На фоне ажиотажа вокруг топлива появилось огромное количество приложений для поиска бензина, и о них мы рассказывали в отдельном материале. Одновременно с этим в сети стали возникать сервисы мошенников, которые выдают себя за карты заправок. Специалисты компании F6 выявили более 60 таких ресурсов, и все они нужны для одного — увести у вас аккаунт в мессенджере. Разбираем, как устроена схема и что делать, чтобы не потерять доступ к переписке.

Почему мошенники делают поддельные карты АЗС

Мошенники всегда цепляются за то, что волнует людей прямо сейчас. По словам аналитика CERT Digital Risk Protection компании F6 Анны Паневиной, киберпреступники активно используют повышенный спрос на информацию о доступности топлива.

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Логика простая: многие автомобилисты ищут данные о работающих АЗС и ценах на бензин, поэтому вероятность перехода на фишинговый сайт в такой ситуации заметно возрастает. Человек торопится, не хочет остаться без бензина и легче соглашается ввести код, лишь бы увидеть карту.

Как работает схема с фальшивыми картами заправок

Логика мошенников построена на реальном спросе. Специалисты F6 выявили более 60 мошеннических сайтов, которые притворяются сервисами поиска АЗС и картами наличия топлива наподобие ГдеБЕНЗ — пожалуй, самого популярного ресурса. Пользователю предлагают выбрать регион и вид топлива, а затем обещают показать список работающих заправок с актуальными ценами.

Дальше начинается подвох. Перед доступом к данным сайт требует ввести номер телефона и код подтверждения. На деле этот код используется для захвата вашей учётной записи в мессенджере — вы сами передаёте злоумышленникам ключ от аккаунта.

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Часть ресурсов маскируется под интерактивные карты АЗС. При попытке открыть карту тоже просят «подтверждение» через номер телефона, объясняя это необходимостью получить электронный топливный талон. Никаких талонов, разумеется, нет — есть только сбор ваших данных.

Взлом аккаунта на Android — как это происходит

Захват аккаунта в мессенджере — это не мелкая неприятность, а доступ ко всей вашей цифровой жизни. Получив контроль, мошенники могут читать переписки, смотреть фото и видео, а также забирать список контактов.

Дальше аккаунт используют для новых атак — уже на ваших знакомых, которые доверяют сообщениям с вашего имени. В отдельных случаях владельца полностью лишают доступа к его учётной записи. Если это уже случилось, стоит сразу разобраться, что делать, если перешёл по ссылке мошенников, и не терять времени.

Как безопасно найти бензин в России

Главное правило простое: настоящий сервис поиска заправки никогда не потребует код подтверждения из мессенджера. Эксперты рекомендуют не вводить номера телефонов и коды на сторонних ресурсах, а информацию о работе АЗС проверять только через официальные сервисы и приложения.

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Хорошая новость в том, что нормальные сервисы уже есть. Реальные карты наличия топлива выпустили Т-Банк, «Яндекс» и Сбер — ими можно пользоваться без риска для аккаунта. Несколько правил, которые снижают риск почти до нуля:

никому не сообщайте код из СМС или из мессенджера — его не спрашивают легальные сервисы;

открывайте карты АЗС только в приложениях банков и «Яндекса», а не по случайным ссылкам из поиска;

включите двухфакторную защиту в мессенджере, чтобы одного кода было недостаточно для входа;

относитесь с подозрением к любым «талонам» и «подтверждениям», которые требуют номер телефона.

Главное: лучше держать под рукой проверенное приложение, чем каждый раз искать карту заправок через поиск. Достаточно один раз запомнить принцип, что карта заправки не может требовать код из мессенджера, и вы точно не попадёте в ловушку.