Многие люди даже не подозревают, чем на самом деле опасен мессенджер MAX, и думают, будто MAX прослушивает через микрофон. Но прежде чем говорить о конкретных приложениях я бы разобрал базовый вопрос: возможна ли вообще удаленная прослушка через микрофон телефона технически. Ответ будет неоднозначный, обещаю.
Можно ли включить микрофон телефона удаленно
Короткий ответ: без ведома владельца — крайне сложно, но не невозможно. На обычном Android-смартфоне без взлома включить микрофон телефона удаленно нельзя. Операционная система требует явного разрешения от пользователя для каждого приложения. Просто отправить команду по сети и начать слушать — так не работает.
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Правда, есть исключения:
- шпионское ПО: stalkerware-приложения, которые устанавливаются физически на телефон с прямым доступом. Маскируются под системные утилиты, работают в фоне;
- эксплойты нулевого дня: уязвимости в Android или приложениях, которые позволяют обойти систему разрешений. Дорого, сложно, используется спецслужбами и хакерами высокого уровня, не массово;
- легальный удаленный доступ: приложения типа AnyDesk или TeamViewer, установленные добровольно. Дают полный контроль включая микрофон.
Для рядового пользователя реальная угроза — не хакер из интернета, а человек с физическим доступом к телефону, который установил stalkerware. Следить за новостями о безопасности Android удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.
Как понять, что телефон прослушивается во время разговора
Вот косвенные признаки, что микрофон смартфона используется без вашего ведома:
- батарея садится быстрее обычного без видимых причин, ведь фоновая запись звука потребляет ресурсы;
- телефон греется в режиме ожидания: процессор активен, хотя вы ничего не делаете;
- трафик расходуется при выключенном экране, и данные куда-то отправляются;
- во время разговора слышны посторонние звуки, эхо или щелчки (может быть техническим сбоем, но стоит насторожиться).
Важная оговорка: каждый из этих признаков по отдельности объясняется десятками безобидных причин. Но если все они проявляются одновременно — стоит проверить приложения с доступом к микрофону. Прослушка на Android через легальные приложения оставляет следы именно в расходе батареи и трафика.
Какие приложения имеют доступ к микрофону
Слежка через микрофон с помощью легального приложения — более распространенная история, чем взлом. Многие приложения запрашивают доступ к микрофону и получают его (иногда обоснованно, иногда нет).
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Приложения с логичным доступом к микрофону:
- мессенджеры (Telegram, MAX) для голосовых сообщений и звонков;
- голосовые ассистенты (Алиса, Google);
- камера использует его для записи видео со звуком;
- приложения для записи звука и подкастов.
Приложения без логичного доступа к микрофону:
- игры без голосового чата;
- фонарики, калькуляторы, будильники;
- шопинг-приложения (доступ к микрофону у маркетплейса это красный флаг);
- любые утилиты, которым звук объективно не нужен.
Про то, сколько микрофонов у смартфона и зачем их несколько, разбирали отдельно. Спойлер: несколько микрофонов нужны для шумоподавления, а не для слежки. Но это не значит что разрешения стоит раздавать всем подряд.
Что значит индикатор записи на экране Android
Зеленая точка в углу экрана Android — это индикатор активного использования микрофона или камеры. Появляется в Android 12 и новее. Про то, что значит зеленая точка в углу экрана, я уже писал. Если коротко: зеленая точка горит — какое-то приложение прямо сейчас использует микрофон или камеру.
Как проверить какое именно:
- Нажмите на зеленую точку (она раскроется в значок).
- Нажмите на значок, после чего откроется информация о приложении, которое использует микрофон или камеру.
- Если это не то приложение, которое вы сейчас используете, это повод разобраться.
Важно: точка может гореть из-за голосового ассистента, который слушает команду «окей, Google» в фоне. Это нормально если вы включили эту функцию. Ненормально, если точка горит при закрытых приложениях и выключенном ассистенте.
Как запретить приложениям доступ к микрофону
Слежка на Android через легальные приложения решается настройкой разрешений. Это займет несколько минут и закроет большинство рисков.
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Проверить и отозвать разрешения у конкретного приложения:
- Откройте «Настройки — Приложения».
- Выберите нужное приложение.
- Нажмите «Разрешения».
- Найдите «Микрофон» и выберите «Запретить» или «Спрашивать каждый раз».
Посмотреть все приложения с доступом к микрофону сразу:
- Откройте «Настройки — Конфиденциальность — Менеджер разрешений».
- Выберите «Микрофон».
- Просмотрите список — оставьте только те, которым доступ реально нужен.
Дополнительная защита: в Android 12 и новее есть отдельный переключатель в шторке быстрых настроек — «Доступ к микрофону». Одним нажатием отключает микрофон для всех приложений сразу. Удобно когда хотите быть уверены. Взлом Android через микрофон — редкость для рядового пользователя. Но контроль над разрешениями — это базовая цифровая гигиена, которая стоит пяти минут времени. Обсудить вопросы безопасности можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.