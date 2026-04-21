Только разобрался, как правильно называется мессенджер MAX — и вот новость: его переименовали. Опять вопросы, опять недомолвки. Теперь в Google Play и App Store приложение отображается как МАКС на Android и iOS. Что случилось? Формально это ребрендинг мессенджера MAX. Но что по факту? Стоит ли за сменой названия что-то большее, или нас снова водят за нос? Давайте разбираться, честно отвечая на все вопросы относительно мессенджера.

MAX или МАКС — как правильно называется мессенджер

С 21 апреля 2026 года в российских магазинах приложений мессенджер отображается как «МАКС: общение, звонки, сервисы». Это касается и Google Play, и App Store. Такое же написание появилось на официальном сайте сервиса (там теперь тоже кириллица).

До этого момента везде было MAX латиницей, без вариантов. MAX или МАКС? Теперь официально используется второе название, хотя бы на витрине магазинов. Никакого публичного анонса при этом не было: просто в один день название в сторах тихо поменялось, и все.

Почему MAX стал МАКС на Android

Официальных объяснений VK не дал. Но догадаться несложно. 1 марта 2026 года вступил в силу закон о защите русского языка, который обязывает использовать кириллицу в названиях российских сервисов и продуктов там, где это возможно. MAX переименовали в МАКС, судя по всему, именно в рамках этого требования.

Для государственного мессенджера, обязательного к предустановке на все смартфоны, продаваемые в России, ситуация с латинским названием выглядела как минимум нелогично. Из MAX сделали МАКС, и теперь хотя бы формальность соблюдена. Остальное — детали.

Что изменилось в МАКС на Android после ребрендинга

Открываю приложение МАКС, и на экране входа написано MAX. Латиницей. Как было, так и есть. Это красноречиво описывает масштаб произошедшего. Вот полный список изменений, которые принес ребрендинг MAX:

в Google Play и App Store название сменилось с MAX на «МАКС: общение, звонки, сервисы»;

на официальном сайте сервиса тоже появилась кириллица.

На этом список заканчивается. Официальный бот мессенджера с сервисными уведомлениями по-прежнему называется MAX. Внутри мессенджера МАКС нет ни нового экрана приветствия, ни обновленного логотипа, ни даже плашки «мы обновились». Новых функций нет. Старые баги никуда не делись. Интерфейс тот же. Обновление мессенджера МАКС в классическом смысле не произошло. Просто в одном месте сменили четыре буквы.

Что будет с МАКС в 2026 году

Смена вывески — это не развитие продукта. Новый мессенджер МАКС в названии и новое приложение по функциональности — это очень разные вещи. Первое случилось. Второго пока нет. Да, у ВКонтакте есть ресурсы, и технически МАКС может становиться лучше. Но пока что за прошедшие месяцы с момента запуска продукт не дотянулся до уровня, при котором его можно было бы рекомендовать без оговорок.

Обновление МАКС в виде смены алфавита написания — красноречивая иллюстрация приоритетов команды.

Мессенджер МАКС хуже Telegram, и это уже становится прописной истиной, которую невозможно оспорить. Если просто: хрен редьки не слаще. Переименование в кириллицу эту разницу не сократило ни на миллиметр.