемы у Android 12: итоги недели

Минувшая неделя оставила нам легкое чувство неопределенности. Во-первых, на ней почти не было серьезных новостей, которые принесли бы нам новые продукты или большие перспективы на будущее. По сути, единственным интересным из того, что нам показали, стали новые дешевые часы Redmi. А еще на этой неделе всплыли очередные подробности о часах Google, которые компания просто обязана выпустить. Ну, и не обошлось без Huawei, поделившейся информацией о смартфонах, которые будут поддерживать новую операционную систему EMUI 12. Все эти и другие новости, включая проблемы у Android 12, в нашей итоговой новостной подборке.

Читать далее
Новый комментарий