Microsoft делает свой «Google Фото» на базе OneDrive

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Иван Кузнецов 0

Первая моя мысль после того, как Google объявила о закрытии безлимитного хранилища в «Google Фото», — пора валить. Куда – сам не знаю. Яндекс.Диск мне не нравился своими ограничениями, iCloud – привязкой к Apple, а других облачных сервисов, которые позволяют адекватно взаимодействовать с фотографиями, к сожалению, нет. Поэтому я пораскинул мозгами и понял, что пока останусь с Google. В конце концов, свободного пространства у меня ещё достаточно и хватит на полтора, а то и два года. А там, глядишь, и что-то другое появится. В результате так и оказалось.

OneDrive

Скоро OneDrive будет интереснее, чем Google Фото

Как удалить лишние фотографии с помощью Google Фото

Microsoft намерена составить конкуренцию «Google Фото» и предложить подписчикам облачного хранилища OneDrive схожий инструментарий для взаимодействия с фотографиями. После обновления сервис Microsoft получил удобный механизм каталогизации снимков по дате и источнику, а также набор инструментов для редактирования.

Что умеет OneDrive

Фото

В OneDrive уже появились инструменты редактирования как в Google Фото

Пока набор инструментов редактирования фотографий в OneDrive довольно скуден по сравнению с «Google Фото». Он позволяет поворачивать снимки, настраивать яркость, контрастность, играть с тенями и рядом других базовых параметров. Но явно, что Microsoft крепко взялась за развитие своего облачного сервиса и намерена и дальше его совершенствовать.

Само собой, ничего вроде размытия заднего фона и превращения обычных снимков в портретные или изменения источника света как в «Google Фото» сервис Microsoft не предлагает. Всё-таки это продвинутые технологии, основанные на работе нейронных сетей и искусственного интеллекта, который является коньком Google. Но не исключено, что в будущем что-то подобное появится и в OneDrive.

В Google Фото появилась блокировка по отпечатку. Но не для всех

Откуда я это знаю? Ниоткуда. Но Microsoft точно почуяла, куда дует ветер, и теперь уже точно не даст Google возможности остаться единственным лидером облачных сервисов для хранения фото. Если компания хорошенько расширит возможности OneDrive, пользователи массово повалят туда из «Google Фото». А у него аудитория — будь здоров. Ведь именно из-за большой популярности сервиса Google даже отказалась от безлимитного хранилища.

В отличие от «Google Фото», OneDrive предлагает только 5 ГБ бесплатного пространства. Однако облачный сервис Microsoft по умолчанию входит в состав подписки Office 365. За 350 рублей в месяц вы получаете доступ ко всем сервисам Microsoft, в том числе Word, PowerPoint, Excel, Outlook и т.д., а также 1 ТБ облачного хранилища в OneDrive. То есть это намного выгоднее того, что предлагает Google, у которой есть план на 2 ТБ за 700 рублей в месяц.

Чем OneDrive лучше Google Drive

Google Фото

Расценки на OneDrive будут явно повыгоднее, чем на Google Фото

У меня уже есть подписка Office 365. Поэтому и 1 ТБ пространства в облаке мне так же доступен без дополнительной платы, и для меня было бы максимально органично перейти на OneDrive. Но только в перспективе. Потому что на данный момент возможности облачного сервиса Microsoft слишком ограниченны по сравнению с «Google Фото».

Однако, когда OneDrive обзаведётся настолько же удобным механизмом распознавания содержимого фотографий и научится их быстро и непринуждённо искать, я уйду от Google. Ведь какая разница, каким сервисом пользоваться, если их возможности плюс-минус дублируют друг друга.

Как навсегда получить безлимит в «Google Фото». Единственный рабочий способ

Думаю, таких как я, будет немало. Поэтому Google явно нужно что-то предложить своим пользователям. Логичным апгрейдом будет расширение ассортимента действующих тарифов с одновременным снижением их цены. Например, подписку на 100-гигабайтный план можно продавать за 60-70 рублей, как у Apple, а на 200-гигабайтный – за 130-140. Очень уместными будут варианты на 50 ГБ, на 1 ТБ и на 10 ТБ.

Тариф с 50 ГБ хранилища вообще будет настоящим бестселлером, особенно, если Google не будет задирать на него цену. Полагаю, что 30 рублей в месяц для такого предложения было бы очень достойной ценой. Я понимаю, что это дёшево. Но ведь Apple позволяет себе продавать подписку на 50 ГБ в iCloud за 59 рублей. Так почему бы Google не попытаться побить её на этом поле и не предложить что-то более выгодное?

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