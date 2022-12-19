Фанаты iPhone в истерике: Mir Pay позволит платить на сайтах и в приложениях на Android, а на iOS — нет

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Иван Кузнецов 0

В то время как отключение Apple Pay в России самым серьёзным образом изменило жизнь владельцев iPhone, для пользователей Android прекращение работы Google Pay глобально ничего не изменило. У них остался не только Samsung Pay, который продолжал исправно функционировать, но и Mir Pay, перенявший большую часть аудитории платёжного инструмента Google. Однако в полной мере компенсировать его уход ни Samsung Pay, ни Mir Pay всё-таки не могли, поскольку предлагали только офлайновую оплату. Но скоро всё поменяется. По крайней мере, для пользователей отечественного сервиса.

Фанаты iPhone в истерике: Mir Pay позволит платить на сайтах и в приложениях на Android, а на iOS — нет. Mir Pay скоро научится платить на сайтах и в приложениях. Фото.

Mir Pay скоро научится платить на сайтах и в приложениях

Mir Pay — оплата на сайте

Национальная система платёжных карт решила расширить сферу применения Mir Pay, пишут Ведомости. Если раньше сервис позволял расплачиваться только на кассах с помощью NFC, то теперь планируется использовать его для оплаты покупок онлайн. Разработчики НСПК хотят, чтобы Mir Pay был доступен в виде платёжной кнопки как на сайтах, так и в приложениях. Причём в приложениях он появится только на Android, а вот совместимость с софтом для iOS сервису пока не обещают.

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Платёжная кнопка Mir Pay должна появиться на сайтах и в приложениях до марта 2023 года. Национальная система платёжных карт требует, чтобы именно к этому моменту банки-эквайеры, к которым подключены интернет-магазины и различные онлайн-сервисы, интегрировали новый платёжный инструмент. Этим должны заняться сами банки, потому что именно они отвечают за приём платежей, хотя техническая реализация кнопки с правилами интеграции будет лежать именно на НСПК.

Как платить на российских сайтах

Как платить на российских сайтах. Mir Pay будет уметь то, что Google Pay умел уже много лет. Фото.

Mir Pay будет уметь то, что Google Pay умел уже много лет

На первый взгляд может показаться, практический смысл кнопки оплаты на сайтах вызывает сомнения в её полезности. В конце концов, где бесконтактная оплата смартфоном, а где — онлайн-платежи. Тем более, что браузеры уже давно научились запоминать реквизиты пластиковых карт и позволяют при помощи механизма автозаполнения подставлять все необходимые данные в одно нажатие. Вам же остаётся только подтвердить транзакцию CVC-кодом. Но это и неудобно, и небезопасно.

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Вот как будет устроена онлайн-оплата по кнопке Mir Pay:

  • Пользователь нажимает на кнопку оплаты Mir Pay;
  • Его автоматически перебрасывает в приложение;
  • Пользователь выбирает карту, которой хочет заплатить;
  • Верифицирует сумму платежа и подтверждает её биометрией.

Оплата Mir Pay

Оплата Mir Pay. Мы уже и забыли про эту кнопку. Но скоро такую же предложит Mir Pay. Фото.

Мы уже и забыли про эту кнопку. Но скоро такую же предложит Mir Pay

В принципе, всё точно так, как и было при использовании Google Pay или Apple Pay. Но удобство — не единственное преимущество платёжных кнопок. Они имеют куда большую практическую ценность, чем можно себе представить:

  • При онлайн-оплате через кнопку платёжного сервиса вы не оставляете сайту реквизитов своей карты, потому что они надёжно шифруются, а вместо них предоставляется только токен;
  • Вам не нужно вводить не только данные своей карты, но даже CVC-код, а платёжные операции подтверждаются биометрией, что, как ни крути, более безопасный способ оплаты;
  • Mir Pay позволит не заполнять даже адрес доставки: вы сможете внести все данные заранее, как позволяют сделать альтернативные сервисы онлайн-оплаты вроде Яндекс Pay, Apple Pay или Google Pay;
  • Один платёжный сервис для всего — это в принципе удобно, потому что не приходится размениваться на альтернативные службы только для офлайн- или только для онлайн-платежей.

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Например, мне очень нравится платить на сайтах с помощью SberPay. Это быстро, удобно и безопасно. Например, недавно Вкусвилл допустил утечку личных данных пользователей своего приложения. Уж не знаю, попали ли в открытый доступ реквизиты платёжных карт, которые по правилам и так должны шифроваться, но многим в любом случае было от этого очень неспокойно. А вот те, кто оплачивали заказы с помощью SberPay, могли не переживать, потому что сервис шифрует вообще все данные от и до, оберегая вас от утечек.

Чем заменить Google Pay

Чем заменить Google Pay. SberPay — не идеален, но Mir Pay обещает стать таковым. Фото.

SberPay — не идеален, но Mir Pay обещает стать таковым

Другое дело, что и SberPay не идеален:

  • Во-первых, он поддерживает оплату только картами Сбера, поэтому, если вы хотите заплатить «пластиком» любого банка, у вас это не получится;
  • Во-вторых, кнопка SberPay отсутствует в большинстве приложений, потому что не может повлиять на их разработчиков (а целый оператор карт Мир — может);
  • В-третьих, SberPay не позволяет не регистрироваться на сайте и в приложениях, тогда как Apple Pay (и, вероятно, Mir Pay тоже) — позволяет.

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Таким образом у пользователей Android в скором времени появится полноценная замена Google Pay, которая будет работать точно так же, как почивший сервис: в онлайне, в приложениях и в офлайне. А вот на iPhone ничего такого, к сожалению, не ожидается. Почему — лично мне не очень понятно. Возможно, это связано с более строгими правилами модерации Apple, которая против того, чтобы кнопки НСПК были в приложениях для iOS. Поэтому высока вероятность, что дело здесь исключительно в столкновении интересов Apple и НСПК.

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