Меньше памяти, выше цена: сколько оперативки теперь будет в Android-смартфонах

Еще совсем недавно казалось, что 8 ГБ — это уже минимум для нормальной работы телефона или ноутбука. Но к концу 2025 года оперативная память стала настолько дороже, реже и сложнее в производстве, что приоритеты могут запросто поменяться. А это значит, что мы вполне можем вернуться к 4 ГБ в базовых версиях или даже к меньшим объемам. Причем коснуться это может всех: от простых Android-смартфонов до самых дорогих флагманов.

За последние месяцы в мире высоких технологий произошло то, что способно заметно перекроить рынок электроники. Назревает неприятный тренд: память, которая отвечает за скорость и плавность работы устройств, становится дефицитной и дорогой. Производители уже начали подстраиваться под новую реальность на рынке ноутбуков, а значит, очень скоро аналогичные изменения могут затронуть и смартфоны.

Почему оперативная память дорожает и исчезает

Оперативная память — это не просто техническая деталь. Это один из ключевых компонентов наряду с процессором. Чем ее больше и чем быстрее она обрабатывает данные, тем быстрее запускаются приложения и тем плавнее работает интерфейс. Вот только не факт, что объем и скорость памяти можно наращивать бесконечно.

Проблема в том, что сейчас практически всю доступную память активно выкупают для серверов, обслуживающих системы искусственного интеллекта. Такие машины потребляют колоссальные объемы RAM, и производители чипов вынуждены перераспределять ресурсы в пользу этого рынка. Логика здесь простая: когда крупные клиенты скупают память оптом, для массовых устройств ее остается меньше, а цены неизбежно растут.

Это уже привело к тому, что на рынке компьютеров все чаще появляются игровые модели с 8 ГБ оперативки, хотя еще недавно такой объем считался едва ли не минимально допустимым для офисов. Смартфоны, очевидно, эта участь тоже не обойдет стороной.

Что будет с оперативной памятью в смартфонах

Сегодня недорогие Android-смартфоны нередко поставляются с 8 ГБ или даже 12 ГБ оперативки. И это не прихоть производителей: современные приложения действительно любят «есть» память: мессенджеры, браузеры, игры, режимы многозадачности.

Когда у смартфона мало оперативной памяти, система начинает агрессивно закрывать приложения в фоне. В результате веб-страницы постоянно перезагружаются, переключение между задачами становится медленным, а интерфейс выглядит дерганым. И если объем RAM сократится еще сильнее, смартфоны будут работать заметно медленнее, даже при наличии мощного процессора.

Но проблема не только в скорости работы. Все это напрямую отражается и на цене. Чем меньше комплектующих на рынке и чем они дороже, тем выше становится стоимость конечного устройства. Производители могут попытаться сэкономить, установив меньше оперативки, но в итоге мы получим странный продукт: корпус, экран и процессор уровня флагмана, но сильно ограниченную по объему и скорости память.

Цена такого смартфона в лучшем случае останется прежней, но, скорее всего, вырастет. По текущим прогнозам, рынок может выглядеть так:

Категория После дефицита До дефицита Примечание Флагманы 12–16 ГБ 12–16 ГБ Переход на 16 ГБ замедляется. Средний уровень 6–8 ГБ 6–12 ГБ 12 ГБ постепенно исчезнут из моделей среднего класса. Бюджетные 4 ГБ 4–8 ГБ Базовый объем возвращается к 4 ГБ.

В итоге сильнее всего пострадают именно доступные версии смартфонов, которые начнут активно «урезать», чтобы вписаться в новые условия. Флагманам же серьезные даунгрейды пока не грозят, по крайней мере, так утверждают сами производители.

Стоит ли покупать смартфон с небольшим объемом ОЗУ

Может показаться, что если вы не пользуетесь десятками приложений одновременно, запускаете только мессенджеры и иногда звоните, то большой объем оперативной памяти вам не нужен. Вы действительно так думаете? Напрасно.

Реальность такова, что даже базовые задачи современного смартфона (соцсети, мессенджеры, видео, камера, фоновые обновления) уже потребляют немало памяти. Так что чем меньше объем RAM, тем быстрее телефон начнет тормозить даже в самых простых сценариях.

Это уже хорошо заметно на рынке ноутбуков. Производители все чаще выпускают модели с минимальным объемом памяти, а версии с большим запасом RAM стоят заметно дороже. При этом даже владельцы устройств с 8 ГБ регулярно жалуются на вылеты приложений, медленную работу браузеров и общие тормоза системы.

Со смартфонами ситуация будет ровно такой же: дефицит оперативной памяти станет реальной причиной роста цен и ухудшения производительности в повседневном использовании.

Сколько будут стоить смартфоны в 2026 году

Производителям придется делать выбор: либо повышать цену из-за дорогой памяти, либо снижать ее объем, чтобы удержать устройство в привычном ценовом сегменте. Для обычного покупателя это означает, что при выборе смартфона на ближайшие годы стоит особенно внимательно смотреть на объем оперативной памяти.

Если же обновиться в этом году вы не успеваете, стоит готовиться к дополнительным расходам. По оценкам аналитиков, средняя цена смартфонов может вырасти до примерно 465 долларов, тогда как сейчас она находится на уровне около 457 долларов.

Для примера: сегодня Samsung Galaxy S25 Ultra с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища стоит примерно 85–90 тысяч рублей. Если цены на новые флагманы поднимутся, то модель следующего поколения может подорожать еще примерно на 10 тысяч рублей. Для флагманов это не критично, но тенденция очевидна.

А вот в среднем сегменте рост будет ощущаться гораздо сильнее. Там используется та же самая дефицитная память, но при меньшей базовой цене. В результате к смартфону за 40–50 тысяч рублей те же дополнительные 10 тысяч будут восприниматься уже совсем иначе.