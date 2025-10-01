Можно ли ослепнуть от смартфона? Врачи рассказали, как просмотр рилсов перед сном вредит зрению

Наверное, каждый из нас ловил себя на том, что пять минут в соцсетях превращаются в дополнительный час ночного скроллинга? Кажется, что ничего страшного не случится, максимум: вы проспите утром будильник. Но врачи уверяют, что у некоторых пользователей привычка сидеть с телефоном в темноте может закончиться гораздо серьезнее, чем просто недосыпом.

Что будет, если долго сидеть в телефоне

Когда мы листаем TikTok или читаем чаты в темноте, зрачки автоматически расширяются, пытаясь пропустить больше света. У большинства людей это просто вызывает быструю усталость глаз. Как результат, на следующий день вы можете столкнуться с временным снижением остроты зрения или синдромом сухого глаза. Но это не страшно: дайте глазам отдохнуть и все пройдет.

Однако, для некоторых ночные посиделки могут обернуться куда более серьезной проблемой. Вплоть до полной потери зрения. И вот почему.

В глазу постоянно циркулирует специальная жидкость. Она нужна, чтобы питать ткани и поддерживать форму глаза. Эта жидкость вырабатывается цилиарным телом и должна уходить через специальный дренаж в передней камере глаза: угол между роговицей и радужкой.

У некоторых людей этот дренаж изначально узкий. И, когда в темноте зрачок быстро и сильно расширяется, радужка немного смещается и может перекрыть это отверстие, затрудняя отток внутриглазной жидкости. В результате давление внутри глаза может подскочить в несколько раз выше нормы. Это сдавливает зрительный нерв и сосуды сетчатки, из-за чего развивается острый приступ закрытоугольной глаукомы.

Симптомы проблем со зрением

Сценарий у всего этого драматический: если не оказать помощь в течение нескольких часов, нервные волокна погибают, и зрение утрачивается навсегда, так что вернуть его уже невозможно. Поэтому при первых же симптомах нужно срочно обращаться к офтальмологу. Вот список основных:

внезапная сильная боль в глазу

радужные ореолы вокруг источников света

затуманенное зрение

тошнота или головная боль

Если вы ощущаете что-то из перечисленного, то не стоит ждать до утра. Нужно срочно к доктору: промедление грозит необратимыми последствиями.

Кто рискует потерять зрение от смартфона

Важно понимать: риск есть не у всех. Он связан с особенностями строения глаза. Для большинства ночной серфинг в темноте означает лишь перенапряжение, как следствие, сухость и покраснение. То есть, это обычный синдром усталости глаз, который хорошо знаком офисным работникам, геймерам и любителям читать книги.

Все же, некоторые люди находятся в группе риска независимо от того, сколько времени они проводят за экраном и когда они это делают. Так, в исследовании из журнала Scientific Reports была обнаружена связь между узким дренажным каналом и женским полом, азиатским происхождением, толстой радужкой и короткой осью глаза.

Как снизить нагрузку на глаза

Не сидите с телефоном в полной темноте: оставляйте хотя бы мягкий фоновый свет.

Включайте ночной режим или фильтр синего света.

Регулируйте яркость экрана под уровень освещенности.

Делайте паузы: хотя бы каждые 15–20 минут отрывайтесь от экрана и смотрите вдаль.

Проходите регулярные осмотры у офтальмолога, особенно если в семье есть случаи глаукомы.

Ночной скролл ленты или просмотр RuTube в темноте сейчас привычка, которая кажется безобидной. Но у некоторых пользователей она способна спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Даже если вы не в группе риска, стоит помнить: глаза перегрузки они не любят.