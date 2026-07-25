Жалобы на то, что MAX тормозит телефон и быстро расходует заряд — одни из самых частых в комментариях наряду с мнением о том, что национальный мессенджер постоянно следит за пользователями. Долгое время думал, будто это просто особенность приложения. Оказалось — нет. Внутри мессенджера MAX есть раздел, который большинство пользователей никогда не открывает. Одна настройка там меняет все.

Почему MAX тормозит и садит батарею

По умолчанию приложение MAX живет очень активной жизнью даже когда вы просто листаете ленту чата. Без вашего ведома происходит следующее:

GIF-изображения воспроизводятся автоматически при прокрутке, а каждое требует декодирования и нагружает процессор;

анимированные эмодзи постоянно двигаются в активных чатах;

аудиосообщения могут начать воспроизводиться сами;

видеосообщения запускаются автоматически и сразу тратят трафик и заряд.

На флагмане это малозаметно. На бюджетном смартфоне — приложение MAX тормозит именно из-за этого. Процессор постоянно что-то декодирует в фоне, батарея тает быстрее чем должна. Следить за полезными советами по госмессенджеру удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Где находится экономия батареи в MAX

Большинство пользователей эту настройку никогда не видели, ведь она спрятана достаточно глубоко.

Откройте MAX на телефоне и перейдите в раздел «Настройки» (иконка в правом нижнем углу). Прокрутите вниз и найдите раздел «Экономия батареи». Нажмите на него, после чего откроется список переключателей.

Вот где живет та самая настройка. Дальше объясняю, что именно нужно выключить для решения проблемы.

Что отключить в MAX, чтобы телефон не тормозил

Автовоспроизведение GIF — отключить однозначно. GIF при прокрутке чата декодируется каждый раз заново. На слабом процессоре это заметные подвисания. После отключения GIF показывается как статичная картинка — нажмете на неё, воспроизведется.

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Анимированные эмодзи — отключить, если смартфон слабый. На флагмане разница минимальна, на бюджетнике прокрутка чата становится заметно плавнее. Обсудить настройки можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Автовоспроизведение видеосообщений — отключить обязательно. Видео — это самый тяжелый контент: и процессор, и трафик, и батарея. После отключения кружочки с видео загружаются только когда вы их открываете.

Качество видео при отправке в MAX — что выбрать

В том же разделе есть настройка качества исходящего видео: 1080p, 720p или 480p. Это влияет на размер файла при отправке и соответственно на расход трафика и время загрузки.

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Что выбрать:

1080p — максимальное качество, но тяжелые файлы (имеет смысл когда отправляете важное видео, которое будут смотреть на большом экране);

— максимальное качество, но тяжелые файлы (имеет смысл когда отправляете важное видео, которое будут смотреть на большом экране); 720p — оптимальный баланс для большинства случаев (качество нормальное, файл заметно легче);

— оптимальный баланс для большинства случаев (качество нормальное, файл заметно легче); 480p — если важна скорость отправки или экономия мобильного трафика (на экране смартфона разница с 720p почти незаметна).

Для повседневной переписки 720p — лучший выбор. 1080p оставьте для случаев, когда качество реально важно.

Настройка экономии энергии в MAX — что получилось в итоге

После того как отключил автовоспроизведение всего перечисленного, MAX жрет батарею заметно меньше. На моем vivo X300 разница некритична, но ощутима. На бюджетных смартфонах с Snapdragon 685 или аналогами эффект будет куда заметнее — прокрутка чатов становится плавнее, смартфон меньше греется при активном использовании мессенджера.

Экономия батареи в MAX — настройка, которую стоит открыть один раз и выставить под себя. Занимает две минуты, работает постоянно. Если MAX тормозит на вашем смартфоне, начните именно отсюда, прежде чем искать причину в железе или других приложениях. Выгодные предложения на смартфоны публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.