Вопросов к приватности мессенджера MAX накопилось немало — это отдельная тема, которую разбирал подробно. Но сегодня другой вопрос, и его задают не реже: замедляет ли MAX телефон и стоит ли его удалять ради производительности? Проверил это дело на своем смартфоне. И результат оказался интереснее, чем ожидал.

Правда ли, что MAX причиняет вред смартфону? Фото.

Правда ли, что MAX причиняет вред смартфону?

Почему MAX замедляет телефон

Логика понятна: приложение MAX предустановлено, постоянно висит в фоне, запрашивает разрешения на геолокацию, камеру, микрофон, доступ к контактам. В народе сложилось мнение — «чем больше разрешений, тем больше жрет». На практике это не обязательно так.

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Реальное влияние приложения на производительность определяется не количеством разрешений, а реальным потреблением ресурсов: сколько батареи тратит MAX на Android в фоне, сколько оперативной памяти занимает, насколько активно нагружает процессор без вашего ведома. Именно это и нужно измерять, а не гадать по косвенным признакам. Следить за новостями о MAX удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

MAX в фоне — сколько ресурсов он потребляет

Проверить просто: «Настройки — Батарея — Статистика использования». Там видно сколько процентов от общего расхода за последние сутки или неделю взял каждый сервис и приложение.

MAX находится далеко за пределами топа по прожорливости. Фото.

MAX находится далеко за пределами топа по прожорливости

На моем смартфоне vivo X300 за последние 24 часа при умеренном использовании MAX даже не попал в топ используемых приложений, то есть скушал он менее 1%. Для сравнения: Telegram за это же время потратил 15% аккумулятора. Да, в мессенджер MAX я захожу всего пару раз за день, однако даже такой сценарий использования показывает: в фоне госмессенджер не шалит.

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Для более детальной картины можно посмотреть, сколько оперативной памяти потребляют приложения. Там альтернативный способ проверки через диспетчер задач и раздел памяти в настройках. И MAX тут снова далеко не в топе по прожорливости.

Влияет ли MAX на скорость работы смартфона

MAX замедляет смартфон — миф, который не подтверждается реальными данными. Менее 1% батареи в фоне — это не та нагрузка, которую ощутит пользователь в виде подтормаживаний интерфейса или медленного открытия приложений.

MAX потребляет совсем немного ресурсов. Фото.

MAX потребляет совсем немного ресурсов

Для понимания масштаба: Google Play Services, который тоже постоянно работает в фоне, потребляет 240 МБ оперативки и порядка 1% заряда. Системные процессы Android в совокупности занимают значительно больше ОЗУ, чем один MAX. Если смартфон тормозит, причина почти точно не в госмессенджере. MAX может тормозить только в двух случаях: переполнена память устройства в целом, или конкретная версия приложения содержит баг.

Как ограничить MAX в фоне, если он мешает

Если хочется минимизировать фоновую активность мессенджера MAX без полного удаления, есть конкретные шаги.

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Ограничить фоновую активность:

  1. Откройте «Настройки — Батарея».
  2. Найдите раздел «Управление батареей» или «Ограничения для приложений».
  3. Найдите MAX и выберите «Ограниченный» режим работы в фоне.
Можно ограничить работу MAX в фоне. Фото.

Можно ограничить работу MAX в фоне

Ограничить разрешения:

  1. Откройте «Настройки — Приложения — MAX».
  2. Перейдите в «Разрешения».
  3. Отключите то, что не используете (геолокацию, доступ к камере и микрофону без активного использования).
Также имеет смысл отозвать разрешения. Фото.

Также имеет смысл отозвать разрешения

Важно понимать цену этих ограничений: при ограниченном фоновом режиме MAX на телефоне перестанет получать push-уведомления в реальном времени. Уведомления от Госуслуг и банков будут приходить только когда откроете приложение вручную. Для большинства пользователей это неприемлемый компромисс.

Стоит ли удалять MAX ради производительности

Честный ответ: нет смысла. MAX работает в фоне с потреблением, которое не ощущается в реальном использовании. Удаление не даст заметного прироста скорости или автономности. Если тормозит телефон на Android, причина почти наверняка в другом. Про то, что делать если тормозит телефон, можете узнать отдельно.

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Удалять приложение MAX имеет смысл по другим причинам: вопросы к приватности, нежелание использовать государственный мессенджер, принципиальная позиция. Но миф, будто «телефон тормозит из-за MAX» — не та причина, которую подтверждают реальные данные. Обсудить опыт использования MAX можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.