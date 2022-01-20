Можно ли платить телефоном, если экран выключен или разряжен

Мы уже давно привыкли к бесконтактной оплате смартфонами. Для нас норма не брать с собой ни кошелёк, ни банковскую карту, ни тем более наличность. Да и какой в этом смысл, если практически везде сегодня можно просто заплатить телефоном. Достаточно запустить на устройстве приложение платёжного сервиса, подтвердить свою личность при помощи биометрии и расплатиться за покупку, приложив аппарат к терминалу. Это удобно. Но многим хотелось бы свести количество действий к минимуму и платить смартфоном с выключенным экраном. Разберёмся, возможно ли такое.

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По умолчанию Google Pay — да и другие платёжные сервисы тоже — требует, чтобы оплата проводилась со включенным экраном. Если сумма транзакции будет меньше 1000 рублей, подтверждать операцию паролем или биометрией, необязательно. Но только 10 раз подряд. На 11-й сервис потребует отсканировать отпечаток пальца либо ввести код блокировки, чтобы обновить пакет токенов, необходимых для оплаты.

Как оплатить выключенным Айфоном

Необходимость платить смартфоном со включенным экраном — это логичное требование безопасности. Таким образом удаётся исключить случайные транзакции. Ведь если вы включили экран и приложили смартфон к терминалу, вероятность того, что эти два действия были выполнены нечаянно, стремится к нулю. А значит, нет нужды переживать о том, что платёж пройдёт без вашего ведома.

Несмотря на это, в теории расплатиться смартфоном, не активируя экран, всё-таки можно. Первой такую возможность предложила Apple, добавив в Apple Pay поддержку транспортных экспресс-карт. В России эта фишка не работает, но её предназначение заключается в том, чтобы зарезервировать небольшой запас энергии и платить смартфоном за проезд (только за проезд!) даже в том случае, если он полностью разрядился.

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Теперь руководство московского метро решило внедрить такую возможность для своих пассажиров, дав им возможность оплачивать проезд, не активируя экран смартфона и не подтверждая транзакцию биометрией. Правда, на первых порах было решено начать её тестирование не на Айфонах, а на смартфонах под управлением Android. Видимо, из-за меньшего количества ограничений, установленных операционной системы.

Оплата в метро телефоном

Оплачивать проезд телефоном без активации экрана пока можно только на одной станции — на Проспекте Мира Калужско-Рижской линии. Для этого там установили специальный терминал, который распознаёт даже неактивный смартфон. Но пока непонятно, будет ли он срабатывать, если аппарат не просто спит, а в принципе выключен или разряжен. Если да, это будет очень удобно, потому что многие пользователи оказываются в затруднительной ситуации, когда их смартфон разряжается.

Безопасно ли это? Ну, в принципе да.

Во-первых, списать деньги таким образом может только специальный терминал, принимающий оплату за проезд, которого нет больше нигде.

Во-вторых, стоимость проезда, как правило, не слишком высока, если пользователь случайно приложит смартфон к терминалу.

В-третьих, предполагается, что пользователь изначально знает, сколько стоит проезд, поскольку терминалы работают в автоматическом режиме.

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Впрочем, как бы там ни было, неверифицированные платежи всё-таки уступают традиционным по уровню защищённости. Поэтому, если вы живёте в Москве и планируете пользоваться терминалами, принимающими оплату за проезд без активации экрана, рекомендуется либо завести для этой цели отдельную карту, либо регулярно проверять баланс основной, если вы используете для оплаты именно её. В конце концов, поскольку технология ещё тестируется, заявлять о её полной беспроблемности, всё-таки ещё рано.