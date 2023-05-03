Могут ли за вами следить через камеру смартфона? Тут правда, которую вам никто не скажет

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов

Посредственный уровень модерации приложений в Google Play и относительная открытость самой ОС породила в пользователях Android страх возможной слежки за ними. Ну, а что? Это на iPhone вредоносному приложению проникнуть довольно непросто, поскольку в App Store приложения попадают только после тщательной проверки. А на Андроид то и дело можно наблюдать, как Google безуспешно правит критические уязвимости и удаляет успевшие набрать десятки и сотни тысяч загрузок трояны, программы-шпионы и софт типа adware. Но значит ли это, что нужно бояться слежки?

Могут ли за вами следить через камеру смартфона? Тут правда, которую вам никто не скажет. Говорят, что за вами могут следить через камеру смартфона. Интересно, так ли это? Фото.

Говорят, что за вами могут следить через камеру смартфона. Интересно, так ли это?

На этой неделе многие российские СМИ вышли в номер со статьями-рекомендациями по определению факта слежки через камеру смартфонов. В качестве экспертного мнения они привели слова некоего Александра Тимофеева, который представился доцентом кафедры информации РЭУ им. Г.В. Плеханова. Он утверждает, что есть несколько способов определить, что вас «пишут».

Как узнать, что за тобой следят через камеру телефона

Как узнать, что за тобой следят через камеру телефона. Советы, которые помогают выявить слежку, предельно непрофессиональны. Фото.

Советы, которые помогают выявить слежку, предельно непрофессиональны

Вот они:

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ НАШИХ АВТОРОВ БЕСПЛАТНО

Рекомендации, будем честны, уровня третьего класса церковно-приходской школы. Глядя на это, складывается полное впечатление, что человек имеет очень опосредованное впечатление не только о слежке, но и о том, как устроен Android в целом и современные приложения в принципе. Но разберём каждый пункт по порядку и постараемся прояснить, почему полагаться на эти советы абсолютно бессмысленно.

Первое, о чём нужно знать: разрешение на доступ к камере могут запрашивать многие приложения. В том числе те, которым он, на первый взгляд, и не нужен. Например, калькуляторы, банковские клиенты, картографические сервисы и другие. По логике Тимофеева, вы должны непременно отозвать у них эти разрешения и никогда их больше им не предоставлять. Но, если бы автор рекомендаций был в курсе возможностей современного софта, то знал бы, что это не сработает.

Возможна ли слежка через камеру смартфона

Возможна ли слежка через камеру смартфона. Есть куча приложений, которым камера нужна, даже если это неочевидно на первый взгляд. И это не только трояны. Фото.

Есть куча приложений, которым камера нужна, даже если это неочевидно на первый взгляд. И это не только трояны

Калькуляторам доступ к камере нужен для решения рукописных примеров, банковским приложениям — для сканирования номеров телефона (для перевода) или QR-кодов (для оплаты). Картографические же сервисы при помощи камеры позволяют определить ваше точное местоположение просто по фотографии окружающих объектов и достопримечательностей. А ведь не факт, что следить за вами будут те приложения, которым камера нужна, исходя из их предназначения. Например, сторонние приложения для фото- или видеосъемки.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ И ПОКУПАЙ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Ориентироваться на энергопотребление камеры довольно нерационально, потому что если за вами следят через стороннее приложение, то и расход, очевидно, должен записываться на него. Но даже в ином случае повышенное потребление ресурсов аккумулятора будет фиксироваться только в случае, если а) вы совсем не используете смартфон для других целей и б) если запись ведётся непрерывно, что очень вряд ли. Ведь тогда это будет легко заметить.

Ну, и как таковая слежка посредством камеры — это явление в принципе не то что непопулярное, а скорее даже исключительное. Историй, когда подобные случаи были зафиксированы, интернет почти не знает. А, если знает, то доказать их довольно проблематично по нескольким причинам:

  • Трафик улетит практически моментально;
  • В случае перебоев с интернетом, видео никуда не выгрузится;
  • Если это не передача уже записанного видео, то стриминг будет ужасающего качества;
  • Если это передача записанного видео, моментально улетит свободная память;
  • Злоумышленникам нужно иметь сервера, куда будут грузиться видео;
  • Злоумышленникам нужно отсмотреть невероятную тучу часов записанных роликов.

Поэтому, если уж и проверять факт слежки, то при помощи способов, которые описал автор AndroidInsider.ru Герман Вологжанин.

Как следят за телефоном

А теперь ответьте себе на вопрос: ради чего всё это? Я не могу представить, что моя личность в принципе кому-то интересна, чтобы он заморочился и создал специальное приложение-троян, загрузил бы его на мой смартфон, а потом записывал бы мои хождения от рабочего стола до кухни, с кухни на диван, а с дивана — в туалет. Ну, подумайте сами, это же полный идиотизм, который в реальности практически не может быть реализован.

Как следят за телефоном. Есть куча других способов слежки, и скрининг камеры — пожалуй, наименее популярный. Фото.

Есть куча других способов слежки, и скрининг камеры — пожалуй, наименее популярный

Нет, я, конечно, допускаю, что в ряде случаев слежка через камеру может иметь место. Но если вы не президент или по крайней мере не глава спецслужб, вероятность, что за вами будут шпионить посредством фото- или видеофиксации вашего же смартфона стремится не просто к нулю, а к отрицательным значениям. Хотя бы по той простой причине, что для слежки есть и другие, куда более рациональные способы.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТ. ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ОБ АНДРОИД И НЕ ТОЛЬКО

Например, отслеживание геолокации, поисковых запросов в интернете и кейлоггинг (фиксация прикосновений к экрану для разгадки паролей). Первое и второе отслеживается и так. В конце концов, как бы Google и Яндекс узнавали, какие товары и темы вас интересуют и что подсовывать вам в качестве рекламы? А кейлоггинг с приходом биометрии стал куда менее популярен как способ слежки. Ведь сегодня сложно встретить кого-то, кто вводил бы свои пароли руками, а не подтверждал их ввод отпечатком пальца или лицом.

Теги
Лонгриды для вас
Как правильно настроить виджет для Android

Сложно переоценить значимость смартфона для современного человека. Он помогает оставаться на связи с родными и близкими, читать новости в интернете, а кому-то — даже работать. Вне зависимости от целей использования для всех людей на первое место выходит комфорт при взаимодействии со смартфоном. А в отношении удобства важную роль играют виджеты на телефоне, хотя многие до сих пор не знают, что это такое. Разберемся, зачем они нужны, и выясним, как настроить виджет.

Читать далее
Какой должна быть яркость экрана смартфона для работы в солнечную погоду

В отличие от компьютера и телевизора, смартфоном мы пользуемся не только в помещении, но и на улице. А там порой так светит Солнце, что на экране ничего не видно. Вот пытаетесь вы прочитать текст входящего сообщения, а ничего не получается разглядеть. В подобной ситуации мы пытаемся накрыть смартфон рукой или отходим в тень, но неужели нельзя сделать яркий экран, чтобы на нем все было видно и не нужно было делать лишних телодвижений? Конечно, можно. Просто при выборе смартфона вы должны обращать внимание на яркость, заявленную в характеристиках. Сегодня я расскажу, какой она должна быть и удастся ли ее принудительно увеличить на старом устройстве.

Читать далее
Pixel 7
Стоит ли покупать смартфоны Google Pixel в России. Тут всё, что нужно знать

Если Android - то только Google Pixel. Именно такое мнение по-прежнему бытует в среде гиков, которые уверены, что другими смартфонами на базе ОС от Google пользоваться в принципе невозможно. Тут вам и чистый Android, и знаменитая поддержка со своевременными обновлениями и регулярные патчи Pixel Feature Drop с новыми функциями, и передовая камера, и быстродействие. В общем всё то, что может хотеть человек, покупающий себе новый телефон. Другое дело, что в России «пиксели» официально недоступны, и, чтобы обзавестись ими, придётся немного поднапрячься. А вот стоит ли оно того?

Читать далее