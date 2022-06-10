Мой Бургер — это новое приложение Макдоналдса в России. Что изменилось

Несмотря на то что в некоторых городах России Макдоналдс так и не закрылся, сети с прежним названием у нас в стране, кажется, больше не будет. Окончательное название нам пока неизвестно, но высоко вероятно, что теперь рестораны быстрого питания будут называться «Мой Бургер». Во всяком случае, именно такое имя присвоили обновлённому приложению российского Макдоналдса. Разбираемся, где скачать приложение «Мой Бургер», что оно умеет, каким ассортиментом располагает и как с его помощью заказывать бургеры.

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Да-да, вы совершенно правы, «Мой Бургер» — это новое приложение Макдоналдса, которое уже можно скачать из Google Play. Название, прямо скажем, незамысловатое. Но разработать другой бренд, который бы смог конкурировать с «маком» по узнаваемости было невозможно. Так что в этом деле совершенно точно лучшее — враг хорошего. А с таким настроем и «Мой Бургер» покатит.

Макдоналдс — новое название

Чисто технически «Мой Бургер» — это не новое приложение. Оно просто заменило собой старое, которое называлось «Макдоналдс». Если у вас была установлена старая версия, со следующим обновлением его заменит новая. Впрочем, найти её можно и по старому запросу. Просто забиваете в поиск «Мак», «Макдоналдс», «Макдональдс», и Google Play выдаёт вам «Мой Бургер». В принципе удобно, ведь поисковая оптимизация явно осталась старой.

Скачать Мой Бургер

Внутри приложение, как ни странно, тоже осталось тем же. При первом запуске вам предлагают авторизоваться, чтобы копить баллы, которые можно тратить на следующие покупки. Ассортимент частично сохранился, но все привычные позиции доступны под новыми именами, не связанными с Макдоналдсом. По сути, новый владелец убрал только приставку «Мак», которую раньше лепили буквально ко всему.

Новый Макдоналдс — меню

Теперь в обновлённом Макдоналдсе доступны следующие позиции (попробуйте угадать, где что):

Наггетсы

Чикен Премьер

Маффин с яйцом и свиной котлетой

Фиш Бургер

Фрэш маффин

Мороженое карамельное

Большой завтрак

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Само собой, это не всё. Но многих привычных позиций в новом «маке» я не увидел. Например, больше никакого БигМака или Биг Тейсти. То ли новый владелец не смог отстоять их, то ли процесс наполнения новой сети ещё идёт, но этих бургеров в ассортименте ресторана больше нет даже под новыми именами. Будет очень обидно, если они там не появятся, потому что это были, пожалуй, самые популярные позиции.

Заказать в Макдональдсе

Удобно, что в приложении есть возможность оформления заказа на самовывоз — например, если вы находитесь в ресторане и уже заняли место, — или на доставку. Если раньше эксклюзивным партнёром Макдоналдса была Яндекс.Еда, то теперь заказы будут возить ещё и курьеры Delivery Club. Надеюсь, будет удобнее и быстрее.

Приложение «Мой Бургер» доступно по всей России, но оформить заказ через него можно не во всех городах, где были представлены Макдоналдсы. Видимо, это связано с тем, что рестораны будут открываться постепенно. Например, в Саранске было два заведения сети, но ни одно из них не работает, и приложение предлагает мне оформлять заказ аж в Альметьевске.

Скорее всего, это связано с тем, что открытие нового Макдоналдса ещё не состоялось. Оно запланировано на 12 июня, День России. Впрочем, не факт, что рестораны обновлённой сети откроются сразу по всей стране. Вероятно, они будут запускаться постепенно. Например, в Москве сначала откроют около десятка заведений, а потом к ним присоединятся и другие. Очевидно, что так будет и за пределами столицы.

Приложение Мой Бургер — как пользоваться

Впрочем, если в вашем городе новый Макдоналдс работает, оформить заказ будет не сложнее, чем в старом. Для начала разберёмся, как заказывать еду в самом ресторане:

Скачайте приложение «Мой Бургер» из Google Play;

Нажмите на кнопку «Получить в предприятии»;

Добавьте нужные позиции в корзину нажатием на кнопку «+»;

Затем выберите способ получения: навынос или с собой;

Оплатите заказ в приложении или на кассе и заберите еду.

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Заказ на доставку выполняется по тому же принципу:

Нажмите на кнопку «Заказать доставку»;

Выберите службу доставки: Delivery Club или Яндекс Еда;

Добавьте нужные позиции в корзину нажатием на кнопку «+»;

Затем выберите способ оплаты и подтвердите заказ;

Оплатите заказ в приложении и ждите доставку.

Скачать Мой Бургер

За каждый заказ, если я правильно понял условия программы лояльности, вам будут начисляться баллы. Впоследствии вы сможете потратить их на новые заказы, списав накопленные бонусы. Такая же программа сейчас действует и в Бургер Кинге, и, видимо, была подсмотрена владельцами нового Макдоналдса там. На это указывает и то, что теперь «Мой Бургер» позволяет вводить купоны на скидку, бесплатные товары и т.д.