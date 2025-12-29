Миллиарду смартфонов на Android прямо сейчас угрожает опасность. Как защитить свой?

В современном мире смартфон — это не просто средство коммуникации, а устройство, которое хранит чрезвычайно важные данные. Причем речь идет не только о личных фотографиях и частных переписках, но и о финансах, доступных посредством банковских приложений. В этой связи для каждого пользователя на первом месте должна стоять безопасность Android. Однако о ней беспокоится лишь малая часть владельцев мобильных устройств. И, по последним данным, порядка миллиарда смартфонов находится в опасности.

Каким смартфонам угрожает опасность

По информации агентства StatCounter, которое занимается анализом веб-трафика, более 30% владельцев Android-смартфонов используют устаревшую версию операционной системы. Это порядка миллиарда человек, разбросанных по всему земному шару.

Устаревшими в данном контексте считаются Android 13 и более ранние версии ОС, выпущенные до 2022 года. В настоящее время они перестали поддерживаться даже патчами безопасности, что создает серьезную угрозу как для самого устройства, так и для его хозяина.

Почему нужно обновлять Android на смартфоне

Каждое обновление Android — это не столько интересные фишки, которых, откровенно говоря, становится все меньше, а повышение уровня безопасности. Ведь ежедневно злоумышленники разрабатывают схемы взлома смартфонов и успешно их применяют.

Разработчики ОС своевременно реагируют на них и предотвращают атаки. Но, чтобы смартфон находился в полной безопасности, на нем должны быть установлена последняя версия Android. В противном случае устройство подвергнется риску.

Как обновить Android на телефоне

Чтобы обезопасить себя и свой смартфон, обязательно обновите Android на телефоне:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Обновление системы» (можно найти по запросу «Обновление»). Загрузите апдейт при его наличии.

На старых моделях, которые перестали получать крупные апдейты, работает обновление системы через Google Play:

Перейдите в раздел «Конфиденциальность». Откройте вкладку «Обновление системы через Google Play». Нажмите кнопку «Перезапустить сейчас».

Если для вашего устройства нет даже обновлений безопасности, это является серьезным поводом задуматься о покупке нового смартфона. Ведь чем дольше вы будете пользоваться старой моделью, тем более опасной она будет становиться.