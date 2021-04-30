Можно ли измерить давление смарт-часами? Спойлер: да

Медицинские, или, если быть до конца точным, околомедицинские технологии с некоторых пор легли в основу большинства современных смарт-часов. Производители смекнули, что людям не нужны просто гаджеты, которые будут присылать им уведомления на запястье – им нужно нечто более функциональное и полезное в реальной жизни. Другое дело, что на рынке сегодня только Apple Watch задают тренды. Поэтому всем остальным приходится слепо им следовать. Но Samsung не была бы самой собой, если бы не попыталась предложить что-то по-настоящему эксклюзивное и «своё».

В России измерение давления и показаний ЭКГ появились только сейчас из-за того, что Samsung была обязана пройти проверку и доказать, что медицинские функции её смарт-часов точны и не представляют для людей опасности.

Оценив успех функции измерения ЭКГ в Apple Watch, Samsung решила не только предложить своим пользователям то же самое, но и зайти немного дальше, чем Apple. Но что может быть круче и востребованнее, чем ЭКГ? Пожалуй, только измерение давление, которое в Купертино так и не осилили.

Смарт-часы, измеряющие давление

Так в Galaxy Watch 3 и Galaxy Watch Active 2 появился встроенный тонометр, измеряющий кровяное давление без использования манжеты. А с этой недели эта функция доступна и в России. Samsung прошла сертификацию и теперь готова предложить местным пользователям расширенную функциональность фирменных смарт-часов.

Если вы слышали об Apple Watch, то наверняка знаете, что функция снятия ЭКГ работает по принципу анализа электрической активности сердца. По сути, это та же самая методика, которую применяет Apple. Куда интереснее выглядит функция измерения давления, которая в смарт-часах до настоящего времени в принципе не встречалась.

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Несмотря на то что часы не имеют манжеты, а отталкиваются исключительно от скорости кровотока, прежде, чем начать ими пользоваться, их необходимо откалибровать. Это делается с помощью обычного тонометра.

Как измерять давление телефоном и часами

Наденьте Galaxy Watch 3 или Galaxy Watch Active 2 на запястье и откройте виджет измерения давления;

Установите приложение Samsung Health Monitor, если не установили его раньше;

Запустите приложение, наденьте манжету тонометра на предплечье на той руке, на которой нет смарт-часов, и нажмите «Далее» на экране смартфона;

Дождитесь окончания измерения тонометром и смарт-часами (они начнут замерять давление через 10 секунд);

Введите показания с тонометра в специальное окно на экране смартфона для калибровки;

Проведите измерения трижды и трижды добавьте их в приложение Samsung Health Monitor.

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Калибровка – очень важная процедура, без которой точность измерений смарт-часов может оказаться недостаточно высокой. Всё дело в том, что часы замеряют скорость кровотока, а за интерпретацию результатов измерений отвечают программные алгоритмы, которые хоть и нетренированы довольно качественно, как ни крути, всё равно могут ошибаться.

Измерение давления без манжеты

Поэтому не исключено, что они могут допускать ошибку, интерпретируя полученные показатели не совсем верно. Но калибровка со временем может нарушаться. В этой связи важно проводить её повторно каждые 4 недели. Так удастся поддерживать калибровку в актуальном состоянии и поддерживать точно измерений на высоком уровне.

Судя по отзывам пользователей, которые уже испытали функцию измерения давления на своих Galaxy Watch, она работает достаточно точно. Главное – откалибровать механизм и вводить правдивые цифры своего систолического и диастолического давления. В конце концов, в ваших же интересах не завышать и не занижать цифры искусственно.

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Но в то же время, вероятно, не следует полагаться на часы целиком и полностью, даже если 8 из 10 измерений они проводят точно. Используйте их скорее для промежуточных измерений в течение дня, если вдруг почувствуете слабость или испытаете головную боль, которая может быть признаком повышенного давления.