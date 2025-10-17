Windows 11 получила большое обновление: ОС превратилась в ИИ-ассистента с голосовым управлением

Похоже, Microsoft решила отметить окончание поддержки Windows 10 и выпустила большое обновление для компьютеров с Windows 11, которое привлечет больше пользователей на сторону этой ОС. Главная фишка апдейта — ИИ-агент Copilot, который теперь умеет просматривать содержимое экрана, анализировать данные и давать подсказки. Apple и Google пока только работают над подобной функцией.

Вышло большое обновление Copilot для Windows 11

Компания Microsoft запланировала несколько обновлений, начиная с 16 октября, где открыт доступ к Copilot Vision. После их установки можно активировать ассистента Copilot по фразе «Hey Copilot» и общаться с ним голосом или текстом. Он может просматривать экран, давать советы или подсказать, как устранить неполадки в программе.

Copilot получил новые функции распознавания данных на экране

Участники бета-тестирования еще и получат доступ к функциям Copilot Actions для выполнения действий в браузере или файлами на компьютере. Любители игр получат доступ к Gaming Copilot, где ассистент будет давать подсказки в играх в режиме реального времени.

Активация Copilot теперь доступна по голосу и значок на экране не потребуется

На первое время умные функции Copilot будут доступны как со встроенными приложениями вроде OneDrive и Outlook, так и с сервисами Google. Ассистент сможет экспортировать файлы из одного приложения в другое и переключаться между ними. Отмечается, что доступ к ИИ-агенту Copilot будут доступны на всех ПК с Windows 11, а не только владельцам компьютеров с нейропроцессором.

Обновленный Copilot работает прямо в стандартных приложениях, распознавая данные на экране

Все функции работают только с разрешения пользователя, но могут отличаться в зависимости от региона. В России Copilot не работает, поэтому в настройках Windows нужно переключить регион на США. И, конечно же, не забыть подписаться на наш канал в Телеграме, чтобы не пропустить важных новостей!

К середине 2025 года крупнейшие IT-компании США уволили уже около 94 000 сотрудников. Причина не в экономическом кризисе (или не только в нем), а в стремительном внедрении искусственного интеллекта, который меняет саму структуру IT-сферы. Компании массово пересматривают свои кадровые ресурсы, чтобы соответствовать новым реалиям рынка и сосредоточиться на развитии и интеграции ИИ. Что именно происходит, кто увольняет людей и стоит ли уже напрячься сообщает кадровая компания Final Round AI.

Некоторое время назад было официально объявлено, что смартфоны iQOO и vivo, доступные в России, больше не будут использовать оболочку Funtouch OS. Все совместимые глобалки получат прошивку OriginOS, на которой уже давно работают китайские версии устройств обоих брендов. Сегодня же состоялась презентация OriginOS 6 — новой версии оболочки, ожидающей большинство владельцев iQOO и vivo, в том числе пользователей из России. Что появилось в прошивке — рассказываем далее.

10 июля Google представила Android Canary — новый канал обновлений, позволяющий протестировать свежие функции операционной системы задолго до выхода следующего Android 17. Этот инструмент пришел на смену апдейтам Developer Preview и тоже предназначается для разработчиков, в число которых может войти любой владелец совместимых смартфонов Pixel. Рассказываем, что появилось в Android Canary, и как установить обновление на свое устройство.

