Этой весной я подробно рассказывал о том, какие данные получает MAX при создании Цифрового ID. Список оказался очень длинный и местами даже неожиданный. Теперь к этой истории добавился новый поворот: Цифровой ID в MAX стал доступен с 14 лет. Объясняю, что это значит для школьников и зачем им вообще электронный паспорт.

Кто может сделать Цифровой ID

До недавнего времени Цифровой ID в MAX был доступен только совершеннолетним, то есть с 18 лет. Теперь минимальный возраст снижен до 14 лет. Именно с этого возраста российские граждане получают паспорт, и теперь они могут сразу же оформить его электронный аналог в мессенджере.

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Технически ничего не изменилось: подросток проходит ту же процедуру, что и взрослый: подтверждает личность через Госуслуги, проходит биометрическую проверку, получает цифровые документы в приложении. Разница только в возрастном пороге. Следить за новостями о MAX удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Зачем подростку Цифровой ID

Вопрос не праздный. Взрослому Цифровой ID нужен чтобы не таскать с собой бумажник с документами: показал QR-код на кассе и всё. У подростка сценарии немного другие, но вполне реальные.

Что школьник может делать с Цифровым ID:

предъявлять паспорт в государственных учреждениях без физического документа;

использовать СНИЛС и ИНН в цифровом виде;

предъявлять полис ОМС в медицинских учреждениях;

в перспективе — цифровой студенческий билет при поступлении в колледж или вуз.

Последний пункт особенно актуален для старшеклассников: в 14-17 лет человек активно взаимодействует с образовательными учреждениями, поликлиниками, оформляет первые документы. Иметь все в телефоне объективно удобно.

Какие данные получает MAX при создании Цифрового ID подростком

Вот здесь важно говорить честно, потому что речь о несовершеннолетних. При создании Цифрового ID MAX получает через Госуслуги тот же стандартный набор данных что и для взрослых. Это:

данные паспорта: серия, номер, дата выдачи, орган и код подразделения;

СНИЛС и ИНН;

адрес регистрации;

данные полиса ОМС и прикрепление к медицинским организациям;

биометрические данные — фото лица для верификации.

Плюс для подростков в списке разрешений могут фигурировать данные родителей через механизм представительства на Госуслугах. Это стоит проверить при оформлении. Родителям важно знать: если ребенок оформляет Цифровой ID самостоятельно, он соглашается на передачу своих персональных данных в мессенджер, политика конфиденциальности которого прямо допускает их передачу третьим лицам по запросу. Это не повод для паники, но повод для осознанного решения.

Как подростку создать Цифровой ID в MAX

Процедура идентична взрослой. Предварительное условие: у подростка должен быть аккаунт на Госуслугах — с подтвержденной учетной записью. Без этого Цифровой ID не оформить.

Установите MAX из RuStore (из Google Play приложение удалено с июля 2026 года). Откройте приложение и перейдите в раздел «Профиль». Найдите раздел «Цифровой ID» и нажмите «Создать Цифровой ID». Приложение перенаправит на Госуслуги — войдите в аккаунт подростка. Внимательно прочитайте список запрашиваемых данных и подтвердите согласие. Пройдите биометрическую проверку — сделайте селфи для сравнения с фото из паспорта. Дождитесь подтверждения (обычно несколько секунд).

После этого в разделе «Цифровой ID» появятся доступные документы: паспорт, СНИЛС, ИНН, полис ОМС. Каждый можно предъявить в виде QR-кода.

Стоит ли оформлять Цифровой ID подростку

Зависит от того насколько активно ребенок взаимодействует с учреждениями и насколько семья готова к тому, что его данные хранятся в государственном мессенджере. Плюсы очевидны: удобно, документы всегда в телефоне, не нужно носить паспорт на каждое посещение поликлиники. Для старшеклассника который активно занимается оформлением документов для поступления — реально полезная функция.

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Минусы тоже есть: MAX — мессенджер с государственным участием, данные передаются по запросу правоохранительных органов. Для несовершеннолетнего это стоит учитывать отдельно. Мое мнение: если семья уже активно использует MAX и Госуслуги, дополнительного риска Цифровой ID почти не добавляет — данные и так там есть. Если же вопрос о том, стоит ли вообще передавать данные ребенка в эту систему, Цифровой ID его не решает, а только добавляет ещё один канал доступа к этим данным. Обсудить тему можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.