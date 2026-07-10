Многие люди даже не подозревают, чем на самом деле опасен мессенджер MAX, и думают, будто MAX прослушивает через микрофон. Но прежде чем говорить о конкретных приложениях я бы разобрал базовый вопрос: возможна ли вообще удаленная прослушка через микрофон телефона технически. Ответ будет неоднозначный, обещаю.

Можно ли включить микрофон телефона удаленно

Короткий ответ: без ведома владельца — крайне сложно, но не невозможно. На обычном Android-смартфоне без взлома включить микрофон телефона удаленно нельзя. Операционная система требует явного разрешения от пользователя для каждого приложения. Просто отправить команду по сети и начать слушать — так не работает.

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Правда, есть исключения:

шпионское ПО : stalkerware-приложения, которые устанавливаются физически на телефон с прямым доступом. Маскируются под системные утилиты, работают в фоне;

: stalkerware-приложения, которые устанавливаются физически на телефон с прямым доступом. Маскируются под системные утилиты, работают в фоне; эксплойты нулевого дня : уязвимости в Android или приложениях, которые позволяют обойти систему разрешений. Дорого, сложно, используется спецслужбами и хакерами высокого уровня, не массово;

: уязвимости в Android или приложениях, которые позволяют обойти систему разрешений. Дорого, сложно, используется спецслужбами и хакерами высокого уровня, не массово; легальный удаленный доступ: приложения типа AnyDesk или TeamViewer, установленные добровольно. Дают полный контроль включая микрофон.

Для рядового пользователя реальная угроза — не хакер из интернета, а человек с физическим доступом к телефону, который установил stalkerware. Следить за новостями о безопасности Android удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Как понять, что телефон прослушивается во время разговора

Вот косвенные признаки, что микрофон смартфона используется без вашего ведома:

батарея садится быстрее обычного без видимых причин, ведь фоновая запись звука потребляет ресурсы;

телефон греется в режиме ожидания: процессор активен, хотя вы ничего не делаете;

трафик расходуется при выключенном экране, и данные куда-то отправляются;

во время разговора слышны посторонние звуки, эхо или щелчки (может быть техническим сбоем, но стоит насторожиться).

Важная оговорка: каждый из этих признаков по отдельности объясняется десятками безобидных причин. Но если все они проявляются одновременно — стоит проверить приложения с доступом к микрофону. Прослушка на Android через легальные приложения оставляет следы именно в расходе батареи и трафика.

Какие приложения имеют доступ к микрофону

Слежка через микрофон с помощью легального приложения — более распространенная история, чем взлом. Многие приложения запрашивают доступ к микрофону и получают его (иногда обоснованно, иногда нет).

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Приложения с логичным доступом к микрофону:

мессенджеры (Telegram, MAX) для голосовых сообщений и звонков;

голосовые ассистенты (Алиса, Google);

камера использует его для записи видео со звуком;

приложения для записи звука и подкастов.

Приложения без логичного доступа к микрофону:

игры без голосового чата;

фонарики, калькуляторы, будильники;

шопинг-приложения (доступ к микрофону у маркетплейса это красный флаг);

любые утилиты, которым звук объективно не нужен.

Про то, сколько микрофонов у смартфона и зачем их несколько, разбирали отдельно. Спойлер: несколько микрофонов нужны для шумоподавления, а не для слежки. Но это не значит что разрешения стоит раздавать всем подряд.

Что значит индикатор записи на экране Android

Зеленая точка в углу экрана Android — это индикатор активного использования микрофона или камеры. Появляется в Android 12 и новее. Про то, что значит зеленая точка в углу экрана, я уже писал. Если коротко: зеленая точка горит — какое-то приложение прямо сейчас использует микрофон или камеру.

Как проверить какое именно:

Нажмите на зеленую точку (она раскроется в значок). Нажмите на значок, после чего откроется информация о приложении, которое использует микрофон или камеру. Если это не то приложение, которое вы сейчас используете, это повод разобраться.

Важно: точка может гореть из-за голосового ассистента, который слушает команду «окей, Google» в фоне. Это нормально если вы включили эту функцию. Ненормально, если точка горит при закрытых приложениях и выключенном ассистенте.

Как запретить приложениям доступ к микрофону

Слежка на Android через легальные приложения решается настройкой разрешений. Это займет несколько минут и закроет большинство рисков.

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Проверить и отозвать разрешения у конкретного приложения:

Откройте «Настройки — Приложения». Выберите нужное приложение. Нажмите «Разрешения». Найдите «Микрофон» и выберите «Запретить» или «Спрашивать каждый раз».

Посмотреть все приложения с доступом к микрофону сразу:

Откройте «Настройки — Конфиденциальность — Менеджер разрешений». Выберите «Микрофон». Просмотрите список — оставьте только те, которым доступ реально нужен.

Дополнительная защита: в Android 12 и новее есть отдельный переключатель в шторке быстрых настроек — «Доступ к микрофону». Одним нажатием отключает микрофон для всех приложений сразу. Удобно когда хотите быть уверены. Взлом Android через микрофон — редкость для рядового пользователя. Но контроль над разрешениями — это базовая цифровая гигиена, которая стоит пяти минут времени. Обсудить вопросы безопасности можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.