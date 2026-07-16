Российские приложения испытывают серьезные проблемы. 13 июля Евросоюз ввел санкции в отношении юридического лица VK, а 16 июля 2026 года из Google Play пропали карточки трех российских сервисов: мессенджера MAX, социальной сети VK и Одноклассников. Найти и скачать их через стандартный поиск в магазине больше нельзя. Разбираю что произошло, работают ли уже установленные приложения и где их теперь брать, когда MAX, VK и Одноклассники удалили из Google Play.

Почему MAX, VK и Одноклассники удалили из Google Play

Официальных комментариев от Google пока нет. Однако хронология событий говорит сама за себя: 13 июля 2026 года ЕС ввел новый пакет санкций против VK — юридического лица, под чьим управлением находятся VK, Одноклассники и мессенджер MAX. Через три дня все три приложения исчезли из магазина.

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MAX, VK и Одноклассники удалили из глобального Google Play, то есть из всех региональных версий магазина одновременно, а не только из российской. Это та же схема, которую мы уже видели с удалением MAX из App Store в июне: западная инфраструктура перестаёт обслуживать сервисы под санкциями.

Показательный момент: буквально накануне VK заявляла что новые санкции не повлияют на доступность сервисов. Три дня спустя MAX пропал из Google Play вместе с VK и Одноклассниками. Причинно-следственную связь с санкциями официально никто не подтвердил, но другой логики пока нет. Следить за актуальными новостями удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Будут ли работать уже установленные MAX, VK и Одноклассники

Хорошая новость: удаление карточки из магазина не удаляет приложение с вашего смартфона. MAX на телефоне, VK и Одноклассники, если они уже установлены, продолжают работать. Авторизация, переписка, звонки, лента — все функционирует в штатном режиме.

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Но есть нюанс с уведомлениями. Android доставляет push-уведомления через инфраструктуру Google — Firebase Cloud Messaging. Приложения из Google Play используют этот канал автоматически. После удаления из магазина Google может отозвать доступ к FCM — тогда уведомления перестанут приходить в реальном времени, как это уже случилось с MAX на iPhone после удаления из App Store. Пока уведомления работают — пользуйтесь. Но если они пропадут, это будет первым сигналом что Google закрыла доступ к своей push-инфраструктуре. Тогда придётся переустанавливать приложения из альтернативных источников.

Как скачать MAX, VK и Одноклассники на Android без Google Play

Скачать MAX на Android, VK и Одноклассники на телефон можно несколькими способами — все официальные. RuStore — самый простой вариант. Российский магазин приложений не зависит от решений Google и западных санкций. Все три приложения там есть. Если RuStore еще не установлен — скачайте APK с сайта rustore.ru и установите вручную, разрешив установку из браузера. Для установки MAX, VK или Одноклассников сделайте следующее:

Запустите RuStore. Найдите нужное приложение через поиск. Нажмите кнопку «Скачать» и подтвердите установку.

Также удаленные приложения доступны через магазины производителей:

Xiaomi GetApps — доступен на всех смартфонах Xiaomi, REDMI и POCO;

HUAWEI AppGallery — для смартфонов HUAWEI и HONOR;

Samsung Galaxy Store — для смартфонов Samsung.

Наконец, есть официальные сайты, где можно скачать APK:

Не скачивайте APK с неофициальных каталогов и агрегаторов. Риск получить модифицированную версию с вредоносным кодом реален — именно через такие источники распространяются клоны популярных приложений.

Как обновлять MAX, VK и Одноклассники

После того как MAX нет в Google Play, а вместе с ним пропали VK и Одноклассники, автоматические обновления через стандартный магазин больше не придут. Здесь два сценария. Если установили через RuStore или магазин производителя, обновления будут приходить автоматически через тот же магазин — точно так же как раньше через Google Play. Ничего дополнительно настраивать не нужно.

Если установили APK с официального сайта, автоматических обновлений не будет — придется следить за новыми версиями вручную. Периодически заходите на официальный сайт и сравнивайте версию установленного приложения с актуальной. Версию смотрите в «Настройки — Приложения — [название] — О приложении».

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Устаревшие версии — это риск безопасности и возможные проблемы с совместимостью. Поэтому RuStore предпочтительнее APK с сайта: обновления там выходят одновременно с официальными релизами и устанавливаются автоматически. Обсудить происходящее можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.