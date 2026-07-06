Если ваши беспроводные наушники играют слишком тихо даже при максимальной громкости телефона, дело может быть не в самом устройстве, а в том, как Android управляет звуком. Несколько лет назад мы уже рассказывали, как увеличить громкость наушников, но с тех пор в операционной системе появилось кое-что новое. В настройках для разработчиков есть переключатель «Отключить абсолютный уровень громкости», который разделяет громкость телефона и подключённых наушников. После его отключения звук можно поднять заметно выше. Правда, у этого решения есть свои подводные камни.

Я увеличил громкость при помощи скрытой настройки. Фото.

Я увеличил громкость при помощи скрытой настройки

Что такое абсолютная громкость Android

По умолчанию Android связывает громкость телефона и Bluetooth-наушников в один ползунок: подняли громкость на телефоне — она поднялась и в наушниках. Это удобно, но работает не всегда. Некоторые наушники и колонки по своей конструкции имеют другой максимальный уровень громкости, и связка ползунков мешает выжать из них всё.

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Именно с этим я и столкнулся. Мои старые наушники зачастую играли слишком громко, а после перехода на HUAWEI Freebuds 6 проблема стала обратной: даже на максимуме звука не хватало. Решение — развязать громкость телефона и наушников, чтобы регулировать их по отдельности.

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Важное уточнение: отключение этой настройки не лишает вас возможности управлять громкостью Bluetooth-колонки с телефона. Просто теперь у наушников и колонок появляется свой независимый уровень. Но в случае с HUAWEI Freebuds 6 за 8 тысяч рублей этот способ увеличения громкости меня полностью удовлетворил.

Настройки для разработчиков в Android — как и зачем их включать

Сама настройка спрятана в меню для разработчиков — это раздел с продвинутыми опциями, который по умолчанию скрыт. Сначала его нужно активировать:

  1. Откройте приложение «Настройки».
  2. Пролистайте вниз и нажмите «О телефоне».
  3. Найдите пункт «Номер сборки» («Версия ПО») и нажмите на него семь раз подряд, пока не появится уведомление, что режим разработчика включён.
Проблемы громкости решаются через режим разработчика. Фото.

Проблемы громкости решаются через режим разработчика

После этого в разделе «Система» в настройках появится пункт с опциями для разработчиков. Пугаться его не стоит: достаточно найти один переключатель и не трогать остальное.

Как увеличить громкость наушников на Android

Зайдите в меню разработчиков, пролистайте вниз или воспользуйтесь поиском по настройкам и найдите переключатель «Отключить абсолютный уровень громкости». Включите его. Обратите внимание: нужный переключатель спрятан в меню для разработчиков — он там один, остальное трогать не обязательно.

Именно эта настройка решает проблемы громкости. Фото.

Именно эта настройка решает проблемы громкости

Теперь громкость наушников регулируется отдельно от громкости телефона. На практике это работает так: чтобы выжать максимум, поднимаете медиагромкость на телефоне до предела, а затем отдельно поднимаете громкость самих наушников. Кстати, если вы вообще не уверены, какие наушники брать под ваш телефон, у нас есть отдельный разбор про то, какие беспроводные наушники купить для телефона.

Сколько громкости добавляют настройки Android

Я проверил эффект на практике: положил наушники рядом с микрофоном телефона и сравнил громкость до и после отключения настройки на одном и том же отрывке песни.

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Результаты замеров такие: с включённой абсолютной громкостью наушники выдали максимум 51,4 дБ и в среднем 44,7 дБ. После отключения настройки они достигли максимума в 60,2 дБ и в среднем 50,7 дБ. Выходит прирост громкости почти на 20%. И пускай точный уровень определить сложно, но на слух разница ощущается чётко.

Стоит ли отключать абсолютную громкость Android

Дело не только в громкости. Разделение громкости телефона и наушников удобно в повседневных мелочах, из-за которых обычно приходится постоянно лезть в настройки звука:

  • музыку слушаете через наушники, а подкасты дома включаете через динамик телефона — теперь не нужно каждый раз перекручивать громкость, вынимая наушники;
  • слушаете старые записи с сильно разной громкостью дорожек — можно спокойно вытянуть тихие треки;
  • Bluetooth-колонка играет заметно громче телефона — можно убавить её, не уводя громкость телефона почти в ноль.

Само по себе изменение небольшое, но именно из таких мелочей и складывается удобство. А если вы, наоборот, хотите разобраться с обратной задачей, у нас есть инструкция, как отключить наушники на телефоне — и проводные, и Bluetooth.