Мессенджер MAX приравняли к паспорту России. Что это значит?

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

18 декабря Государственная Дума Российской Федерации приняла ряд поправок, касающихся Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В них, помимо прочего, мессенджер MAX приравняли к паспорту. Тот самый, который ловит даже на парковке, теперь можно использовать вместо бумажного документа. Правда, далеко не везде. Объясняем, что значит цифровой паспорт в MAX.

Мессенджер MAX приравняли к паспорту России. Что это значит? Подтверждение возраста теперь официально доступно в MAX. Фото.

Подтверждение возраста теперь официально доступно в MAX

Что означает цифровой паспорт в MAX

Цифровой ID, появившийся в MAX месяцем ранее, теперь закреплен в законодательной базе Российской Федерации. Это значит, что отныне в нашей стране на официальном уровне разрешается использовать национальный мессенджер в качестве средства для подтверждения возраста.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

То есть Цифровой ID в MAX не заменяет паспорт полностью, а лишь выступает как его альтернатива в некоторых сценариях. Причем сам мессенджер в законе именуется как «многофункциональный сервис обмена информацией».

Где можно использовать паспорт в MAX

Аналог паспорта в MAX пока не позволяет оформлять кредиты и брать микрозаймы. Однако Цифровой ID, согласно новому закону, позволяет официально подтвердить свой возраст при покупке:

  • алкоголя;
  • энергетических напитков;
  • табачных изделий, вейпов и кальянов;
  • газосодержащих бытовых товаров;
  • лотерейных билетов.

Кроме того, через национальный мессенджер можно подтверждать свой возраст при посещении зрелищных мероприятий. И, если вы желаете воспользоваться этими новшествами, необходимо создать Цифровой ID в MAX.

Как сделать цифровой паспорт в MAX

Цифровой ID в MAX появился за несколько недель до принятия соответствующего закона в Государственной Думе. Цифровой паспорт можно сделать следующим образом:

  1. Запустите мессенджер MAX.
  2. Откройте вкладку «Профиль».
  3. Перейдите в раздел «Цифровой ID».
  4. Нажмите кнопку «Создать Цифровой ID».
    5. Как сделать цифровой паспорт в MAX. Для создания Цифрового ID нужны Госуслуги. Фото.

    Для создания Цифрового ID нужны Госуслуги

  5. В окне Госуслуг выберите способ подтверждения личности.
  6. Предоставьте согласие на обработку данных и сделайте селфи.
  7. Дождитесь подтверждения Цифрового ID (обычно занимает пару минут).

    8. Как сделать цифровой паспорт в MAX. Теперь останется сделать селфи. Фото.

    Теперь останется сделать селфи

После этого в разделе «Цифровой ID» вкладки «Профиль» мессенджера MAX появится QR-код, с помощью которого вы сможете подтверждать свой возраст при покупке определенных видов продукции, а также при посещении зрелищных мероприятий.

Теги
Новости по теме
Что дает подписка Клуб VIP на Wildberries, и как ее подключить
Почему Госуслуги заблокировали на 72 часа, и что делать
Период охлаждения SIM-карт в России: что это такое, сколько действует и как выключить
Лонгриды для вас
Я отключил оптимизацию HyperOS по совету из интернета. Теперь мне хочется выбросить свой Xiaomi

Популярность и проблемность смартфонов Xiaomi привели к возникновению большого сообщества владельцев устройств китайского бренда. Одни люди постоянно находятся в поиске способов устранения ошибок нерадивых разработчиков оболочки, а другие, что-то где-то услышав, начинают считать себя экспертами, распространяя дезинформацию среди пользователей. Так, если у тебя тормозит Xiaomi, или с ним происходят иные неприятности, «инструктор» из интернета с высокой долей вероятности посоветует тебе отключить настройку оптимизации HyperOS. Что ж, я сделал это, и теперь мне хочется выбросить Xiaomi, поскольку отказ от встроенного оптимизатора не решает проблемы, а становится причиной появления новых.

Читать далее
Китайцы подсуетились и сделали подделку Xiaomi 17. Фейковый смартфон продают на AliExpress за 5 тысяч

С момента презентации Xiaomi 17 прошла почти неделя, а страсти по китайских флагманам не утихают до сих пор. В интернете уже полно отзывов на новый смартфон, однако купить Xiaomi 17 — та еще задача. Мало того, что устройства нет в крупных розничных магазинах России, так его не найти даже на маркетплейсах. При этом подделки Xiaomi 17 свободно продаются на AliExpress, и кто-нибудь обязательно закажет контрафакт.

Читать далее
Как сбросить рекомендации YouTube на Android, если не нравится подборка видео

Одна из главных фишек видеохостинга YouTube — рекомендательная система. Отталкиваясь от истории просмотра каждого отдельно взятого пользователя, во вкладке «Главная» площадка подбирает потенциально интересные ролики, которые человек захочет открыть. Но, как и в случае с любой подобной системой, основанной на алгоритмах искусственного интеллекта, рекомендации YouTube дают сбой. Порой платформа подсовывает совершенно неинтересные и даже странные видео. Чтобы это исправить, нужно сделать несколько самостоятельных шагов для улучшения подборок или перейти к более радикальным мерам и сбросить рекомендации YouTube.

Читать далее
Новости партнеров
Apple исправит в iPhone 17e один из главных косяков iPhone 16e
Apple исправит в iPhone 17e один из главных косяков iPhone 16e
Насколько время на Марсе отличается от земного согласно теории относительности
Насколько время на Марсе отличается от земного согласно теории относительности
Полная независимость: будущий глава ФРС опроверг влияния президента США Трампа на решения регулятора
Полная независимость: будущий глава ФРС опроверг влияния президента США Трампа на решения регулятора