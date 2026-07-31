Несмотря на то, что мои знакомые упорно продолжают доказывать, почему не надо пользоваться мессенджером MAX, отечественное приложение продолжает развиваться. Четыре крупнейших оператора связи договорились с мессенджером MAX об обнулении мобильного трафика. С 1 августа использование MAX не расходует мобильный интернет и не тарифицируется, а работать сервис должен даже тогда, когда деньги на счету закончились. Разбираемся, что именно бесплатно, у каких операторов и есть ли здесь подвох.

Как работает бесплатный доступ к MAX без интернета

Смысл простой: раньше любой мессенджер тратил пакет интернета из вашего тарифа, а после его исчерпания требовал докупать гигабайты или доступ отключался. Теперь для MAX это правило перестаёт действовать. По словам гендиректора мессенджера, возможность связаться с близкими или отправить документ сохраняется вне зависимости от состояния тарифа и баланса.

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То есть все основные функции MAX не будут расходовать мобильный интернет. Бесплатными для абонентов станут:

звонки внутри мессенджера;

обмен сообщениями;

пересылка файлов;

встроенные цифровые сервисы.

Главная деталь, которая цепляет больше всего: MAX должен работать даже при минусе на счету. То есть если пакет интернета закончился или баланс ушёл в отрицательное значение, отправить сообщение или позвонить через мессенджер всё равно можно. Именно этот момент активнее всего обсуждают читатели: один из комментаторов оригинальной новости отметил, что работа с нулевым балансом выглядит удобно, но всё будет зависеть от того, не окажется ли сам мессенджер медленным.

Кто не будет платить за интернет в MAX

Обнуление трафика распространяется на абонентов четырёх операторов: МТС, МегаФон, Билайн и Т2. Если ваша SIM-карта одного из них, то при подключении через их сети мессенджер не будет тратить пакет мобильного интернета.

Важно понимать границу этой новости: речь идёт именно о мобильном интернете от перечисленных операторов. Про региональных операторов, виртуальных операторов на чужих сетях и другие сценарии источник ничего не сообщает, поэтому здесь остаётся зона неопределённости. Если вы пользуетесь MAX по домашнему Wi-Fi, то трафик там и так считает ваш домашний провайдер, а не мобильный оператор.

Почему именно в MAX не учитывается трафик

Telegram, который совсем скоро могут запретить в России, и другие мессенджеры работают через обычный мобильный интернет и тратят ваш пакет гигабайтов как любое другое приложение. Когда трафик заканчивается, доступ либо режется по скорости, либо требует докупки. У MAX этот расход трафика убирают на стороне оператора — приложение продолжает работать, даже когда интернет по тарифу формально недоступен.

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Стоит держать в голове важный момент: «бесплатно» здесь означает, что за трафик именно в MAX платить не нужно, но экономику операторы наверняка учтут в своих тарифах в целом. Так что воспринимать это как чистый подарок не стоит. Если вам интересно, на что мессенджер способен без сети, мы отдельно разбирали мессенджер и его ограничения.

Когда заработают новые правила для MAX

Дата у нововведения одна и конкретная: с 1 августа. Специально что-то настраивать, судя по описанию, не нужно — обнуление трафика работает на стороне операторов для абонентов МТС, МегаФона, Билайна и Т2.

Отдельно проверять баланс или подключать какую-то опцию источник не требует. По логике инициативы, всё должно включиться автоматически для действующих абонентов этих операторов.

Стоит ли пользоваться мессенджером MAX

С практической точки зрения выгода понятна: MAX перестаёт есть ваш мобильный трафик и остаётся на связи даже при нуле или минусе на счету. Для звонков близким, отправки документов и базового общения это реально удобно, особенно в конце месяца, когда пакет интернета уже подходит к концу.

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При этом бросать привычные мессенджеры ради одной бесплатной строчки в тарифе смысла нет: удобство любого приложения определяется в первую очередь скоростью, стабильностью и тем, есть ли там ваши собеседники. Более того, есть масса причин отказаться от мессенджера MAX, и я сам не использую его в качестве основного.