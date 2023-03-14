Можно ли носить карту под чехлом телефона

Почти год прошел с того момента, как в России перестали работать Apple Pay и Google Pay, но пользователи уже нашли, чем заменить оплату картой. Владельцы Андроид-смартфонов легче перенесли эту потерю, перейдя на Mir Pay, а вот обладателям Айфонов до сих пор приходится нелегко. Один из простейших способов платить бесконтактно — спрятать карту под чехол. Оказывается, с таким методом не все так просто: говорят, что карта под чехлом может размагнититься. Так ли это на самом деле? Безопасно ли хранить ее там? Попробуем разобраться в нашем материале.

ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Может ли размагнититься карта от телефона

Когда говорят о том, что карта размагничивается под чехлом, в первую очередь, имеют в виду NFC-чип, который действительно может подвергаться воздействию магнитного поля. Но размагнитить его очень сложно: поле должно быть очень сильным, что при повседневном использовании практически невозможно. Тем более, если речь идет о хранении под чехлом смартфона. Даже если вы будете держать карту возле телевизора или любой другой техники, то этого все равно не хватит, чтобы сломать NFC-чип в банковской карте.

Единственное, что возможно — перестанет работать магнитная лента на карте. Был проведен эксперимент: разные типы карт на несколько дней оставили под магнитами с разной силой сцепления. В результате, проездные билеты и бесконтактная оплата работали как ни в чем ни бывало. А вот магнитная лента на банковской карте вышла из строя. Учитывая то, что сейчас такой метод оплаты не используется, то и переживать особо не за что.

ТОП-10 товаров с АлиЭкспресс, которые сделают вашу жизнь лучше

Что делать, если карта размагнитится

Казалось бы, логика на нашей стороне, но наверняка каждый из вас сталкивался с тем, что карта размагничивалась. У меня тоже так было, когда «Тройка» в студенческом билете, лежавшая вместе с другими картами, перестала работать. То есть, шанс все-таки есть, так как воздействие магнитов должно быть длительным.

На долговечность влияют многие факторы, включая процент брака на самом производстве, а также условия хранения до того, как вы получите карту. Например, она лежала под воздействием прямых солнечных лучей. Если хранить карту под чехлом и постоянно пользоваться телефоном в магнитном держателе, то есть риск выхода из строя.

Если чип в карте размагнитится, то вы не сможете оплачивать покупки бесконтактным способом. Кроме того, снять деньги с размагниченной карты можно не во всех банкоматах, благо есть и другие способы это сделать — мы как раз о них писали. А вот оплата в интернете и переводы через мобильное приложение работать будут. В любом случае, можно перевыпустить карту и получить ее через несколько дней. Также переживать за это не стоит, если у вас привязано несколько карточек к одному счету или вы пользуетесь оплатой телефоном.

Но помните, что размагниченную карту нельзя просто взять и выбросить! Обязательно закройте ее через мобильное приложение или в отделении банка, так как даже в таком состоянии она хранит много информации.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗАДАЙТЕ ИХ В НАШЕМ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТЕ

Безопасно ли носить карту под чехлом

Как видите, риск испортить банковскую карту минимален, но могут быть нюансы. Например, оплата может не пройти из-за слишком плотного чехла или из-за того, что на смартфоне включен NFC. Как известно, из-за этого даже платежный стикер Сбербанка не срабатывает. Обратите внимание на то, чтобы у аксессуара не было пометки «RFID-защита»: дело в том, что она не позволяет произвести бесконтактную оплату. Это отличный способ сберечь нервы, если переживаете, что с карты могут украсть деньги — можете купить такой картхолдер на АлиЭкспресс.

Кроме того, аксессуары вроде кошельков MagSafe для iPhone могут быть экранированы, из-за чего просто приложить его к терминалу недостаточно — нужно доставать карту. Зато он защищает ее от размагничивания — во всяком случае, об этом говорится на сайте Apple. А вот у китайских копий таких возможностей может и не быть, так что, имейте в виду, когда выбираете подобный аксессуар для смартфона.

Кошелек для карт на телефон

Но самый лучший способ — просто купить чехол с кармашком для карт. Никаких сложных конструкций, простота использования да и все содержимое надежно хранится внутри! Минус здесь только один: если потеряете телефон, то вместе с ним и сами карты. Но если смартфон и банковские карты в случае потери можно заблокировать, то с транспортными, скорее всего, можно распрощаться, если только у нее нет функции блокировки и переноса баланса.