Если ваши беспроводные наушники играют слишком тихо даже при максимальной громкости телефона, дело может быть не в самом устройстве, а в том, как Android управляет звуком. Несколько лет назад мы уже рассказывали, как увеличить громкость наушников, но с тех пор в операционной системе появилось кое-что новое. В настройках для разработчиков есть переключатель «Отключить абсолютный уровень громкости», который разделяет громкость телефона и подключённых наушников. После его отключения звук можно поднять заметно выше. Правда, у этого решения есть свои подводные камни.

Что такое абсолютная громкость Android

По умолчанию Android связывает громкость телефона и Bluetooth-наушников в один ползунок: подняли громкость на телефоне — она поднялась и в наушниках. Это удобно, но работает не всегда. Некоторые наушники и колонки по своей конструкции имеют другой максимальный уровень громкости, и связка ползунков мешает выжать из них всё.

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Именно с этим я и столкнулся. Мои старые наушники зачастую играли слишком громко, а после перехода на HUAWEI Freebuds 6 проблема стала обратной: даже на максимуме звука не хватало. Решение — развязать громкость телефона и наушников, чтобы регулировать их по отдельности.

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Важное уточнение: отключение этой настройки не лишает вас возможности управлять громкостью Bluetooth-колонки с телефона. Просто теперь у наушников и колонок появляется свой независимый уровень. Но в случае с HUAWEI Freebuds 6 за 8 тысяч рублей этот способ увеличения громкости меня полностью удовлетворил.

Настройки для разработчиков в Android — как и зачем их включать

Сама настройка спрятана в меню для разработчиков — это раздел с продвинутыми опциями, который по умолчанию скрыт. Сначала его нужно активировать:

Откройте приложение «Настройки». Пролистайте вниз и нажмите «О телефоне». Найдите пункт «Номер сборки» («Версия ПО») и нажмите на него семь раз подряд, пока не появится уведомление, что режим разработчика включён.

После этого в разделе «Система» в настройках появится пункт с опциями для разработчиков. Пугаться его не стоит: достаточно найти один переключатель и не трогать остальное.

Как увеличить громкость наушников на Android

Зайдите в меню разработчиков, пролистайте вниз или воспользуйтесь поиском по настройкам и найдите переключатель «Отключить абсолютный уровень громкости». Включите его. Обратите внимание: нужный переключатель спрятан в меню для разработчиков — он там один, остальное трогать не обязательно.

Теперь громкость наушников регулируется отдельно от громкости телефона. На практике это работает так: чтобы выжать максимум, поднимаете медиагромкость на телефоне до предела, а затем отдельно поднимаете громкость самих наушников. Кстати, если вы вообще не уверены, какие наушники брать под ваш телефон, у нас есть отдельный разбор про то, какие беспроводные наушники купить для телефона.

Сколько громкости добавляют настройки Android

Я проверил эффект на практике: положил наушники рядом с микрофоном телефона и сравнил громкость до и после отключения настройки на одном и том же отрывке песни.

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Результаты замеров такие: с включённой абсолютной громкостью наушники выдали максимум 51,4 дБ и в среднем 44,7 дБ. После отключения настройки они достигли максимума в 60,2 дБ и в среднем 50,7 дБ. Выходит прирост громкости почти на 20%. И пускай точный уровень определить сложно, но на слух разница ощущается чётко.

Стоит ли отключать абсолютную громкость Android

Дело не только в громкости. Разделение громкости телефона и наушников удобно в повседневных мелочах, из-за которых обычно приходится постоянно лезть в настройки звука:

музыку слушаете через наушники, а подкасты дома включаете через динамик телефона — теперь не нужно каждый раз перекручивать громкость, вынимая наушники;

слушаете старые записи с сильно разной громкостью дорожек — можно спокойно вытянуть тихие треки;

Bluetooth-колонка играет заметно громче телефона — можно убавить её, не уводя громкость телефона почти в ноль.

Само по себе изменение небольшое, но именно из таких мелочей и складывается удобство. А если вы, наоборот, хотите разобраться с обратной задачей, у нас есть инструкция, как отключить наушники на телефоне — и проводные, и Bluetooth.