Фанаты iPhone в истерике: Mir Pay позволит платить на сайтах и в приложениях на Android, а на iOS — нет

В то время как отключение Apple Pay в России самым серьёзным образом изменило жизнь владельцев iPhone, для пользователей Android прекращение работы Google Pay глобально ничего не изменило. У них остался не только Samsung Pay, который продолжал исправно функционировать, но и Mir Pay, перенявший большую часть аудитории платёжного инструмента Google. Однако в полной мере компенсировать его уход ни Samsung Pay, ни Mir Pay всё-таки не могли, поскольку предлагали только офлайновую оплату. Но скоро всё поменяется. По крайней мере, для пользователей отечественного сервиса.

Mir Pay — оплата на сайте

Национальная система платёжных карт решила расширить сферу применения Mir Pay, пишут Ведомости. Если раньше сервис позволял расплачиваться только на кассах с помощью NFC, то теперь планируется использовать его для оплаты покупок онлайн. Разработчики НСПК хотят, чтобы Mir Pay был доступен в виде платёжной кнопки как на сайтах, так и в приложениях. Причём в приложениях он появится только на Android, а вот совместимость с софтом для iOS сервису пока не обещают.

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Платёжная кнопка Mir Pay должна появиться на сайтах и в приложениях до марта 2023 года. Национальная система платёжных карт требует, чтобы именно к этому моменту банки-эквайеры, к которым подключены интернет-магазины и различные онлайн-сервисы, интегрировали новый платёжный инструмент. Этим должны заняться сами банки, потому что именно они отвечают за приём платежей, хотя техническая реализация кнопки с правилами интеграции будет лежать именно на НСПК.

Как платить на российских сайтах

На первый взгляд может показаться, практический смысл кнопки оплаты на сайтах вызывает сомнения в её полезности. В конце концов, где бесконтактная оплата смартфоном, а где — онлайн-платежи. Тем более, что браузеры уже давно научились запоминать реквизиты пластиковых карт и позволяют при помощи механизма автозаполнения подставлять все необходимые данные в одно нажатие. Вам же остаётся только подтвердить транзакцию CVC-кодом. Но это и неудобно, и небезопасно.

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Вот как будет устроена онлайн-оплата по кнопке Mir Pay:

Пользователь нажимает на кнопку оплаты Mir Pay;

Его автоматически перебрасывает в приложение;

Пользователь выбирает карту, которой хочет заплатить;

Верифицирует сумму платежа и подтверждает её биометрией.

Оплата Mir Pay

В принципе, всё точно так, как и было при использовании Google Pay или Apple Pay. Но удобство — не единственное преимущество платёжных кнопок. Они имеют куда большую практическую ценность, чем можно себе представить:

При онлайн-оплате через кнопку платёжного сервиса вы не оставляете сайту реквизитов своей карты, потому что они надёжно шифруются, а вместо них предоставляется только токен;

Вам не нужно вводить не только данные своей карты, но даже CVC-код, а платёжные операции подтверждаются биометрией, что, как ни крути, более безопасный способ оплаты;

Mir Pay позволит не заполнять даже адрес доставки: вы сможете внести все данные заранее, как позволяют сделать альтернативные сервисы онлайн-оплаты вроде Яндекс Pay, Apple Pay или Google Pay;

Один платёжный сервис для всего — это в принципе удобно, потому что не приходится размениваться на альтернативные службы только для офлайн- или только для онлайн-платежей.

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Например, мне очень нравится платить на сайтах с помощью SberPay. Это быстро, удобно и безопасно. Например, недавно Вкусвилл допустил утечку личных данных пользователей своего приложения. Уж не знаю, попали ли в открытый доступ реквизиты платёжных карт, которые по правилам и так должны шифроваться, но многим в любом случае было от этого очень неспокойно. А вот те, кто оплачивали заказы с помощью SberPay, могли не переживать, потому что сервис шифрует вообще все данные от и до, оберегая вас от утечек.

Чем заменить Google Pay

Другое дело, что и SberPay не идеален:

Во-первых, он поддерживает оплату только картами Сбера, поэтому, если вы хотите заплатить «пластиком» любого банка, у вас это не получится;

Во-вторых, кнопка SberPay отсутствует в большинстве приложений, потому что не может повлиять на их разработчиков (а целый оператор карт Мир — может);

В-третьих, SberPay не позволяет не регистрироваться на сайте и в приложениях, тогда как Apple Pay (и, вероятно, Mir Pay тоже) — позволяет.

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Таким образом у пользователей Android в скором времени появится полноценная замена Google Pay, которая будет работать точно так же, как почивший сервис: в онлайне, в приложениях и в офлайне. А вот на iPhone ничего такого, к сожалению, не ожидается. Почему — лично мне не очень понятно. Возможно, это связано с более строгими правилами модерации Apple, которая против того, чтобы кнопки НСПК были в приложениях для iOS. Поэтому высока вероятность, что дело здесь исключительно в столкновении интересов Apple и НСПК.