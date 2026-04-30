Писал уже, почему не рекомендую мессенджер MAX, и каждый раз находился кто-то, кто говорил, что я преувеличиваю. Теперь к разговору подключился Cloudflare — один из крупнейших интернет-инфраструктурных игроков мира. И его оценка оказалась недвусмысленной. Мессенджер MAX получил маркировку шпионского ПО. Но что это означает на практике? Нужно ли что-то делать с приложением MAX на вашем смартфоне?

Проверка MAX через Cloudflare

Cloudflare — это не просто хостинг-провайдер. Через его инфраструктуру проходит значительная часть мирового интернет-трафика: CDN, защита от DDoS, DNS-резолвинг. Когда Cloudflare что-то маркирует как угрозу, это видят миллионы устройств и сервисов по всему миру.

Cloudflare видит трафик половины интернета, его маркировка не случайная.

Проверка MAX через базы данных Cloudflare дала конкретный результат: домен max.ru получил маркировку «шпионское ПО» (spyware). Именно так выглядит проверка мессенджера MAX через системы одного из главных интернет-арбитров планеты. И это не первый подобный случай с российскими мессенджерами: ранее Cloudflare точно так же промаркировал Телегу, и вскоре после этого приложение удалили из App Store.

Сейчас MAX на Android и iOS по-прежнему доступен в обоих магазинах. Сертификат TLS у домена действует. Но сам факт маркировки — это серьезный сигнал, который стоит разобрать подробнее. Про то, почему люди не пользуются MAX, я говорил отдельно, и там были отнюдь не такие убедительные причины отказа.

Что означает шпионское приложение

Здесь важный нюанс, который теряется в заголовках. Cloudflare промаркировал именно домен max.ru, а не само приложение в магазинах. Это означает, что когда устройство или сеть обращается к этому домену, системы безопасности Cloudflare классифицируют его как потенциально опасный источник трафика. Что происходит при такой маркировке:

корпоративные сети и файрволы, использующие базы Cloudflare, могут автоматически блокировать соединения с max.ru;

браузеры с интегрированной защитой Cloudflare начинают показывать предупреждения при переходе на сайт;

антивирусные решения, опирающиеся на репутационные базы, могут помечать трафик приложения как подозрительный;

системные администраторы компаний получают основание заблокировать MAX в корпоративных сетях.

Для обычного пользователя это пока не означает, что MAX опасен в том смысле, что завтра утром он украдет ваши пароли. Это означает, что поведение приложения достаточно подозрительно, чтобы один из главных интернет-провайдеров мира поставил ему красную метку.

Маркировка домена — это не блокировка, но это красный флаг, который видит весь интернет.

Опасность MAX в данном контексте — не вирусная атака, а систематический сбор данных о пользователе. Про то, что будет, если установить MAX на Android, говорилось уже много раз, но не лишним будет изучить подноготную вновь.

Следит ли MAX за пользователями

MAX следит за пользователями, и это не паранойя, а задокументированные факты. В марте 2026 года технические специалисты зафиксировали конкретное поведение приложения:

MAX следит за VPN : приложение анализирует сетевое окружение и определяет, используется ли VPN на устройстве, после чего передает эти данные на серверы;

: приложение анализирует сетевое окружение и определяет, используется ли VPN на устройстве, после чего передает эти данные на серверы; MAX устанавливает соединения с серверами конкурентов — Telegram, Amazon Web Services, Google (предположительно для анализа эффективности их блокировок);

приложение использует сторонние сервисы для определения IP-адреса пользователя.

Помимо этих технических находок, есть и официальный уровень. Политика конфиденциальности MAX прямо предусматривает передачу данных пользователей третьим лицам, в том числе по запросу государственных органов. Это стандартная практика для российских сервисов, но важно понимать: через MAX следят не в режиме «кто-то читает вашу переписку прямо сейчас», а в режиме систематического сбора метаданных о сетевой активности.

MAX прослушивает через микрофон в фоне? Нет, это не подтверждено. MAX шпионит за вашей сетевой активностью и передает данные о VPN? Это задокументировано. Разница принципиальная, но обе версии неприятные.

Безопасно ли пользоваться MAX на Android

Самый важный факт на сегодняшний день: MAX на телефоне по-прежнему доступен в Google Play. Google не удалил приложение и не ограничил его. Это значит, что по меркам самой популярной Android-платформы приложение не нарушает правила магазина в части вредоносного ПО.

Безопасен ли MAX? Зависит от того, что именно вы имеете в виду под безопасностью. Если речь о вирусном заражении устройства — нет. Если речь о приватности и передаче данных о вашей сетевой активности — здесь есть реальные основания для беспокойства, особенно если вы используете иностранный IP.

MAX не читает вашу переписку, а лишь изучает вашу сетевую активность. Это другое.

Чем плох мессенджер MAX в практическом смысле: он собирает больше данных, чем нужно для работы мессенджера, и передает их третьим лицам. Маркировка Cloudflare ничего принципиально нового не добавила, а лишь официально зафиксировала то, что было известно из технических исследований. Если вы решите удалить MAX, то вот инструкция:

Откройте «Настройки» на смартфоне. Перейдите в «Приложения» или «Управление приложениями». Найдите MAX в списке и нажмите на него. Нажмите «Удалить» и подтвердите действие.

Перед удалением приложения имеет смысл разобраться со своей учетной записью. Как удалить аккаунт в MAX, рассказывалось в отдельной инструкции.