Можно ли оплатить Тиндер в России и чем его заменить

Знакомства в Интернете нас приучили к тому, что завести новых друзей можно чуть ли не вставая с дивана. Достаточно скачать приложение, зарегистрироваться, заполнить анкету и перед вами окажется целый список людей. Дальше всего лишь нужно свайпом влево расставить лайки и написать приятной незнакомке. К сожалению, санкции затронули и эту сферу: Badoo и Bumble спешно покинули рынок дейтинг-приложений, оставив на откуп VK знакомства и прочие Теамо, а в Тиндере невозможно оплатить подписку. Если не хотите использовать российские аналоги, используйте приложение, которое у вас стопроцентно есть в телефоне. Какое — читайте далее.

❗️ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ ЯНДЕКС.ДЗЕН И ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЕ СТАТЬИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Как оплатить Тиндер после санкций

Из-за санкций рынок приложений для знакомств стал заметно скуднее: Badoo, Bumble и Fruitz уже удалены из App Store и Google Play. Зато Tinder не ушел из России: у приложения слишком большая база пользователей, которой компания не желает жертвовать несмотря ни на что. Согласно исследованиям, лишь за 2021 год количество пользователей дейтинг-приложения выросло на треть.

Компания не делала заявлений по поводу ухода из России, но пользователи столкнулись с невозможностью оплаты подписки Tinder Plus и Tinder Gold: карты МИР в приложении не работают, а Mastercard и Visa с недавних пор не работают на территории России. В любом случае, парочка способов оплатить Tinder в России есть.

Оплата с помощью промокода: его можно купить на Авито и других площадках. Высок риск столкнуться с мошенниками, поэтому смотрите на отзывы продавца и оценку.

Оплата через знакомых в другой стране. Не у каждого они есть, а еще такой аккаунт может быть заблокирован в любой момент за нарушение правил сообщества.

Завести банковскую карту в другой стране. Способ очень сложный и дорогой (сервисы берут 10% от стоимости подписки и больше), поэтому нужно быть готовым к дополнительным расходам.

5 удобных лаунчеров на Android для пожилых людей

Чем заменить Тиндер

Помните, осенью я рассказывал о том, насколько непросто знакомиться в интернете? Складывается ощущение, что уход западных приложений для знакомств из России даже на руку — начнем больше общаться на улицах, кафе, ресторанах и других общественных местах. Такое вряд ли случится — уж слишком сложно даются знакомства многим из нас, поэтому лично от себя могу посоветовать два сервиса: это «VK Знакомства» и «Teamo».

Первое приложение интегрировано во ВКонтакте и напоминает Tinder и Badoo. Им можно пользоваться бесплатно, аудитория достаточно молодая и писать сразу понравившемуся человеку. Из минусов: нельзя просматривать лайки без оплаты подписки, немного тормозит интерфейс, а геолокация отображается неправильно, в результате чего в выборку попадают люди из соседних регионов.

Приложение Теамо является более классическим: как ни крути, сервис начал работать еще в 2008 году. Поэтому и является более традиционным. Пользователи там чуть постарше, зато приложение дает больше информации и точнее подбирает людей для знакомств. Так сказать, идет в ногу со временем. Есть подписка по приемлемым ценам и пробный период. Интерфейс удобен и в мобильной версии, и в десктопной, и даже в приложении.

Прикольные мелочи с AliExpress, которые нужно купить прямо сейчас

Как знакомиться в Телеграме

Не так давно мы с журналистом AndroidInsider.ru Артемом Рахматуллиным пришли к выводу, что можно знакомиться в Телеграм. Для этого не нужны каналы и чаты, все делается намного проще. Дело в том, что Телеграм работает по принципу Тиндера (или наоборот), обнаруживая вокруг вас других пользователей. Смотрите, как это можно сделать.

Зайдите в Телеграм.

Выберите «Контакты» на панели снизу.

Нажмите «Найти людей рядом» и дайте необходимый доступ к геолокации.

Выберите «Показывать меня здесь», чтобы другие видели вас и могли написать вам.

Под именем пользователя будет отображаться расстояние от вас до них. Функция работает у тех, кто дал доступ к геолокации приложению. Так вы можете легко написать кому-то, кто находится поблизости. Тем не менее, отключите видимость своего аватара и номера телефона — делается это в пункте «Конфиденциальность». Так вы сможете сохранить скрыть номер от спамеров и прочих мошенников. А если знакомство с кем-либо завяжется, то просто включите отображение номера. В случае, если что-то пойдет не по плану, сможете запросто заблокировать пользователя в Телеграм.

Подписывайтесь на наш Телеграм-чат и задавайте свои вопросы!

На мой взгляд, знакомства в Телеграм — самый крутой способ, за который даже не приходится платить и запросто можно сохранить анонимность. О других приложениях, которые пригодятся после введения санкций, читайте в нашей статье.