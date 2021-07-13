Можно ли определить водонепроницаемость телефона

Как понять, что смартфон непроницаем для воды? Ну, времена, когда это можно было сделать по внешним признакам, уже давно прошли. Сегодня почти не делают аппаратов с резиновыми заглушками для зарядного гнезда и разъёма для наушников, по которым можно было определить влагозащиту. И хорошо ещё, если производитель прямо говорит о том, что тот или иной смартфон защищён от воды и пыли. Но ведь бывают и такие, кто экономит не сертификации, а потому старается особенно не распространяться на этот счёт. И что же делать?

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Недавно в Google Play появилось Android-приложение Water Resistant Tester для определения влагозащиты (скачать). Разработчики уверяют, что оно использует простейшую методику выявления наличия защиты от воды, совершенно не учитывая факт сертификации смартфона. Приложение просто задействует встроенный барометр и, определяя силу внешнего давления, определяет наличие или отсутствие защиты.

Приложение для определения влагозащиты

Сама проверка, по словам разработчиков приложения, выглядит следующим образом:

Пользователь запускает приложение у себя на смартфоне;

На экране появляется область, на которую нужно надавить;

В это время встроенный барометр считает перепад давления;

Так приложение определит наличие в корпусе пломб и прокладок.

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В принципе, методика довольно здравая. Но тут есть несколько довольно весомых нюансов, о которых необходимо помнить.

Во-первых, как быть, если в смартфоне нет барометра? Как ни крути, но этот компонент встречается всё ещё не во всех аппаратах без исключения. Стало быть, такие устройства проверку не пройдут, даже если обладают защитой от воды.

Как ни крути, но этот компонент встречается всё ещё не во всех аппаратах без исключения. Стало быть, такие устройства проверку не пройдут, даже если обладают защитой от воды. Во-вторых, не очень понятно, насколько эффективно определение влагозащиты посредством барометра. Ведь вполне возможно, что приложение определит наличие прокладок и пломб, но не обнаружит их повреждения, что равносильно потере влагозащиты как таковой.

посредством барометра. Ведь вполне возможно, что приложение определит наличие прокладок и пломб, но не обнаружит их повреждения, что равносильно потере влагозащиты как таковой. В-третьих, это всё-таки программная методика, которая далеко не совершенна. Вряд ли она способна определять наличие гидрофильного покрытия и других способов защиты от воды, так что доверять ей на 100% нельзя.

К сожалению, несколько смартфонов, которые я попробовал проверить, оказались несовместимы с этим приложением. Скорее всего, в большинстве случаев это связано с отсутствием барометра, который нужен для определения защиты посредством сравнения внутреннего и внешнего давления. Так что проверить работу приложения не получилось.

Есть ли в телефоне защита от воды

Другое дело, что доверять ему в целом я бы не стал. Ведь защита от попадания воды внутрь корпуса – это очень тонкая тема. Даже если сам смартфон гарантированно сертифицирован по одному из стандартов IP, это ещё ничего не значит. Стоит вам уронить аппарат, как защита может нарушиться, и вы утопите его, поместив в воду, как было с основателем AndroidInsider.ru Михаилом Королёвым.

Но ведь должны быть способы проверить защиту от воды, не так ли? Они есть, но их не так много:

Первый и самый надёжный – проверить наличие ГОСТ 14254. Это стандарт, который гарантирует, что ваш смартфон прошёл проверку и получил IP-сертификат защиты от воды. Правда, просто так его не найти. Производители могут не указывать наличие этого стандарта, но, если он есть, то должен быть в руководстве пользователя или сопроводительной документации.

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Второй способ попроще – проверить смартфон на сайте производителя. Там уж точно будет соответствующая информация: либо в виде рекламного проспекта, либо в виде технических спецификаций. Обычно производители используют обозначение IP и добавляют к нему цифры, указывающие на степень защиты: IP67, IP68, IPX4. Первая цифра – это защита от пыли, вторая – от воды. А, если первой цифры нет, значит, есть только защита от воды.

Тем не менее, учитывайте, что производители тестируют водонепроницаемость в лабораторных условиях с использованием дистиллированной воды. Это вода, которая принудительно очищена ото всех примесей и в целом более безопасна, чем водопроводная вода, не говоря уже о речной или тем более морской. Поэтому окунуть смартфон в дистиллированную воду – это далеко не то же самое, что помыть его под краном или уронить в лужу.