Лучшие сервисы для бесконтактной оплаты вместо Мир Пэй, которые доступны в России в 2024 году

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Иван Герасимов

Не так давно США наложили на Россию очередной пакет санкций, коснувшиеся АО «НСПК». В результате этого, сначала из App Store пропало приложение СБПэй, а вслед за ним с небольшой паузой из Гугл Плей удалили Мир Пэй. Обходные пути, конечно, остались, но некоторые опасаются, что на Android может перестать работать Мир Пэй. В конечном итоге, некоторые просто привыкли платить смартфоном и не хотят однажды оказаться наравне с владельцам iPhone. Что можно сделать? Скачайте эти сервисы для бесконтактной оплаты и навсегда забудьте о проблеме.

Лучшие сервисы для бесконтактной оплаты вместо Мир Пэй, которые доступны в России в 2024 году. Выбрали лучшие альтернативы на случай, если Мир Пэй не будет работать на Андроид. Фото: Банки.ру. Фото.

Выбрали лучшие альтернативы на случай, если Мир Пэй не будет работать на Андроид. Фото: Банки.ру

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Чем заменить Мир Пэй на Андроид

После удаления приложения из Гугл Плей приложение для бесконтактной оплаты Мир Пэй продолжит работать как и прежде, если было скачано ранее. Более того, вы всегда можете скачать его из других магазинов и не переживать за бесконтактную оплату смартфоном. Заменить Мир Пэй на Android можно сразу несколькими сервисами.

    Чем заменить Мир Пэй на Андроид. SberPay — очень удобный сервис, но не без особенностей. Фото.

    SberPay — очень удобный сервис, но не без особенностей

  • SberPayбесконтактная оплата картой Сбербанка, которая настраивается прямо через приложение. Сервис можно вынести в виде иконки на главный экран, чтобы активировать заранее, не поднося смартфон к терминалу. Для использования не нужна пластиковая карта — можно пользоваться виртуальной!
    • Чем заменить Мир Пэй на Андроид. С помощью Тинькофф Пей теперь можно платить не только в интернете. Фото.

    С помощью Тинькофф Пей теперь можно платить не только в интернете

  • Tinkoff Payаналог СберПэй и работает с картами Мир Тинькофф Банка. Активируется прямо через приложение и добавляется в виде значка на главный экран. При необходимости можно установить Тинькофф Пэй вместо Мир Пэй, а также оплачивать покупки до 1000 рублей без разблокировки смартфона.
    • Чем заменить Мир Пэй на Андроид. Альфа Пэй платить так же легко как и Гугл Пэй. Фото.

    Альфа Пэй платить так же легко как и Гугл Пэй

  • Альфа Пэйплатежный сервис для клиентов Альфа-банка, который можно установить вместо Мир Пэй на Андроид. Принцип работы идентичен двум предыдущим и, само собой, подойдет лишь для обладателей карт Альфа-банка.

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Как оплатить по QR-коду с телефона

Теоретически оплату по NFC на Android все же могут отключить при помощи какого-нибудь обновления. Однако и это вас не должно пугать, так как платить смартфоном можно QR-коду. Здесь вновь есть целая россыпь различных сервисов, самый известный из которых — СБПэй. Его фишка в том, что для сканирования используется камера смартфона.

Как оплатить по QR-коду с телефона. СБПэй на Android тоже может пригодиться. Фото.

СБПэй на Android тоже может пригодиться

Просто наводите его на QR-код на кассе магазина и оплачиваете покупку с помощью привязанной карты. Кроме того, можно платить смартфоном бесконтактно, если поднести его к табличке. В общем, выбирайте, как вам удобно, но не забудьте прочитать подробности в нашем материале.

Скачать СБПэй

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Как платить Яндекс Пэй

Обратите внимание, что при оплате по QR-коду через СБПэй кэшбэк не начисляется. Согласитесь, оставаться без него в 2024 году — большое упущение. Тогда скорее скачивайте Яндекс Пэй на Андроид — его-то точно не удалят из Гугл Плей! Принцип действия прост: регистрируетесь или входите в при помощи Яндекс ID и создаете виртуальную карту. Далее ее можно добавить в Мир Пэй или установить сервис по умолчанию для оплаты покупок в настройках телефона.

Как платить Яндекс Пэй. В Яндекс Пэй также можно выбрать дополнительные категории повышенного кэшбека. Фото.

В Яндекс Пэй также можно выбрать дополнительные категории повышенного кэшбека

При его использовании вы сможете ежемесячно выбирать категории повышенного кэшбэка и получать его баллами Плюса, которые зачисляются на счет сразу после оплаты. Их можно тратить на любые покупки в пределах экосистемы Яндекса, например, на Яндекс Маркете или в Такси. Порой здесь предлагают кэшбэк даже выше, чем у обычных банков, чем обязательно нужно воспользоваться.

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Стоит ли оформлять Озон Карту

Стоит ли оформлять Озон Карту. Виртуальная Озон карта создается очень быстро, после чего можно начать ей пользоваться. Фото.

Виртуальная Озон карта создается очень быстро, после чего можно начать ей пользоваться

Еще один неочевидный способ платить телефоном в 2024 году — пользоваться Озон Картой. Вы будете удивлены, но вам вовсе не обязательно быть клиентом маркетплейса — карта Озона подходит для покупок в офлайне. Естественно, что можете оформить пластиковый вариант, но проще всего сделать виртуальную карту. Ее можно добавить в Mir Pay или оплачивать покупки по QR-коду прямо через приложение Озон. У нее бесплатное обслуживание и хороший кэшбэк на покупки, который начисляется раз в месяц.

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Как работает платежный стикер банка

Если вдруг NFC на Android отключат, а оплата по QR-коду вам не придется по вкусу, никогда не поздно начать использовать платежный стикер. Фактически вам предстоит приклеить миниатюрную банковскую карту на свой смартфон, предварительно настроив ее в приложении, тем более, что сейчас ее выпускают многие банки. Один из самых удобных стикеров — SberPay: он компактный и тонкий, поэтому легко помещается под чехол и срабатывает из-под него.

Как работает платежный стикер банка. Стикер Тинькофф можно без проблем добавить в Мир Пэй. Фото.

Стикер Тинькофф можно без проблем добавить в Мир Пэй

Есть стикер Тинькофф — один из самых крупных по габаритам, который многие предпочитают клеить на сам чехол, но самый универсальный — МТС Pay Tag. К нему можно привязать до 10 карт российских банков и платить ими поочередно. Стикер не боится воды и как правило имеет многоразовую клейкую сторону, поэтому при желании вы можете поместить его хоть на планшет! Как им пользоваться и в чем отличие от Мир Пэй — описали в нашем обзоре. Для создания стикера достаточно иметь карту Тинькофф — она, к слову, сейчас выдается с пожизненным бесплатным обслуживанием.

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