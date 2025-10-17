Windows 11 получила большое обновление: ОС превратилась в ИИ-ассистента с голосовым управлением

Похоже, Microsoft решила отметить окончание поддержки Windows 10 и выпустила большое обновление для компьютеров с Windows 11, которое привлечет больше пользователей на сторону этой ОС. Главная фишка апдейта — ИИ-агент Copilot, который теперь умеет просматривать содержимое экрана, анализировать данные и давать подсказки. Apple и Google пока только работают над подобной функцией.

Компания Microsoft запланировала несколько обновлений, начиная с 16 октября, где открыт доступ к Copilot Vision. После их установки можно активировать ассистента Copilot по фразе «Hey Copilot» и общаться с ним голосом или текстом. Он может просматривать экран, давать советы или подсказать, как устранить неполадки в программе.

Участники бета-тестирования еще и получат доступ к функциям Copilot Actions для выполнения действий в браузере или файлами на компьютере. Любители игр получат доступ к Gaming Copilot, где ассистент будет давать подсказки в играх в режиме реального времени.

На первое время умные функции Copilot будут доступны как со встроенными приложениями вроде OneDrive и Outlook, так и с сервисами Google. Ассистент сможет экспортировать файлы из одного приложения в другое и переключаться между ними. Отмечается, что доступ к ИИ-агенту Copilot будут доступны на всех ПК с Windows 11, а не только владельцам компьютеров с нейропроцессором.

Все функции работают только с разрешения пользователя, но могут отличаться в зависимости от региона. В России Copilot не работает, поэтому в настройках Windows нужно переключить регион на США. И, конечно же, не забыть подписаться на наш канал в Телеграме, чтобы не пропустить важных новостей!