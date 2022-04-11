Личный ТОП самых надежных товаров с АлиЭкспресс

На АлиЭкспресс можно найти сотни крутых товаров, но не все из них отличаются надежностью. Под этим понятием я подразумеваю то, что они никогда не откажут в нужный момент и не развалятся на ровном месте. Сегодня решил поделиться с вами самыми надежными гаджетами из личной коллекции, у которых еще ни разу не было сбоев за многие годы: в подборке найдете кое-что для смартфона, для дома и, конечно же, для себя. Всё стоит адекватных денег — вы точно не обанкротитесь! Кстати, пока на многие товары действует скидка, поэтому лучше поторопиться!

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Кабель для зарядки телефона

Кабель для зарядки должен быть надежным, но не очень дорогим. Нашли для вас классный провод от Baseus: не рвется, не переламывается и не перетирается. В отзывах подтверждают его надежность. Также не забудьте выбрать длину кабеля на странице продавца.

Цена: от 450 рублей

Прочный кабель для зарядки

Недорогая блютуз-колонка

Блютуз-колонки — самые крутые гаджеты последних лет. Можно ли найти недорогую? Безусловно! Вот вам крутой вариант: с AUX, FM-радио, хорошей батареей и кнопками управления на корпусе. Берите — как раз успеете к дачному сезону!

Цена: 648 рублей

Недорогая блютуз-колонка

Непромокаемая футболка

Грядёт лето, а это значит, что придется не раз попасть под дождь. Каким образом уберечься, если нет зонта? Например, надеть непромокаемую футболку. Волокна ткани устроены так, что жидкость просто скатывается по ним, а грязь — не впитывается. Удивительно, что стоит она как обычная магазинная. Выбирайте цвет, размер и спокойно отправляйтесь гулять под дождем!

Цена: 493 рубля

Непромокаемая футболка

Почему сейчас самое лучшее время, чтобы купить смартфон

Дешевая зарядка для телефона

Как одновременно зарядить сразу нескольких устройств? Для этого вам не понадобится тройник! Можно всего лишь ограничиться зарядным устройством с четырьмя разъёмами. Сейчас на гаджет скидка, поэтому нужно брать не задумываясь!

Цена: 299 рублей

Недорогой адаптер для зарядки

Леденец для кота

Классная штука для хозяев питомцев, которые постоянно рвут обои: просто приклеиваете леденец на то место, которое обычное терроризирует ваш кот, и сразу же заметите результат! И животное довольно, и обои целы.

Цена: 70 рублей

Леденец для кота

Перчатки с фонариком

Лучший аксессуар не только для велосипедистов и путешественников, но и для тех, кто любит практичность: в перчатки встроен фонарик, за счет чего можно спокойно передвигаться темной летней ночью. Работает от двух батареек CR2016, поэтому источник питания можно спокойно заменить при необходимости.

Цена: 330 рублей

Перчатки с фонариком

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Недорогой наголовный фонарик

Наголовный фонарик подойдет для тех, кто ремонтирует свою машину. Или, если необходимо дополнительное освещение: лампочка очень мощная, аккумулятор заряжается от USB, а еще гаджет защищен от воды по стандарту IPX4. Сам пользуюсь и вам рекомендую!

Цена: 687 рублей

Воднонепроницаемый фонарь

Стерилизатор для унитаза

Искали необычный, но полезный гаджет для дома? Он прямо перед вами: стерилизатор убивает вредные бактерии в унитазе и поблизости и красиво подсвечивается в темноте. Аккумулятор рассчитан на 200 мА*ч, поэтому его можно быстро перезарядить. Пожалуй, самый топовый гаджет, который я когда-либо покупал на Али.

Цена: 778 рублей

Стерилизатор для туалета

Охладитель для напитков

Вино, кола и минеральная вода априори должны быть охлажденными. Если поблизости нет холодильника, то используйте вот такой портативный охладитель: просто уберите его в холодильник, после чего поместите в напиток. Ваши гости точно будут довольны!

Цена: 144 рубля

Охладитель для пива

Зонт с подсветкой

Я редко пользуюсь зонтами, но именно этот вариант с подсветкой заставил меня передумать: внутри него находится лампа, которая напоминает меч из «Звездных войн». В дождь по темноте идти с таким не только удобно и безопасно, но и эффектно! Сейчас зонт стоит намного дешевле, чем я покупал в свое время — успейте приобрести!

Цена: 1371 рубль

Зонт в виде светового меча