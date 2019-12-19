Поскольку новые смартфоны, а в частности мощнейшие флагманы, становятся все более дорогими в последние годы, иногда (особенно если вы не планируете играть в «графонистые» игры и не использовать ресурсоемкие приложения) имеет смысл рассмотреть к покупке подержанные устройства. Они стоят гораздо дешевле, а благодаря регулярным обновлениям Android, вы можете получить почти все самые последние функции за меньшие деньги. При этом многие гаджеты останутся актуальными и в ближайшие пару лет. А раз так, то зачем переплачивать? Итак, давайте рассмотрим самые интересные аппараты, которые не стыдно купить с рук в 2019 году. Да и в начале 2020 года их смело можно будет приобретать.

Google Pixel 2 XL

Google Pixel 2 XL остается актуальным смартфоном даже спустя многие годы. Android 10 устройство поддерживает, некоторые функции обновленной камеры и голосового помощника он также получил. Вероятно будет тут доступен и Android 11 R. По сравнению со старшими братьями тут, конечно, установлено менее мощное железо, но оно до сиx пор показывает себя достойно при выполнении ряда повседневных задач. Да и камера в Google Pixel 2 XL до сих пор одна из лучших на рынке. А что еще нужно?

LG V30

Флагман LG 2017 года V30 может быть не самым известным телефоном на Android, но это не значит, что он плохой. Двухлетнее устройство будет стоить около 100 долларов или 6-8 тысяч рублей, имея все самое необходимое при этом. К тому же уже упомянутый сегодня Android 10 тут также имеется в наличии. С одной стороны уже известно, что больше поддерживаться смартфон не будет, но если вы не гонитесь за рекордами в тестах типа AnТuTu, то LG V30 вам подойдет. К тому же это, пожалуй, один из самых дешевых смартфонов в нашей подборке.

Moto G7

Если вы хотите потратить чуть больше денег, но все еще планируете остаться в нижнем ценовом сегменте, то, пожалуй, имеет смысл посмотреть в сторону Moto G7. Конечно, тут есть проблемы вроде низкого разрешения в 720p на 6,2-дюймовом экране. Но зато батарея тут аж на 5000 мАч, что несомненный плюс сегодня. Да и сам экран хоть и мал, но цвета передает отлично. О лучших смартфонах и приложениях мы регулярно рассказываем на страницах нашего сайта, так что подписывайтесь, чтобы оставаться в курсе событий.

Samsung Galaxy S9

Galaxy S9 — это еще один очевидный выбор в этом ценовом диапазоне, ведь это прошлогодний флагман и прошло не так уж много времени с момента релиза. Samsung в настоящее время вовсю тестирует Android 10 на устройстве, а это означает, что вы можете ожидать получения последней версии ОС в течение следующего года. Кроме того, это все еще «зверь», работающий быстро и плавно и имеющий вполне себе привлекательный дизайн.

LG G8 ThinQ

А вот если вы не возражаете против довольно старомодного дизайна, то LG G8 ThinQ может быть создан специально для вас. При у него нет камеры на «спине», что довольно редко в наши дни. Однако начинка устройства весьма хороша, да и производительность не вызывает нареканий. Кроме того дисплей тут довольно четкий и контрастный. Даже для просмотра фильмов и сериалов подойдет.