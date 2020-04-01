Я всегда покупал и покупаю смартфоны с минимальным объёмом памяти и никогда не понимал тех, кто предпочитает брать максимальную конфигурацию. Для меня это был осознанный выбор, который я делал не из соображений экономии, хотя и она, конечно, тоже подстёгивала, а именно из-за того, что я банально не видел в этом необходимости. Нет, картами памяти я тоже никогда не пользовался, потому что, во-первых, они зачастую имеют меньшую скорость, чем штатная память, а, во-вторых, противоречили моим личным принципам, которые оказалось довольно легко соблюдать.

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Начнём с того, что мой сценарий использования смартфона наверняка ничем не отличается от вашего. Я, как и все, делаю фотографии, смотрю видео, пользуюсь приложениями. Одним словом, вообще ни в чём себя не ограничиваю. Несмотря на это, моих личных данных в смартфоне – всего лишь около 10 ГБ из свободных 128 (это реально базовая версия для Honor View 20). Всё остальное занимает система и штатные приложения. Поэтому считать, что мой способ подойдёт только тем, кто со смартфона просто звонит, ошибочно. Главное – включить голову.

Как очистить память на Android

Я начал пользоваться облачными сервисами ещё до того, как это стало мейнстримом. Я никогда не боялся сгружать все данные в облако, освобождая память смартфона. Сейчас у меня сразу три хранилища, причём каждое из них я использую для разных целей, поддерживая чистоту своего аппарата.

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В «Google Фото» у меня уходят все фотографии и видеозаписи. Благодаря тому что хранилище Google предлагает возможность загружать неограниченные объёмы данных в высоком разрешении, я просто настроил автозагрузку снимков и роликов, чтобы они не занимали память на смартфоне, и удаляю все дубликаты.

Dropbox я использую в паре с приложением Tiny Scanner, с помощью которого сканирую счета и другие документы для предпринимательской отчётности, чтобы было удобно хранить их и иметь к ним быстрый доступ с разных устройств. Я выбрал Dropbox, потому что изначально Tiny Scanner поддерживал не так много сервисов, а с этим он работал по умолчанию и чрезвычайно эффективно, отправляя сканы в облако через секунду после сканирования.

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OneDrive, где у меня по подписке есть 1 ТБ свободного пространства, я использую вообще для всего. Это своего рода кладовка, куда я скидываю всё, что не подходит для «Google Фото» и Dropbox: в основном это текстовые документы, какие-нибудь презентации, файлы приложений для Android, обои и фотографии в исходном качестве, которые мне скидывают знакомые, и так далее.

Да, ещё память занимают приложения, и их-то уже в облако как на iOS не выгрузишь. Но, как я уже рассказывал, в последнее время я практически не качаю новых программ на смартфон, потому что за годы использования Android сформировал для себя необходимый перечень, которым пользуюсь на постоянной основе. Они занимают примерно 5-6 ГБ, а всякий ненужный хлам я предпочитаю не держать и безжалостно удаляю его, не испытывая ни малейших переживаний по этому поводу.

Как сэкономить память на смартфоне

Но ведь данные, которые хранятся в памяти смартфона, — это не только фотки, видео и документы, правда? Есть ещё музыка, фильмы и сериалы. Впрочем, у меня и с этим проблем нет, потому что я потребляю весь контент исключительно через стриминговые площадки. Для музыки у меня есть Яндекс.Музыка, а для кино – Амедиатека, IVI, Кинопоиск и ТНТ Premier. Да, они позволяют скачать эпизод сериала или фильм на устройство, но зачем это делать, если скорость и объём интернет-трафика позволяют смотреть всё онлайн?

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В конце концов, смотреть фильм в разрешении 4К на смартфоне мне ещё ни разу не доводилось, а загрузку Full HD в реальном времени мой оператор вытягивает только в путь. Кто-то, возможно, вспомнит о поездках. Дескать, посмотреть фильм или сериал в поезде онлайн, когда интернет работает с перебоями, довольно проблематично. Ну, не знаю, как куда ездите вы, а в поезде Саранск-Москва и на тех вокзалах и аэропортах, где доводится бывать мне, уже давно есть Wi-Fi, тем более езжу я – по России или за границу – всего несколько раз в год. Ну, а на совсем крайний случай у меня есть iPad и MacBook, которые помогают разделить бремя скачанных фильмов и сериалов со смартфоном.