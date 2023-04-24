Мифы о китайских смартфонах, которые вводят вас в заблуждение

Еще 10 лет назад российский рынок смартфонов состоял исключительно из западных брендов и устройств Восточноазиатских тигров, в то время как продукция из КНР считалась чем-то маргинальным. Сейчас мы видим, что ситуация изменилась кардинальным образом. По итогам прошлого года китайские смартфоны заняли 65% нашего рынка, оставив не удел некогда именитые бренды. В то же время потенциальные покупатели разделились на два непримиримых лагеря.

Помимо людей умеренного толка, которые опираются на факты и технические характеристики, существуют те, кто либо изо всех сил старается обходить стороной телефоны из КНР, считая их дешевыми подделками западных устройств, либо те, кто буквально поклоняется китайским производителям, предрекая скорое забвение Apple и Samsung. Но неправы представители обоих лагерей. Чтобы это доказать, давайте разберем самые распространенные мифы о китайских телефонах.

Низкое качество китайских телефонов

Этот миф имеет долгую историю и относится ко всей продукции из КНР. Действительно, еще недавно единственное, что умели китайцы — собирать устройства западных брендов, выполняя заказы той же Apple. Ну а гаджеты местных компаний были их жалкой пародией.

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Сейчас мы имеем дело с целой россыпью брендов от HUAWEI и Xiaomi, известных по всей планете, до vivo, чья продукция рекламируется в том числе на чемпионатах мира и Европы по футболу. Китайские телефоны продаются везде, для чего они просто обязаны соблюдать стандарты качества, предъявляемые регулирующими органами той или иной страны.

Покупая смартфон крупной компании, будь то BBK Electronics (vivo, OPPO, OnePlus), Transsion Holdings (TECNO, Infinix) или Xiaomi (включая Redmi, POCO и Black Shark), вы получаете устройство, по качеству не уступающее продукции Apple, Samsung или Sony. Вместе с тем существуют подвальные производители, чьи девайсы собираются на мелких предприятиях. Подробнее об их проблемах мы рассказывали в тематическом материале.

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На китайских смартфонах нет русского языка и Google

Поскольку китайские телефоны продаются по всему миру, они оснащаются мультиязычной прошивкой и сервисами Google, которые являются основой любого устройства на базе операционной системы Android. Даже странно, что кто-то продолжает верить в наличие иероглифов и проблем с приложениями.

При этом есть исключения. Во-первых, вы должны осознавать разницу глобальной и китайской версии смартфона. Во-вторых, на устройствах HUAWEI действительно нет сервисов Google, но это — проблема производителя, а не страны, на территории которой зарегистрирована компания.

Обновления Андроид на телефоне

Фанаты Apple гордятся тем, что их смартфоны продолжают получать апдейты операционной системы даже через 5 лет после выхода устройства. Если взглянуть на ситуацию с обновлениями Android, то действительно придется констатировать меньший срок поддержки. Однако он компенсируется тем, что почти все приложения продолжают работать даже на старых версиях ОС.

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В контексте разговора о китайских смартфонах стоит отметить один удивительный факт: дольше всех получают обновления отнюдь не устройства американской Google, а девайсы OnePlus и OPPO (4 года ОС и 5 лет патчей безопасности) — брендов, входящих в концерн BBK Electronics из КНР. На такую же поддержку могут рассчитывать владельцы Samsung, а вот смартфоны Google получают крупные апдейты Android столько же, сколько гаджеты Xiaomi или realme, то есть 3 года.

Китайцы только копируют

К сожалению, китайцы не до конца избавились от привычки копировать все западное. Apple сделала челку? А мы тоже можем! Плоские грани? Держите в каждом втором китайском смартфоне! Однако первую выдвижную камеру на рынке представила vivo из КНР, а тренд на глянцевые крышки с градиентами был задан не Apple, а HUAWEI.

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Сегодня китайцы предлагают не только собственные наработки в области дизайна, но и технологические инновации. Камера с жидкой линзой впервые появилась на Xiaomi Mi Mix Fold, изменяемая диафрагма — на HUAWEI Mate 50 Pro, а 240-ваттная зарядка — на realme GT Neo 5. Все еще продолжаете считать, что китайские производители только копируют чужое?

В китайских телефонах все китайское

После всего вышесказанного может сложиться впечатление, что китайцы — всемогущие люди, делающие все на свете. Но это большое заблуждение. Компании Xiaomi, HUAWEI и OnePlus действительно зарегистрированы в КНР, а их гаджеты по большей части собираются на родине. Впрочем, любой хороший смартфон — это компиляция огромного количества компонентов, разработанных отнюдь не членами КПК.

Подумайте, насколько востребованными окажутся устройства китайских производителей, если лишить их чипсетов Qualсomm (США) и MediaTek (Тайвань), камер Sony (Япония), памяти и экранов Samsung (Южная Корея)? Успех смартфонов из КНР, как и производителей техники из любой другой страны мира, стал возможен исключительно благодаря открытым экономическим связям. Так что не стоит чересчур преувеличивать достижения китайских брендов.

Китайские телефоны всегда дешевле

Наконец, многие из нас по инерции продолжают считать китайские смартфоны эталоном соотношения цены и характеристик. Но на практике любая компания заинтересована в получении прибыли и не собирается работать себе в убыток. Китайцы могут выпустить смартфон Xiaomi 13, который дороже iPhone 14, а его технические характеристики с учетом рекламы в MIUI вряд ли убедят сделать однозначный выбор в пользу китайцы.

Дешевизна некоторых устройств из КНР по большей части объясняется экономией на определенных компонентах. Китайцы, к примеру, любят ставить камеру на 200 Мп, дополняя ее позорными сенсорами на 2 Мп вместо очень полезного телеобъектива или сверхширокоугольного модуля с автофокусировкой. Samsung и Apple в такой ситуации не идут на компромиссы, делая смартфон пускай дороже, но лучше в таких, казалось бы, мелочах.

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Главный урок, который каждый должен извлечь, заключается в том, что китайские телефоны являются такими же представителями глобального рынка, как и устройства производителей из США, Южной Кореи или Японии. А принадлежность компании к определенной стране не делает ее продукцию хуже или лучше, в отличие от объективных показателей.