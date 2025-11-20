Можно ли называть коды из СМС. Если да, то кому

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Сегодня почти каждый интернет-сервис использует для подтверждения входа в аккаунт коды из СМС. Это очень удобно, если человек забудет пароль от учетной записи, а еще и безопасно, ведь код действует всего несколько минут и постоянно меняется. Однако за ширмой комфорта и надежной защиты скрывается большая опасность для пользователей. И связана она со сценарием, когда вам позвонили и попросили назвать код. Стоит ли это делать, если на том конце провода «серьезные люди»?

Можно ли называть коды из СМС. Если да, то кому. Разбираем популярную схему мошенников. Фото.

Разбираем популярную схему мошенников

Почему пришел код подтверждения

Для начала разберемся, почему приходят коды на телефон. Обычно это происходит, когда вы пытаетесь войти в свой аккаунт на каком-либо интернет-ресурсе, будь то Госуслуги, Яндекс или VK. Код из СМС представляет собой последовательность цифр, необходимую для авторизации в системе.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Если в течение последних минут вы не пытались войти, но вам все равно пришел код от Госуслуг или другого сервиса, то с высокой долей вероятности ваш аккаунт пытаются взломать. Третьи лица узнали ваш номер телефона, и теперь их задача — узнать тот самой код, чтобы получить доступ к учетной записи.

Можно ли сообщать код из СМС

Нет. Код из СМС нельзя называть никому. Даже если вам позвонит человек и представится сотрудником Сбербанка или серьезной государственной структуры. Ни в коем случае не сообщайте код. Даже родным и близким, потому что код из СМС — ключ к вашему аккаунту.

Можно ли сообщать код из СМС. Никогда и никому не называйте код из СМС. Фото.

Никогда и никому не называйте код из СМС

Кроме того, вводить код из СМС можно только на официальной странице сервиса, куда вы пытаетесь войти. И здесь важно иметь в виду, что мошенники часто создают фейковые сайты и приложения, пытаясь таким образом выманить коды у наивных людей. Поэтому всегда проверяйте, куда вы заходите.

Попросили назвать код из СМС — что делать

Если вам позвонили и попросили назвать код, можете смело сбросить вызов и добавить номер в черный список. Коды спрашивают только мошенники, для которых телефонный звонок является самым простым способом его заполучить.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

То же самое касается случая, если вам позвонили из доставки и попросили код. Это распространенная схема мошенников: они постоянно представляются разными службами. Код нельзя называть никому. А что с ним делать? Просто не обращайте внимания. Да, мошенники знают ваш номер телефона, но этот факт никак не угрожает вашему аккаунту, если для входа используется код из СМС, который вы никому не сообщаете.

Что делать, если назвал код мошенникам

Если вы все-таки назвали код из СМС, нужно отбросить в сторону панику и при этом действовать быстро:

  1. Зайти в сервис, для которого пришел код.
  2. В разделе «Безопасность» отключить все посторонние устройства кроме своего.
  3. Если для авторизации помимо кода из СМС используется пароль — измените его.
  4. Если к аккаунту привязаны банковские карты — отключите их.

В случае, если получить доступ к интернет-сервису уже не представляется возможным (мошенники успели поменять номер и пароль), обязательно свяжитесь со службой поддержки. А при подключении к учетной записи банковских карт — приостановите их работу через приложение банка.

Теги
Новости по теме
Как удалить прыщи с фото на смартфоне с Android быстрее и проще, чем в фотошопе
Роскачество подтвердило прослушку через умные колонки. Вот, что нужно сделать прямо сейчас
Пропала кнопка переключения языков на клавиатуре Android: как вернуть глобус
Лонгриды для вас
Нужно ли заклеивать камеру смартфона, чтобы защититься от слежки на Android

В эпоху интернета и гаджетов каждый человек вынужден тщательно следить за своей приватностью. Иногда это выходит за рамки рационального мышления, и люди даже заклеивают камеру своих умных устройств, опасаясь слежки. Согласно результатам опроса, который провела Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, так поступают 16.7% обладателей ПК и, что более интересно, 9.5% владельцев смартфонов в России. То есть, если считать исследование релевантным, каждый десятый россиянин боится фронтальной камеры своего андроида или айфона.

Читать далее
Почему WhatsApp нагло копирует функции Telegram и делает это так поздно

WhatsApp и Telegram — два главных конкурента на рынке международных мессенджеров, чьи создатели то и дело подкалывают друг друга. В то же время американское приложение вполне логично считают этаким «слоупоком», ведь многие возможности проекта Павла Дурова подопечные Марка Цукерберга интегрируют с большим опозданием. В этой связи мы решили собрать 5 функций WhatsApp, скопированных у Telegram, но не в виде банального перечисления, а с подробным объяснением, почему более популярный мессенджер так долго тянул с их внедрением.

Читать далее
Что быстрее всего разряжает Android-смартфон

Сколько бы производители ни увеличивали емкость аккумуляторов, автономность смартфонов оставляет желать лучшего. У редких людей мобильные устройства доживают до конца дня, и даже сутки работы — отнюдь не самый впечатляющий показатель, учитывая то, как долго держали заряд кнопочные модели. Есть множество способов исправления ситуации от режима энергосбережения до отключения отдельных функций, но важно смотреть в корень проблемы, имея четко представление относительно того, что быстрее всего разряжает телефон. Так вы сможете внести изменения в свои паттерны поведения и улучшить автономность, не отказываясь от важных вещей.

Читать далее
Новости партнеров
Основатель Morgan Creek Capital подтвердил наступление криптозимы. Что будет с Биткоином дальше?
Основатель Morgan Creek Capital подтвердил наступление криптозимы. Что будет с Биткоином дальше?
Стала известна емкость аккумулятора складного iPhone Fold. Это будет рекорд!
Стала известна емкость аккумулятора складного iPhone Fold. Это будет рекорд!
Самый опасный вид косметики, от которого раньше выпадали зубы
Самый опасный вид косметики, от которого раньше выпадали зубы