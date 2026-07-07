Вопросов к приватности мессенджера MAX накопилось немало — это отдельная тема, которую разбирал подробно. Но сегодня другой вопрос, и его задают не реже: замедляет ли MAX телефон и стоит ли его удалять ради производительности? Проверил это дело на своем смартфоне. И результат оказался интереснее, чем ожидал.

Почему MAX замедляет телефон

Логика понятна: приложение MAX предустановлено, постоянно висит в фоне, запрашивает разрешения на геолокацию, камеру, микрофон, доступ к контактам. В народе сложилось мнение — «чем больше разрешений, тем больше жрет». На практике это не обязательно так.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Реальное влияние приложения на производительность определяется не количеством разрешений, а реальным потреблением ресурсов: сколько батареи тратит MAX на Android в фоне, сколько оперативной памяти занимает, насколько активно нагружает процессор без вашего ведома. Именно это и нужно измерять, а не гадать по косвенным признакам. Следить за новостями о MAX удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

MAX в фоне — сколько ресурсов он потребляет

Проверить просто: «Настройки — Батарея — Статистика использования». Там видно сколько процентов от общего расхода за последние сутки или неделю взял каждый сервис и приложение.

На моем смартфоне vivo X300 за последние 24 часа при умеренном использовании MAX даже не попал в топ используемых приложений, то есть скушал он менее 1%. Для сравнения: Telegram за это же время потратил 15% аккумулятора. Да, в мессенджер MAX я захожу всего пару раз за день, однако даже такой сценарий использования показывает: в фоне госмессенджер не шалит.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Для более детальной картины можно посмотреть, сколько оперативной памяти потребляют приложения. Там альтернативный способ проверки через диспетчер задач и раздел памяти в настройках. И MAX тут снова далеко не в топе по прожорливости.

Влияет ли MAX на скорость работы смартфона

MAX замедляет смартфон — миф, который не подтверждается реальными данными. Менее 1% батареи в фоне — это не та нагрузка, которую ощутит пользователь в виде подтормаживаний интерфейса или медленного открытия приложений.

Для понимания масштаба: Google Play Services, который тоже постоянно работает в фоне, потребляет 240 МБ оперативки и порядка 1% заряда. Системные процессы Android в совокупности занимают значительно больше ОЗУ, чем один MAX. Если смартфон тормозит, причина почти точно не в госмессенджере. MAX может тормозить только в двух случаях: переполнена память устройства в целом, или конкретная версия приложения содержит баг.

Как ограничить MAX в фоне, если он мешает

Если хочется минимизировать фоновую активность мессенджера MAX без полного удаления, есть конкретные шаги.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Ограничить фоновую активность:

Откройте «Настройки — Батарея». Найдите раздел «Управление батареей» или «Ограничения для приложений». Найдите MAX и выберите «Ограниченный» режим работы в фоне.

Ограничить разрешения:

Откройте «Настройки — Приложения — MAX». Перейдите в «Разрешения». Отключите то, что не используете (геолокацию, доступ к камере и микрофону без активного использования).

Важно понимать цену этих ограничений: при ограниченном фоновом режиме MAX на телефоне перестанет получать push-уведомления в реальном времени. Уведомления от Госуслуг и банков будут приходить только когда откроете приложение вручную. Для большинства пользователей это неприемлемый компромисс.

Стоит ли удалять MAX ради производительности

Честный ответ: нет смысла. MAX работает в фоне с потреблением, которое не ощущается в реальном использовании. Удаление не даст заметного прироста скорости или автономности. Если тормозит телефон на Android, причина почти наверняка в другом. Про то, что делать если тормозит телефон, можете узнать отдельно.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Удалять приложение MAX имеет смысл по другим причинам: вопросы к приватности, нежелание использовать государственный мессенджер, принципиальная позиция. Но миф, будто «телефон тормозит из-за MAX» — не та причина, которую подтверждают реальные данные. Обсудить опыт использования MAX можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.