Миллиарду смартфонов на Android прямо сейчас угрожает опасность. Как защитить свой?

Герман Вологжанин

В современном мире смартфон — это не просто средство коммуникации, а устройство, которое хранит чрезвычайно важные данные. Причем речь идет не только о личных фотографиях и частных переписках, но и о финансах, доступных посредством банковских приложений. В этой связи для каждого пользователя на первом месте должна стоять безопасность Android. Однако о ней беспокоится лишь малая часть владельцев мобильных устройств. И, по последним данным, порядка миллиарда смартфонов находится в опасности.

Миллиарду смартфонов на Android прямо сейчас угрожает опасность. Как защитить свой? Спешите защитить свой смартфон, если он находится в опасности. Фото.

Спешите защитить свой смартфон, если он находится в опасности

Каким смартфонам угрожает опасность

По информации агентства StatCounter, которое занимается анализом веб-трафика, более 30% владельцев Android-смартфонов используют устаревшую версию операционной системы. Это порядка миллиарда человек, разбросанных по всему земному шару.

Устаревшими в данном контексте считаются Android 13 и более ранние версии ОС, выпущенные до 2022 года. В настоящее время они перестали поддерживаться даже патчами безопасности, что создает серьезную угрозу как для самого устройства, так и для его хозяина.

Почему нужно обновлять Android на смартфоне

Каждое обновление Android — это не столько интересные фишки, которых, откровенно говоря, становится все меньше, а повышение уровня безопасности. Ведь ежедневно злоумышленники разрабатывают схемы взлома смартфонов и успешно их применяют.

Разработчики ОС своевременно реагируют на них и предотвращают атаки. Но, чтобы смартфон находился в полной безопасности, на нем должны быть установлена последняя версия Android. В противном случае устройство подвергнется риску.

Как обновить Android на телефоне

Чтобы обезопасить себя и свой смартфон, обязательно обновите Android на телефоне:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «Обновление системы» (можно найти по запросу «Обновление»).
  3. Загрузите апдейт при его наличии.
Как обновить Android на телефоне. Обязательно установите обновления, если они есть. Фото.

Обязательно установите обновления, если они есть

На старых моделях, которые перестали получать крупные апдейты, работает обновление системы через Google Play:

  1. Перейдите в раздел «Конфиденциальность».
  2. Откройте вкладку «Обновление системы через Google Play».
  3. Нажмите кнопку «Перезапустить сейчас».
Как обновить Android на телефоне. Не забывайте про обновления безопасности. Фото.

Не забывайте про обновления безопасности

Если для вашего устройства нет даже обновлений безопасности, это является серьезным поводом задуматься о покупке нового смартфона. Ведь чем дольше вы будете пользоваться старой моделью, тем более опасной она будет становиться.

Сбербанк будет брать по 150 рублей в месяц за неиспользуемые счета с 1 января 2026. Что можно сделать, чтобы не платить

Перед праздниками голова обычно забита выбором подарков, поездками в деревню к родственникам и тем, какие фильмы посмотреть на новогодних каникулах. Но в этом году у россиян появилась еще одна забота, на которую стоит обратить особое внимание. И все благодаря тому, что Сбер решил обновить условия использования своих продуктов. Что такого случилось, что мы срочно начали проверять все свои карты в банке?

Читать далее
Google опровергает сообщения о масштабной утечке данных Gmail. Что произошло

На этой неделе множество новостных изданий сообщили о якобы произошедшей утечке более 183 миллионов паролей от аккаунтов Gmail. Однако Google публично опровергла эти заявления, объяснив, что речь идет о недопонимании природы агрегированных баз данных скомпрометированных учетных записей. Кто на самом деле прав и почему Google так решительно отрицает объявления.

Читать далее
Как заплатить налоги через приложение Госуслуги на телефоне

1 декабря 2025 - последний день для уплаты налогов за 2024 год. И если вы откладывали этот момент или вообще забыли, самое время избавиться от долгов, чтобы не попасть на пени. Штрафные санкции не такие большие - всего 5,5 копеек за каждые 100 рублей. Но по факту со временем может набежать крупная сумма, которая подпортит вам настроение. Рассказываем, как заплатить налоги с телефона и не влететь на штраф.

Читать далее
Биткоин ждёт десятилетие устойчивого роста без взрывных иксов: прогноз представителя Bitwise
Как отмечают Новый год на МКС: еда, традиции и видеозвонки
Как с помощью нейросетей показать ребенку, что подарок под елкой от Деда Мороза
