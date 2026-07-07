После того, как VPN-сервисы обрели большую популярность, в России начали с ними активно бороться. С иностранного IP теперь не зайти на отечественные ресурсы от Яндекса до Wilberries, а ещё не первый месяц обсуждается полный запрет VPN в 2026 году. В этой связи свежее заявление Минцифры выглядит удивительно. Там сообщили, что плата за иностранный трафик не будет введена. Речь о той самой идее, из-за которой весной обсуждали доплату за гигабайты, уходящие через VPN. Для обычного пользователя это значит, что счёт за мобильный интернет пока не вырастет из-за зарубежного трафика.

Правда ли, что в России отменили плату за VPN

Формулировка предельно короткая. Замглавы Минцифры Иван Лебедев на заседании Госдумы заявил, что плата за иностранный трафик не рассматривается. Никаких новых сроков, тарифов или условий при этом не назвали — просто отказ от идеи в её нынешнем виде.

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Важно понимать, что это заявление ведомства, а не принятый закон или отмена уже действующего правила. Отдельной платы за зарубежный трафик в России и не было — обсуждалась только сама возможность её ввести. Так что речь не об отмене чего-то работающего, а об отказе двигаться в эту сторону.

Плата за VPN в России — суть идеи

Ещё в марте Forbes со ссылкой на источник писал, что министр цифрового развития Максут Шадаев попросил операторов ввести с 1 мая плату за международный трафик сверх определённого объёма. По той информации, платным предлагалось сделать всё, что превышает 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях.

Суммы назывались ощутимые: россиян могли обязать доплачивать в среднем по 150 рублей за каждый лишний гигабайт. Задумывалась мера как инструмент борьбы с VPN-сервисами — то есть с приложениями, которые пропускают ваш трафик через зарубежные серверы. Именно из-за привязки к VPN идея вызвала столько вопросов: под ограничение попадал бы любой трафик, приходящий с зарубежного IP.

Почему отменили плату за VPN в России

Даже до этого заявления идея двигалась тяжело. Собеседники «Ведомостей» из числа участников обсуждений с Минцифры рассказывали, что операторы попросили отсрочить введение платы за VPN-трафик. Причина техническая: по словам двух источников, компании просто не готовы взимать такую плату в заявленные сроки из-за сложностей с настройкой систем учёта и выставления счетов.

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Мы уже подробно разбирали, как эту меру переносили и введут и сколько будет стоить трафик. На фоне этих переносов свежее заявление Минцифры выглядит логичным продолжением: сначала сроки сдвигали, теперь говорят, что плата вообще не рассматривается.

Что будет с интернетом в России

Практический итог простой: дополнительной платы за зарубежный трафик прямо сейчас не будет. Если вы пользуетесь VPN, зарубежными приложениями, зарубежными играми или сервисами Google, ваш мобильный тариф не должен внезапно подорожать из-за того, что часть трафика уходит за границу. То есть:

счётчика гигабайтов с иностранного IP в тарифе не появится;

порог в 15 Гб международного трафика, о котором писали СМИ, остаётся только в обсуждениях;

доплата 150 руб. за лишний гигабайт пока не вводится.

При этом стоит держать в голове: это не гарантия на будущее. Ведомство сказало, что мера «не рассматривается» сейчас — но блокировки конкретных сервисов, белые списки интернета, ограничения скорости и другие способы давления на VPN существуют отдельно и от платы за трафик не зависят.