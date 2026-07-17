16 июля 2026 года мессенджер MAX исчез из Google Play. Вместе с ним пропали ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru и другие сервисы VK. Теперь логично задаться вопросом, а будет ли работать MAX на Android? Разбираю, что произошло, работает ли приложение и где теперь его брать.

Почему MAX удалили из Google Play

MAX удалили из Google Play 16 июля 2026 года одновременно с другими приложениями экосистемы VK. Карточки исчезли из всех региональных версий магазина, а не только из российской. За три дня до этого, 13 июля, Евросоюз ввел новый пакет санкций против VK и юридического лица, связанного с MAX.

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Удаление из магазина произошло вскоре после этого, поэтому события связывают между собой — но Google официально не назвал санкции причиной своего решения. Компания хранит молчание. VK в ответ сообщила что не получала официального объяснения от Google и что удаление считает неправомерным. Разбирательство продолжается.

Работает ли мессенджер MAX на Android

Да, работает. MAX на Android продолжает функционировать в штатном режиме. То есть аккаунты не удалены, переписка на месте, серверы работают. Удаление карточки из магазина не затрагивает само приложение MAX на тех смартфонах, где оно уже установлено.

VK официально подтвердила: уже установленные версии работают без ограничений. Срочно переустанавливать MAX на телефоне не нужно (если приложение есть, просто пользуйтесь). Паника здесь ни к чему.

Что будет с уведомлениями и звонками в MAX на Android

Отдельный вопрос — и важный. После удаления MAX из App Store владельцы iPhone столкнулись с тем, что уведомления перестали приходить: Apple контролирует push-инфраструктуру централизованно и отзывает токены у удалённых приложений.

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На Android ситуация другая. Отсутствие MAX в Google Play само по себе не отключает приложение от сервисов Google на смартфоне. VK заявляет что уведомления в MAX, звонки и сообщения продолжают приходить в штатном режиме. Это подтверждает принципиальное отличие Android от iOS: открытость платформы означает что приложение продолжает работать через свою инфраструктуру даже без присутствия в официальном магазине.

Откуда скачивать MAX на Android после удаления из Google Play

Если нужно установить MAX заново или поставить на новый смартфон, Google Play больше не вариант. RuStore — главная альтернатива:

Откройте rustore.ru в браузере смартфона или найдите RuStore в магазине производителя. Если RuStore еще не установлен — скачайте APK с официального сайта и установите, разрешив установку из браузера. Найдите MAX в поиске и нажмите «Установить».

Магазины производителей:

HUAWEI AppGallery — на смартфонах HUAWEI и HONOR;

Samsung Galaxy Store — на устройствах Samsung;

Xiaomi GetApps — на смартфонах Xiaomi, REDMI и POCO.

Наконец, есть сайт max.ru — там опубликована прямая ссылка на APK для Android. Устанавливается вручную: разрешите установку из браузера, скачайте файл, запустите. Не скачивайте MAX с неофициальных APK-агрегаторов — риск получить поддельную версию с вредоносным кодом реален именно сейчас, когда люди массово ищут альтернативу Google Play. Обсудить установку можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

Как обновить мессенджер MAX на Android

После того как MAX удалили из Google Play, автоматические обновления через него больше не придут. Дальнейший сценарий зависит от того, откуда установлено приложение. Если установили через RuStore,

обновления приходят автоматически. Проверьте что автообновление включено: «RuStore — Профиль — Настройки — Автообновление». Больше ничего делать не нужно.

Если установили через магазин производителя, обновления тоже автоматические через тот же магазин. Проверьте настройки автообновления внутри приложения магазина. Если установили APK с сайта, автоматических обновлений нет. Нужно периодически заходить на max.ru и проверять актуальную версию. Текущую версию смотрите в «Настройки — Приложения — MAX — О приложении». Если версия на сайте новее — скачайте и установите поверх существующей.

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Обновить MAX через RuStore проще всего — рекомендую переустановить именно оттуда, даже если сейчас у вас версия из Google Play. Тогда дальнейшие обновления пойдут автоматически без каких-либо ручных действий.