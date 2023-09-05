Лучшие настройки YouTube для комфортного просмотра видео на Android

Сложно представить владельца смартфона, который не пользовался бы YouTube. Ведь это самый популярный видеохостинг на планете, а его приложение установлено на Android по умолчанию. Мобильный клиент сервиса имеет много полезных функций, о которых должен знать каждый из вас. Сегодня поговорим о настройках YouTube, позволяющих сделать просмотр видео более комфортным, но в то же время не залипать у экрана смартфона круглые сутки и пораньше лечь спать.

Экономия трафика в Ютубе

Если вы часто смотрите YouTube через мобильный интернет, то прекрасно осознаете важность экономии трафика. Такая функция есть в приложении видеохостинга и ее обязательно стоит включить:

Откройте вкладку «Библиотека» и нажмите на иконку профиля. Перейдите в раздел «Настройки», а затем — «Экономия трафика». Активируйте переключатель.

Эта опция, в рамках которой принудительно понижается качество видео и отключается предпросмотр, затрагивает только мобильный интернет. Так что при использовании Wi-Fi вы не испытаете дискомфорт.

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Выбор качества видео в YouTube

Качество видео в Ютубе выставляется автоматически в зависимости от скорости интернета и типа подключения. Но зачастую приложение неправильно оценивают ситуацию, из-за чего приходится вручную менять разрешение. Чтобы впредь этого не делать, принудительно включите высокое качество в YouTube:

Откройте настройки приложения. Перейдите в раздел «Качество видео». Установите значение «Высокое качество изображения».

Теперь ролики будут автоматически открываться в разрешении FullHD и выше. Но не забывайте, что максимальное качество становится причиной излишнего потребления трафика, поэтому для мобильного интернета рекомендуется оставить значение «Авто».

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Как в Ютубе отключить автовоспроизведение

YouTube представляет собой бесконечную ленту видео, и воспроизведение каждого следующего ролика начинается автоматически после окончания предыдущего. Во-первых, это неудобно, поскольку сервис может подобрать не самый релевантный видеоролик. Во-вторых, данная настройка заставляет нас проводить слишком много времени в приложении. Эти и другие причины — отличный повод отключить автовоспроизведение в Ютубе:

Откройте настройки YouTube. Перейдите в раздел «Автовоспроизведение». Передвиньте ползунок влево.

Обратите внимание, что настройка применяется только к текущему устройству. На компьютере и телевизоре автовоспроизведение продолжит работать, и вам придется повторно отключать функцию.

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Настройка перемотки в Ютубе

YouTube позволяет перематывать видео двойным тапом. Изначально видеохостинг использует шаг в 10 секунд, но его можно изменить:

Откройте настройки. Перейдите в раздел «Общие». Во вкладке «Перемотка двойным нажатием» выберите подходящий вариант.

Установив 5-секундный промежуток, вы не пропустите ничего важного во время перемотки, а увеличение интервала позволит быстрее перейти к нужному фрагменту.

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Как сделать Ютуб на весь экран

Современные смартфоны оснащены широкоформатными дисплеями с соотношением сторон 21:9, а в то время как почти все ролики на YouTube выкладываются в формате 16:9. Из-за этого мы наблюдаем черные полосы по бокам. К счастью, можно сделать видео в Ютубе на весь экран, разведя два пальца, но лучше — сразу включить масштабирование:

Посетите настройки YouTube. Откройте раздел «Общие». Активируйте опцию «Растянуть на весь экран».

Теперь вне зависимости от соотношения сторон ролики будут запускаться в полноэкранном режиме, и вам не придется делать лишних движений. При желании всегда можно вернуть исходное соотношение щипком двух пальцев.

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Время просмотра YouTube

В разделе «Общие» скрывается еще одна полезная настройка YouTube, напрямую не влияющая на комфорт при просмотре видео. Даже после отключения автовоспроизведения вы рискуете надолго залипнуть перед экраном, что станет причиной усталости глаз и нарушения циркадных ритмов (биологических часов). Поэтому активируйте функции «Напоминать отдыхать от просмотра» и «Напоминать, что пора спать».

Программа предложит выбрать ограничение на продолжительность использования YouTube, а также указать промежуток времени, в течение которого вы спите. В случае нарушения установленных параметров приложение покажет уведомление, напоминающее о необходимости сделать перерыв или лечь спать.