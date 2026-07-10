Многие люди даже не подозревают, чем на самом деле опасен мессенджер MAX, и думают, будто MAX прослушивает через микрофон. Но прежде чем говорить о конкретных приложениях я бы разобрал базовый вопрос: возможна ли вообще удаленная прослушка через микрофон телефона технически. Ответ будет неоднозначный, обещаю.

Могут ли нас прослушивать через микрофон смартфона? Фото.

Могут ли нас прослушивать через микрофон смартфона?

Можно ли включить микрофон телефона удаленно

Короткий ответ: без ведома владельца — крайне сложно, но не невозможно. На обычном Android-смартфоне без взлома включить микрофон телефона удаленно нельзя. Операционная система требует явного разрешения от пользователя для каждого приложения. Просто отправить команду по сети и начать слушать — так не работает.

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Правда, есть исключения:

  • шпионское ПО: stalkerware-приложения, которые устанавливаются физически на телефон с прямым доступом. Маскируются под системные утилиты, работают в фоне;
  • эксплойты нулевого дня: уязвимости в Android или приложениях, которые позволяют обойти систему разрешений. Дорого, сложно, используется спецслужбами и хакерами высокого уровня, не массово;
  • легальный удаленный доступ: приложения типа AnyDesk или TeamViewer, установленные добровольно. Дают полный контроль включая микрофон.

Для рядового пользователя реальная угроза — не хакер из интернета, а человек с физическим доступом к телефону, который установил stalkerware. Следить за новостями о безопасности Android удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Как понять, что телефон прослушивается во время разговора

Есть несколько признаков прослушки смартфона. Фото.

Есть несколько признаков прослушки смартфона

Вот косвенные признаки, что микрофон смартфона используется без вашего ведома:

  • батарея садится быстрее обычного без видимых причин, ведь фоновая запись звука потребляет ресурсы;
  • телефон греется в режиме ожидания: процессор активен, хотя вы ничего не делаете;
  • трафик расходуется при выключенном экране, и данные куда-то отправляются;
  • во время разговора слышны посторонние звуки, эхо или щелчки (может быть техническим сбоем, но стоит насторожиться).

Важная оговорка: каждый из этих признаков по отдельности объясняется десятками безобидных причин. Но если все они проявляются одновременно — стоит проверить приложения с доступом к микрофону. Прослушка на Android через легальные приложения оставляет следы именно в расходе батареи и трафика.

Какие приложения имеют доступ к микрофону

Слежка через микрофон с помощью легального приложения — более распространенная история, чем взлом. Многие приложения запрашивают доступ к микрофону и получают его (иногда обоснованно, иногда нет).

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Приложения с логичным доступом к микрофону:

  • мессенджеры (Telegram, MAX) для голосовых сообщений и звонков;
  • голосовые ассистенты (Алиса, Google);
  • камера использует его для записи видео со звуком;
  • приложения для записи звука и подкастов.

Приложения без логичного доступа к микрофону:

  • игры без голосового чата;
  • фонарики, калькуляторы, будильники;
  • шопинг-приложения (доступ к микрофону у маркетплейса это красный флаг);
  • любые утилиты, которым звук объективно не нужен.

Про то, сколько микрофонов у смартфона и зачем их несколько, разбирали отдельно. Спойлер: несколько микрофонов нужны для шумоподавления, а не для слежки. Но это не значит что разрешения стоит раздавать всем подряд.

Что значит индикатор записи на экране Android

Зеленая точка в углу экрана Android — это индикатор активного использования микрофона или камеры. Появляется в Android 12 и новее. Про то, что значит зеленая точка в углу экрана, я уже писал. Если коротко: зеленая точка горит — какое-то приложение прямо сейчас использует микрофон или камеру.

Этот индикатор означает, что какое-то приложение следит в фоне. Фото.

Этот индикатор означает, что какое-то приложение следит в фоне

Как проверить какое именно:

  1. Нажмите на зеленую точку (она раскроется в значок).
  2. Нажмите на значок, после чего откроется информация о приложении, которое использует микрофон или камеру.
  3. Если это не то приложение, которое вы сейчас используете, это повод разобраться.

Важно: точка может гореть из-за голосового ассистента, который слушает команду «окей, Google» в фоне. Это нормально если вы включили эту функцию. Ненормально, если точка горит при закрытых приложениях и выключенном ассистенте.

Как запретить приложениям доступ к микрофону

Слежка на Android через легальные приложения решается настройкой разрешений. Это займет несколько минут и закроет большинство рисков.

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Проверить и отозвать разрешения у конкретного приложения:

  1. Откройте «Настройки — Приложения».
  2. Выберите нужное приложение.
  3. Нажмите «Разрешения».
  4. Найдите «Микрофон» и выберите «Запретить» или «Спрашивать каждый раз».
Если разрешение лишнее, его лучше отозвать. Фото.

Если разрешение лишнее, его лучше отозвать

Посмотреть все приложения с доступом к микрофону сразу:

  1. Откройте «Настройки — Конфиденциальность — Менеджер разрешений».
  2. Выберите «Микрофон».
  3. Просмотрите список — оставьте только те, которым доступ реально нужен.
Тут можно проверить сразу все приложения. Фото.

Тут можно проверить сразу все приложения

Дополнительная защита: в Android 12 и новее есть отдельный переключатель в шторке быстрых настроек — «Доступ к микрофону». Одним нажатием отключает микрофон для всех приложений сразу. Удобно когда хотите быть уверены. Взлом Android через микрофон — редкость для рядового пользователя. Но контроль над разрешениями — это базовая цифровая гигиена, которая стоит пяти минут времени. Обсудить вопросы безопасности можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.