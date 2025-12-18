Мессенджер MAX приравняли к паспорту России. Что это значит?

18 декабря Государственная Дума Российской Федерации приняла ряд поправок, касающихся Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В них, помимо прочего, мессенджер MAX приравняли к паспорту. Тот самый, который ловит даже на парковке, теперь можно использовать вместо бумажного документа. Правда, далеко не везде. Объясняем, что значит цифровой паспорт в MAX.
Что означает цифровой паспорт в MAX
Цифровой ID, появившийся в MAX месяцем ранее, теперь закреплен в законодательной базе Российской Федерации. Это значит, что отныне в нашей стране на официальном уровне разрешается использовать национальный мессенджер в качестве средства для подтверждения возраста.
То есть Цифровой ID в MAX не заменяет паспорт полностью, а лишь выступает как его альтернатива в некоторых сценариях. Причем сам мессенджер в законе именуется как «многофункциональный сервис обмена информацией».
Где можно использовать паспорт в MAX
Аналог паспорта в MAX пока не позволяет оформлять кредиты и брать микрозаймы. Однако Цифровой ID, согласно новому закону, позволяет официально подтвердить свой возраст при покупке:
- алкоголя;
- энергетических напитков;
- табачных изделий, вейпов и кальянов;
- газосодержащих бытовых товаров;
- лотерейных билетов.
Кроме того, через национальный мессенджер можно подтверждать свой возраст при посещении зрелищных мероприятий. И, если вы желаете воспользоваться этими новшествами, необходимо создать Цифровой ID в MAX.
Как сделать цифровой паспорт в MAX
Цифровой ID в MAX появился за несколько недель до принятия соответствующего закона в Государственной Думе. Цифровой паспорт можно сделать следующим образом:
- Запустите мессенджер MAX.
- Откройте вкладку «Профиль».
- Перейдите в раздел «Цифровой ID».
- Нажмите кнопку «Создать Цифровой ID».
- В окне Госуслуг выберите способ подтверждения личности.
- Предоставьте согласие на обработку данных и сделайте селфи.
- Дождитесь подтверждения Цифрового ID (обычно занимает пару минут).
После этого в разделе «Цифровой ID» вкладки «Профиль» мессенджера MAX появится QR-код, с помощью которого вы сможете подтверждать свой возраст при покупке определенных видов продукции, а также при посещении зрелищных мероприятий.