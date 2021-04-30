Можно ли измерить давление смарт-часами? Спойлер: да

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

Медицинские, или, если быть до конца точным, околомедицинские технологии с некоторых пор легли в основу большинства современных смарт-часов. Производители смекнули, что людям не нужны просто гаджеты, которые будут присылать им уведомления на запястье – им нужно нечто более функциональное и полезное в реальной жизни. Другое дело, что на рынке сегодня только Apple Watch задают тренды. Поэтому всем остальным приходится слепо им следовать. Но Samsung не была бы самой собой, если бы не попыталась предложить что-то по-настоящему эксклюзивное и «своё».

Давление

Измерять давление с помощью смарт-часов можно. Теперь и в России

В России измерение давления и показаний ЭКГ появились только сейчас из-за того, что Samsung была обязана пройти проверку и доказать, что медицинские функции её смарт-часов точны и не представляют для людей опасности.

Оценив успех функции измерения ЭКГ в Apple Watch, Samsung решила не только предложить своим пользователям то же самое, но и зайти немного дальше, чем Apple. Но что может быть круче и востребованнее, чем ЭКГ? Пожалуй, только измерение давление, которое в Купертино так и не осилили.

Смарт-часы, измеряющие давление

Galaxy Watch Active 2

Измерять давление могут только две модели смарт-часов: Galaxy Watch 3 и Galaxy Watch Active 2

Так в Galaxy Watch 3 и Galaxy Watch Active 2 появился встроенный тонометр, измеряющий кровяное давление без использования манжеты. А с этой недели эта функция доступна и в России. Samsung прошла сертификацию и теперь готова предложить местным пользователям расширенную функциональность фирменных смарт-часов.

Если вы слышали об Apple Watch, то наверняка знаете, что функция снятия ЭКГ работает по принципу анализа электрической активности сердца. По сути, это та же самая методика, которую применяет Apple. Куда интереснее выглядит функция измерения давления, которая в смарт-часах до настоящего времени в принципе не встречалась.

Как быстрее всего зарядить смартфон. Проводом или без провода

Несмотря на то что часы не имеют манжеты, а отталкиваются исключительно от скорости кровотока, прежде, чем начать ими пользоваться, их необходимо откалибровать. Это делается с помощью обычного тонометра.

Как измерять давление телефоном и часами

  • Наденьте Galaxy Watch 3 или Galaxy Watch Active 2 на запястье и откройте виджет измерения давления;
  • Установите приложение Samsung Health Monitor, если не установили его раньше;
  • Запустите приложение, наденьте манжету тонометра на предплечье на той руке, на которой нет смарт-часов, и нажмите «Далее» на экране смартфона;

  • Дождитесь окончания измерения тонометром и смарт-часами (они начнут замерять давление через 10 секунд);
  • Введите показания с тонометра в специальное окно на экране смартфона для калибровки;
  • Проведите измерения трижды и трижды добавьте их в приложение Samsung Health Monitor.

Обмен с окружением на Андроид — что это и как отключить

Калибровка – очень важная процедура, без которой точность измерений смарт-часов может оказаться недостаточно высокой. Всё дело в том, что часы замеряют скорость кровотока, а за интерпретацию результатов измерений отвечают программные алгоритмы, которые хоть и нетренированы довольно качественно, как ни крути, всё равно могут ошибаться.

Измерение давления без манжеты

Измерение давления

Часы замеряют давление, анализируя скорость кровотока, но сверяться с тонометром им время от времени всё равно нужно

Поэтому не исключено, что они могут допускать ошибку, интерпретируя полученные показатели не совсем верно. Но калибровка со временем может нарушаться. В этой связи важно проводить её повторно каждые 4 недели. Так удастся поддерживать калибровку в актуальном состоянии и поддерживать точно измерений на высоком уровне.

Судя по отзывам пользователей, которые уже испытали функцию измерения давления на своих Galaxy Watch, она работает достаточно точно. Главное – откалибровать механизм и вводить правдивые цифры своего систолического и диастолического давления. В конце концов, в ваших же интересах не завышать и не занижать цифры искусственно.

Как в Ватсапе восстановить удалённую переписку

Но в то же время, вероятно, не следует полагаться на часы целиком и полностью, даже если 8 из 10 измерений они проводят точно. Используйте их скорее для промежуточных измерений в течение дня, если вдруг почувствуете слабость или испытаете головную боль, которая может быть признаком повышенного давления.

Теги
Лонгриды для вас
Galaxy S21
Galaxy S21 в России подешевел почти на 20 тысяч рублей

Не будем делать тайну из того, что Android-смартфоны традиционно теряют в цене больше, чем iPhone. Мы даже разобрали, почему так происходит. Ведь аппараты, чей срок жизни в лучшем случае составляет 2-3 года, а цена – превышает 50 тысяч, в принципе не могут долго сохранять актуальность. Уже через год от них начнут отказываться, а через два забудут вообще. Но практика показывает, что дешеветь Android-смартфоны начинают даже раньше, чем через год. По крайней мере, эту теорию подтвердил Galaxy S21.

Читать далее
США снимают санкции с Xiaomi, а Telegram превращается в Clubhouse: итоги недели

На этой неделе было столько интересных событий, что не обсудить их еще раз просто нельзя. Мало того, что Telegram начала превращаться в Clubhouse, так еще и Samsung дала не один повод поговорить о себе. Во-первых, вышли продолжения культовых моделей прошлого года, а во-вторых, компания сказала, что ждать Galaxy Note в этом году не стоит. Сопоставим факты и поймем, стоит ли ждать его в следующем году. А еще, если вы не слышали, американский суд снял санкции с Xiaomi. Оказывается, так можно было. Может быть это могло сработать и с Huawei? Обсудим эти и другие новости прошедшей недели в нашей традиционной новостной подборке.

Читать далее
Samsung
Почему Android 11 для Samsung это плохо

Каждое обновление для смартфонов (и не только) должно всегда нести что-то новое, чистое, доброе и светлое. Но иногда получается не совсем так, и некоторые свежие выпуски программного обеспечения оказываются немного странными. Я не говорю о тех случаях, когда после скачивания новой версии софта гаджет превращается в ”кирпич” или обзаводится серьезными дырами в безопасности. На этот раз хотелось бы рассказать о рейтинге агрессивного отношения к приложениям, который составляется одним авторитетным сайтом. Samsung всегда была в этом соревновании и теперь готова возглавить список его участников. Это не хорошо, но плохо ли это?

Читать далее
Новый комментарий