Можно ли называть коды из СМС. Если да, то кому

Сегодня почти каждый интернет-сервис использует для подтверждения входа в аккаунт коды из СМС. Это очень удобно, если человек забудет пароль от учетной записи, а еще и безопасно, ведь код действует всего несколько минут и постоянно меняется. Однако за ширмой комфорта и надежной защиты скрывается большая опасность для пользователей. И связана она со сценарием, когда вам позвонили и попросили назвать код. Стоит ли это делать, если на том конце провода «серьезные люди»?

Почему пришел код подтверждения

Для начала разберемся, почему приходят коды на телефон. Обычно это происходит, когда вы пытаетесь войти в свой аккаунт на каком-либо интернет-ресурсе, будь то Госуслуги, Яндекс или VK. Код из СМС представляет собой последовательность цифр, необходимую для авторизации в системе.

Если в течение последних минут вы не пытались войти, но вам все равно пришел код от Госуслуг или другого сервиса, то с высокой долей вероятности ваш аккаунт пытаются взломать. Третьи лица узнали ваш номер телефона, и теперь их задача — узнать тот самой код, чтобы получить доступ к учетной записи.

Можно ли сообщать код из СМС

Нет. Код из СМС нельзя называть никому. Даже если вам позвонит человек и представится сотрудником Сбербанка или серьезной государственной структуры. Ни в коем случае не сообщайте код. Даже родным и близким, потому что код из СМС — ключ к вашему аккаунту.

Кроме того, вводить код из СМС можно только на официальной странице сервиса, куда вы пытаетесь войти. И здесь важно иметь в виду, что мошенники часто создают фейковые сайты и приложения, пытаясь таким образом выманить коды у наивных людей. Поэтому всегда проверяйте, куда вы заходите.

Попросили назвать код из СМС — что делать

Если вам позвонили и попросили назвать код, можете смело сбросить вызов и добавить номер в черный список. Коды спрашивают только мошенники, для которых телефонный звонок является самым простым способом его заполучить.

То же самое касается случая, если вам позвонили из доставки и попросили код. Это распространенная схема мошенников: они постоянно представляются разными службами. Код нельзя называть никому. А что с ним делать? Просто не обращайте внимания. Да, мошенники знают ваш номер телефона, но этот факт никак не угрожает вашему аккаунту, если для входа используется код из СМС, который вы никому не сообщаете.

Что делать, если назвал код мошенникам

Если вы все-таки назвали код из СМС, нужно отбросить в сторону панику и при этом действовать быстро:

Зайти в сервис, для которого пришел код. В разделе «Безопасность» отключить все посторонние устройства кроме своего. Если для авторизации помимо кода из СМС используется пароль — измените его. Если к аккаунту привязаны банковские карты — отключите их.

В случае, если получить доступ к интернет-сервису уже не представляется возможным (мошенники успели поменять номер и пароль), обязательно свяжитесь со службой поддержки. А при подключении к учетной записи банковских карт — приостановите их работу через приложение банка.