Несмотря на то, что мои знакомые упорно продолжают доказывать, почему не надо пользоваться мессенджером MAX, отечественное приложение продолжает развиваться. Четыре крупнейших оператора связи договорились с мессенджером MAX об обнулении мобильного трафика. С 1 августа использование MAX не расходует мобильный интернет и не тарифицируется, а работать сервис должен даже тогда, когда деньги на счету закончились. Разбираемся, что именно бесплатно, у каких операторов и есть ли здесь подвох.

Теперь MAX будет работать даже при отрицательном балансе. Фото.

Теперь MAX будет работать даже при отрицательном балансе

Как работает бесплатный доступ к MAX без интернета

Смысл простой: раньше любой мессенджер тратил пакет интернета из вашего тарифа, а после его исчерпания требовал докупать гигабайты или доступ отключался. Теперь для MAX это правило перестаёт действовать. По словам гендиректора мессенджера, возможность связаться с близкими или отправить документ сохраняется вне зависимости от состояния тарифа и баланса.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

То есть все основные функции MAX не будут расходовать мобильный интернет. Бесплатными для абонентов станут:

  • звонки внутри мессенджера;
  • обмен сообщениями;
  • пересылка файлов;
  • встроенные цифровые сервисы.

Главная деталь, которая цепляет больше всего: MAX должен работать даже при минусе на счету. То есть если пакет интернета закончился или баланс ушёл в отрицательное значение, отправить сообщение или позвонить через мессенджер всё равно можно. Именно этот момент активнее всего обсуждают читатели: один из комментаторов оригинальной новости отметил, что работа с нулевым балансом выглядит удобно, но всё будет зависеть от того, не окажется ли сам мессенджер медленным.

Кто не будет платить за интернет в MAX

Обнуление трафика распространяется на абонентов четырёх операторов: МТС, МегаФон, Билайн и Т2. Если ваша SIM-карта одного из них, то при подключении через их сети мессенджер не будет тратить пакет мобильного интернета.

Для всех абонентов крупнейших операторов MAX станет бесплатным. Фото.

Для всех абонентов крупнейших операторов MAX станет бесплатным

Важно понимать границу этой новости: речь идёт именно о мобильном интернете от перечисленных операторов. Про региональных операторов, виртуальных операторов на чужих сетях и другие сценарии источник ничего не сообщает, поэтому здесь остаётся зона неопределённости. Если вы пользуетесь MAX по домашнему Wi-Fi, то трафик там и так считает ваш домашний провайдер, а не мобильный оператор.

Почему именно в MAX не учитывается трафик

Telegram, который совсем скоро могут запретить в России, и другие мессенджеры работают через обычный мобильный интернет и тратят ваш пакет гигабайтов как любое другое приложение. Когда трафик заканчивается, доступ либо режется по скорости, либо требует докупки. У MAX этот расход трафика убирают на стороне оператора — приложение продолжает работать, даже когда интернет по тарифу формально недоступен.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Стоит держать в голове важный момент: «бесплатно» здесь означает, что за трафик именно в MAX платить не нужно, но экономику операторы наверняка учтут в своих тарифах в целом. Так что воспринимать это как чистый подарок не стоит. Если вам интересно, на что мессенджер способен без сети, мы отдельно разбирали мессенджер и его ограничения.

Когда заработают новые правила для MAX

Дата у нововведения одна и конкретная: с 1 августа. Специально что-то настраивать, судя по описанию, не нужно — обнуление трафика работает на стороне операторов для абонентов МТС, МегаФона, Билайна и Т2.

Всё случится уже 1 августа. Фото.

Всё случится уже 1 августа

Отдельно проверять баланс или подключать какую-то опцию источник не требует. По логике инициативы, всё должно включиться автоматически для действующих абонентов этих операторов.

Стоит ли пользоваться мессенджером MAX

С практической точки зрения выгода понятна: MAX перестаёт есть ваш мобильный трафик и остаётся на связи даже при нуле или минусе на счету. Для звонков близким, отправки документов и базового общения это реально удобно, особенно в конце месяца, когда пакет интернета уже подходит к концу.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

При этом бросать привычные мессенджеры ради одной бесплатной строчки в тарифе смысла нет: удобство любого приложения определяется в первую очередь скоростью, стабильностью и тем, есть ли там ваши собеседники. Более того, есть масса причин отказаться от мессенджера MAX, и я сам не использую его в качестве основного.