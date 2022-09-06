Mir Pay не работает. Что на этот раз случилось с платежным сервисом

После прекращения работы Google Pay и появления проблем с картами Visa и MasterCard в России миллионам людей на помощь пришел сервис Mir Pay. Он позволяет оплачивать покупки, используя смартфон. Однако в работе фирменного приложения постоянно случаются разные проблемы. Пожалуй, самый существенный сбой произошел 29 августа, когда многие люди обновили приложение Mir Pay до версии 1.13.2.214, и тут понеслось…

Если вы посетите страницу Mir Pay в Google Play или в любом другом магазине приложений, где доступен платежный сервис, то встретите огромное количество гневных комментариев. Их суть сводится к тому, что Mir Pay не работает, но у всех пользователей проблема проявляется по-разному. У кого-то пропали банковские карты, у кого-то они оказались заблокированы, кто-то не может добавить новую карту, а у некоторых людей просто не проходит оплата через Mir Pay. Попробуем разобраться, с чем связаны баги приложения, и как их можно устранить.

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Mir Pay не работает — что делать

Массовые сообщения об ошибке в Mir Pay начали появляться 29 августа сразу после установки обновления 1.13.2.214, доступного в Google Play и RuStore. Самая часто встречающаяся проблема носит название «Оплата недоступна», так как именно эта надпись появляется над картой внутри приложения.

Людям, которые оставили негативные отзывы в Google Play, сообщив об этой ошибке, команда разработчиков посоветовала просто переустановить приложение Mir Pay. Как свидетельствуют сообщения на тематических форумах, кому-то это действительно помогло решить проблему.

Однако у большинства людей после переустановки программа начинает виснуть. В Mir Pay появляется сообщение «Выполняется обработка данных», и вот здесь обычным удалением и повторной установкой приложения не обойтись.

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Mir Pay — выполняется обработка данных

Самая частая проблема После попытки переустановить программу – бесконечная загрузка. На экране висит сообщение «Выполняется обработка данных», и не происходит никаких изменений. Причем не важно, подключены вы к мобильному интернету или Wi-Fi. Чтобы решить проблему, необходимо:

Открыть настройки телефона. Перейти в раздел «Приложения». Выбрать «Mir Pay». Поочередно остановить приложение, очистить кэш и данные. Отключить Wi-Fi, мобильные данные, Bluetooth и NFC. Перезагрузить смартфон. Запустить приложение. Включить мобильную передачу данных (не Wi-Fi). Добавить карту и сразу включить NFC, если того потребует приложение.

Это оптимальная инструкция, которая работает на большинстве смартфонов Андроид вне зависимости от версии операционной системы и типа прошивки. Также в указанный выше алгоритм можно внести свои изменения. Например, вместо остановки приложения, очистки кэша и данных предлагается просто переустановить Mir Pay. А вместо поочередного отключения Wi-Fi и мобильных данных допускается временная активация режима «В самолете».

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Таким образом, суть решения проблемы сводится к тому, чтобы ограничить приложению Mir Pay доступ в интернет. Активировать соединение нужно после запуска программы, но не до. То же самое касается датчика NFC. Если включить его раньше времени, то может возникнуть проблема с добавлением новой карты.

В любом случае проблемы, которые возникают при работе Mir Pay, напрямую связаны с плохой оптимизацией приложения. Все неполадки должны быть устранены в последующих обновлениях. Поэтому еще один способ исправить ошибку — дождаться следующего апдейта и надеяться на то, что уж в этот раз никаких проблем не будет. Согласен, способ максимально наивный, но до устранения неполадок самими разработчиками вам так и придется танцевать с бубном, то отключая мобильные данные, то переустанавливая приложение.

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Не проходит оплата в Mir Pay

Если вам удалось избавиться от сообщения «Выполняется обработка данных» и в конечном добавить карту в Mir Pay после переустановки приложения, то не спешите радоваться. Некоторые люди, успевшие воспользоваться инструкцией, сталкиваются с проблемой уже на кассе магазина, когда не проходит оплата. Как ни странно, чаще всего это происходит из-за того, что у пользователей слетает платежное средство по умолчанию, поэтому нужно заново сделать Mir Pay основным способом оплаты:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Подключение и общий доступ», а затем — «Бесконтактные платежи». Во вкладке «Оплата по умолчанию» выберите Mir Pay.

Теперь бесконтактная оплата покупок должна заработать. Но учтите, что в этом материале мы рассмотрели только проблемы, которые возникают в версии 1.13.2.214. Если вам не удалось исправить ошибку, или у вас перестал работать Mir Pay по другой причине, то ознакомьтесь с дополнительными способами устранения неполадок.

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