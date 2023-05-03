Могут ли за вами следить через камеру смартфона? Тут правда, которую вам никто не скажет

Посредственный уровень модерации приложений в Google Play и относительная открытость самой ОС породила в пользователях Android страх возможной слежки за ними. Ну, а что? Это на iPhone вредоносному приложению проникнуть довольно непросто, поскольку в App Store приложения попадают только после тщательной проверки. А на Андроид то и дело можно наблюдать, как Google безуспешно правит критические уязвимости и удаляет успевшие набрать десятки и сотни тысяч загрузок трояны, программы-шпионы и софт типа adware. Но значит ли это, что нужно бояться слежки?

На этой неделе многие российские СМИ вышли в номер со статьями-рекомендациями по определению факта слежки через камеру смартфонов. В качестве экспертного мнения они привели слова некоего Александра Тимофеева, который представился доцентом кафедры информации РЭУ им. Г.В. Плеханова. Он утверждает, что есть несколько способов определить, что вас «пишут».

Как узнать, что за тобой следят через камеру телефона

Вот они:

Проверить, у каких приложений есть разрешение на доступ к камере, и, если он им не требуется, отключить его;

Проверить расход энергии приложением «Камера» ;

; Проверить расход трафика — если он утекает в никуда, скорее всего, за вами следят.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ НАШИХ АВТОРОВ БЕСПЛАТНО

Рекомендации, будем честны, уровня третьего класса церковно-приходской школы. Глядя на это, складывается полное впечатление, что человек имеет очень опосредованное впечатление не только о слежке, но и о том, как устроен Android в целом и современные приложения в принципе. Но разберём каждый пункт по порядку и постараемся прояснить, почему полагаться на эти советы абсолютно бессмысленно.

Первое, о чём нужно знать: разрешение на доступ к камере могут запрашивать многие приложения. В том числе те, которым он, на первый взгляд, и не нужен. Например, калькуляторы, банковские клиенты, картографические сервисы и другие. По логике Тимофеева, вы должны непременно отозвать у них эти разрешения и никогда их больше им не предоставлять. Но, если бы автор рекомендаций был в курсе возможностей современного софта, то знал бы, что это не сработает.

Возможна ли слежка через камеру смартфона

Калькуляторам доступ к камере нужен для решения рукописных примеров, банковским приложениям — для сканирования номеров телефона (для перевода) или QR-кодов (для оплаты). Картографические же сервисы при помощи камеры позволяют определить ваше точное местоположение просто по фотографии окружающих объектов и достопримечательностей. А ведь не факт, что следить за вами будут те приложения, которым камера нужна, исходя из их предназначения. Например, сторонние приложения для фото- или видеосъемки.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ И ПОКУПАЙ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Ориентироваться на энергопотребление камеры довольно нерационально, потому что если за вами следят через стороннее приложение, то и расход, очевидно, должен записываться на него. Но даже в ином случае повышенное потребление ресурсов аккумулятора будет фиксироваться только в случае, если а) вы совсем не используете смартфон для других целей и б) если запись ведётся непрерывно, что очень вряд ли. Ведь тогда это будет легко заметить.

Ну, и как таковая слежка посредством камеры — это явление в принципе не то что непопулярное, а скорее даже исключительное. Историй, когда подобные случаи были зафиксированы, интернет почти не знает. А, если знает, то доказать их довольно проблематично по нескольким причинам:

Трафик улетит практически моментально;

В случае перебоев с интернетом, видео никуда не выгрузится;

Если это не передача уже записанного видео, то стриминг будет ужасающего качества;

Если это передача записанного видео, моментально улетит свободная память;

Злоумышленникам нужно иметь сервера, куда будут грузиться видео;

Злоумышленникам нужно отсмотреть невероятную тучу часов записанных роликов.

Поэтому, если уж и проверять факт слежки, то при помощи способов, которые описал автор AndroidInsider.ru Герман Вологжанин.

Как следят за телефоном

А теперь ответьте себе на вопрос: ради чего всё это? Я не могу представить, что моя личность в принципе кому-то интересна, чтобы он заморочился и создал специальное приложение-троян, загрузил бы его на мой смартфон, а потом записывал бы мои хождения от рабочего стола до кухни, с кухни на диван, а с дивана — в туалет. Ну, подумайте сами, это же полный идиотизм, который в реальности практически не может быть реализован.

Нет, я, конечно, допускаю, что в ряде случаев слежка через камеру может иметь место. Но если вы не президент или по крайней мере не глава спецслужб, вероятность, что за вами будут шпионить посредством фото- или видеофиксации вашего же смартфона стремится не просто к нулю, а к отрицательным значениям. Хотя бы по той простой причине, что для слежки есть и другие, куда более рациональные способы.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТ. ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ОБ АНДРОИД И НЕ ТОЛЬКО

Например, отслеживание геолокации, поисковых запросов в интернете и кейлоггинг (фиксация прикосновений к экрану для разгадки паролей). Первое и второе отслеживается и так. В конце концов, как бы Google и Яндекс узнавали, какие товары и темы вас интересуют и что подсовывать вам в качестве рекламы? А кейлоггинг с приходом биометрии стал куда менее популярен как способ слежки. Ведь сегодня сложно встретить кого-то, кто вводил бы свои пароли руками, а не подтверждал их ввод отпечатком пальца или лицом.