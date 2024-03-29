Лучшие сервисы для бесконтактной оплаты вместо Мир Пэй, которые доступны в России в 2024 году

Не так давно США наложили на Россию очередной пакет санкций, коснувшиеся АО «НСПК». В результате этого, сначала из App Store пропало приложение СБПэй, а вслед за ним с небольшой паузой из Гугл Плей удалили Мир Пэй. Обходные пути, конечно, остались, но некоторые опасаются, что на Android может перестать работать Мир Пэй. В конечном итоге, некоторые просто привыкли платить смартфоном и не хотят однажды оказаться наравне с владельцам iPhone. Что можно сделать? Скачайте эти сервисы для бесконтактной оплаты и навсегда забудьте о проблеме.

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Чем заменить Мир Пэй на Андроид

После удаления приложения из Гугл Плей приложение для бесконтактной оплаты Мир Пэй продолжит работать как и прежде, если было скачано ранее. Более того, вы всегда можете скачать его из других магазинов и не переживать за бесконтактную оплату смартфоном. Заменить Мир Пэй на Android можно сразу несколькими сервисами.

SberPay — бесконтактная оплата картой Сбербанка , которая настраивается прямо через приложение. Сервис можно вынести в виде иконки на главный экран, чтобы активировать заранее, не поднося смартфон к терминалу. Для использования не нужна пластиковая карта — можно пользоваться виртуальной!

, которая настраивается прямо через приложение. Сервис можно вынести в виде иконки на главный экран, чтобы активировать заранее, не поднося смартфон к терминалу. Для использования не нужна пластиковая карта — можно пользоваться виртуальной! Tinkoff Pay — аналог СберПэй и работает с картами Мир Тинькофф Банка. Активируется прямо через приложение и добавляется в виде значка на главный экран. При необходимости можно установить Тинькофф Пэй вместо Мир Пэй , а также оплачивать покупки до 1000 рублей без разблокировки смартфона.

и работает с картами Мир Тинькофф Банка. Активируется прямо через приложение и добавляется в виде значка на главный экран. При необходимости можно , а также оплачивать покупки до 1000 рублей без разблокировки смартфона. Альфа Пэй — платежный сервис для клиентов Альфа-банка, который можно установить вместо Мир Пэй на Андроид. Принцип работы идентичен двум предыдущим и, само собой, подойдет лишь для обладателей карт Альфа-банка.

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Как оплатить по QR-коду с телефона

Теоретически оплату по NFC на Android все же могут отключить при помощи какого-нибудь обновления. Однако и это вас не должно пугать, так как платить смартфоном можно QR-коду. Здесь вновь есть целая россыпь различных сервисов, самый известный из которых — СБПэй. Его фишка в том, что для сканирования используется камера смартфона.

Просто наводите его на QR-код на кассе магазина и оплачиваете покупку с помощью привязанной карты. Кроме того, можно платить смартфоном бесконтактно, если поднести его к табличке. В общем, выбирайте, как вам удобно, но не забудьте прочитать подробности в нашем материале.

Скачать СБПэй

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Как платить Яндекс Пэй

Обратите внимание, что при оплате по QR-коду через СБПэй кэшбэк не начисляется. Согласитесь, оставаться без него в 2024 году — большое упущение. Тогда скорее скачивайте Яндекс Пэй на Андроид — его-то точно не удалят из Гугл Плей! Принцип действия прост: регистрируетесь или входите в при помощи Яндекс ID и создаете виртуальную карту. Далее ее можно добавить в Мир Пэй или установить сервис по умолчанию для оплаты покупок в настройках телефона.

При его использовании вы сможете ежемесячно выбирать категории повышенного кэшбэка и получать его баллами Плюса, которые зачисляются на счет сразу после оплаты. Их можно тратить на любые покупки в пределах экосистемы Яндекса, например, на Яндекс Маркете или в Такси. Порой здесь предлагают кэшбэк даже выше, чем у обычных банков, чем обязательно нужно воспользоваться.

Яндекс Пэй для Андроид

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Стоит ли оформлять Озон Карту

Еще один неочевидный способ платить телефоном в 2024 году — пользоваться Озон Картой. Вы будете удивлены, но вам вовсе не обязательно быть клиентом маркетплейса — карта Озона подходит для покупок в офлайне. Естественно, что можете оформить пластиковый вариант, но проще всего сделать виртуальную карту. Ее можно добавить в Mir Pay или оплачивать покупки по QR-коду прямо через приложение Озон. У нее бесплатное обслуживание и хороший кэшбэк на покупки, который начисляется раз в месяц.

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Как работает платежный стикер банка

Если вдруг NFC на Android отключат, а оплата по QR-коду вам не придется по вкусу, никогда не поздно начать использовать платежный стикер. Фактически вам предстоит приклеить миниатюрную банковскую карту на свой смартфон, предварительно настроив ее в приложении, тем более, что сейчас ее выпускают многие банки. Один из самых удобных стикеров — SberPay: он компактный и тонкий, поэтому легко помещается под чехол и срабатывает из-под него.

Есть стикер Тинькофф — один из самых крупных по габаритам, который многие предпочитают клеить на сам чехол, но самый универсальный — МТС Pay Tag. К нему можно привязать до 10 карт российских банков и платить ими поочередно. Стикер не боится воды и как правило имеет многоразовую клейкую сторону, поэтому при желании вы можете поместить его хоть на планшет! Как им пользоваться и в чем отличие от Мир Пэй — описали в нашем обзоре. Для создания стикера достаточно иметь карту Тинькофф — она, к слову, сейчас выдается с пожизненным бесплатным обслуживанием.

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