Мессенджер MAX приравняли к паспорту России. Что это значит?

18 декабря Государственная Дума Российской Федерации приняла ряд поправок, касающихся Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В них, помимо прочего, мессенджер MAX приравняли к паспорту. Тот самый, который ловит даже на парковке, теперь можно использовать вместо бумажного документа. Правда, далеко не везде. Объясняем, что значит цифровой паспорт в MAX.

Что означает цифровой паспорт в MAX

Цифровой ID, появившийся в MAX месяцем ранее, теперь закреплен в законодательной базе Российской Федерации. Это значит, что отныне в нашей стране на официальном уровне разрешается использовать национальный мессенджер в качестве средства для подтверждения возраста.

То есть Цифровой ID в MAX не заменяет паспорт полностью, а лишь выступает как его альтернатива в некоторых сценариях. Причем сам мессенджер в законе именуется как «многофункциональный сервис обмена информацией».

Где можно использовать паспорт в MAX

Аналог паспорта в MAX пока не позволяет оформлять кредиты и брать микрозаймы. Однако Цифровой ID, согласно новому закону, позволяет официально подтвердить свой возраст при покупке:

алкоголя;

энергетических напитков;

табачных изделий, вейпов и кальянов;

газосодержащих бытовых товаров;

лотерейных билетов.

Кроме того, через национальный мессенджер можно подтверждать свой возраст при посещении зрелищных мероприятий. И, если вы желаете воспользоваться этими новшествами, необходимо создать Цифровой ID в MAX.

Как сделать цифровой паспорт в MAX

Цифровой ID в MAX появился за несколько недель до принятия соответствующего закона в Государственной Думе. Цифровой паспорт можно сделать следующим образом:

Запустите мессенджер MAX. Откройте вкладку «Профиль». Перейдите в раздел «Цифровой ID». Нажмите кнопку «Создать Цифровой ID». В окне Госуслуг выберите способ подтверждения личности. Предоставьте согласие на обработку данных и сделайте селфи. Дождитесь подтверждения Цифрового ID (обычно занимает пару минут).

После этого в разделе «Цифровой ID» вкладки «Профиль» мессенджера MAX появится QR-код, с помощью которого вы сможете подтверждать свой возраст при покупке определенных видов продукции, а также при посещении зрелищных мероприятий.