Этой весной я подробно рассказывал о том, какие данные получает MAX при создании Цифрового ID. Список оказался очень длинный и местами даже неожиданный. Теперь к этой истории добавился новый поворот: Цифровой ID в MAX стал доступен с 14 лет. Объясняю, что это значит для школьников и зачем им вообще электронный паспорт.

Теперь даже школьник может получить Цифровой ID. Фото.

Теперь даже школьник может получить Цифровой ID

Кто может сделать Цифровой ID

До недавнего времени Цифровой ID в MAX был доступен только совершеннолетним, то есть с 18 лет. Теперь минимальный возраст снижен до 14 лет. Именно с этого возраста российские граждане получают паспорт, и теперь они могут сразу же оформить его электронный аналог в мессенджере.

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Технически ничего не изменилось: подросток проходит ту же процедуру, что и взрослый: подтверждает личность через Госуслуги, проходит биометрическую проверку, получает цифровые документы в приложении. Разница только в возрастном пороге. Следить за новостями о MAX удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Зачем подростку Цифровой ID

Вопрос не праздный. Взрослому Цифровой ID нужен чтобы не таскать с собой бумажник с документами: показал QR-код на кассе и всё. У подростка сценарии немного другие, но вполне реальные.

Энергетик подросток себе все равно не купит. Фото.

Энергетик подросток себе все равно не купит

Что школьник может делать с Цифровым ID:

  • предъявлять паспорт в государственных учреждениях без физического документа;
  • использовать СНИЛС и ИНН в цифровом виде;
  • предъявлять полис ОМС в медицинских учреждениях;
  • в перспективе — цифровой студенческий билет при поступлении в колледж или вуз.

Последний пункт особенно актуален для старшеклассников: в 14-17 лет человек активно взаимодействует с образовательными учреждениями, поликлиниками, оформляет первые документы. Иметь все в телефоне объективно удобно.

Какие данные получает MAX при создании Цифрового ID подростком

Вот здесь важно говорить честно, потому что речь о несовершеннолетних. При создании Цифрового ID MAX получает через Госуслуги тот же стандартный набор данных что и для взрослых. Это:

  • данные паспорта: серия, номер, дата выдачи, орган и код подразделения;
  • СНИЛС и ИНН;
  • адрес регистрации;
  • данные полиса ОМС и прикрепление к медицинским организациям;
  • биометрические данные — фото лица для верификации.

Плюс для подростков в списке разрешений могут фигурировать данные родителей через механизм представительства на Госуслугах. Это стоит проверить при оформлении. Родителям важно знать: если ребенок оформляет Цифровой ID самостоятельно, он соглашается на передачу своих персональных данных в мессенджер, политика конфиденциальности которого прямо допускает их передачу третьим лицам по запросу. Это не повод для паники, но повод для осознанного решения.

Как подростку создать Цифровой ID в MAX

Процедура идентична взрослой. Предварительное условие: у подростка должен быть аккаунт на Госуслугах — с подтвержденной учетной записью. Без этого Цифровой ID не оформить.

  1. Установите MAX из RuStore (из Google Play приложение удалено с июля 2026 года).
  2. Откройте приложение и перейдите в раздел «Профиль».
  3. Найдите раздел «Цифровой ID» и нажмите «Создать Цифровой ID».
  4. Приложение перенаправит на Госуслуги — войдите в аккаунт подростка.
  5. Внимательно прочитайте список запрашиваемых данных и подтвердите согласие.
  6. Пройдите биометрическую проверку — сделайте селфи для сравнения с фото из паспорта.
  7. Дождитесь подтверждения (обычно несколько секунд).
Создание Цифрового ID для подростка не сложнее, чем для взрослого. Фото.

Создание Цифрового ID для подростка не сложнее, чем для взрослого

После этого в разделе «Цифровой ID» появятся доступные документы: паспорт, СНИЛС, ИНН, полис ОМС. Каждый можно предъявить в виде QR-кода.

Стоит ли оформлять Цифровой ID подростку

Зависит от того насколько активно ребенок взаимодействует с учреждениями и насколько семья готова к тому, что его данные хранятся в государственном мессенджере. Плюсы очевидны: удобно, документы всегда в телефоне, не нужно носить паспорт на каждое посещение поликлиники. Для старшеклассника который активно занимается оформлением документов для поступления — реально полезная функция.

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Минусы тоже есть: MAX — мессенджер с государственным участием, данные передаются по запросу правоохранительных органов. Для несовершеннолетнего это стоит учитывать отдельно. Мое мнение: если семья уже активно использует MAX и Госуслуги, дополнительного риска Цифровой ID почти не добавляет — данные и так там есть. Если же вопрос о том, стоит ли вообще передавать данные ребенка в эту систему, Цифровой ID его не решает, а только добавляет ещё один канал доступа к этим данным. Обсудить тему можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.