Можно ли положить телефон в холодильник и зачем это делать

Несмотря на то что я ни в коем случае не претендую на должность даже лаборанта кафедры смартфоноведческих наук, время от времени мне приходится развеивать те или иные мифы, которые собираются вокруг мобильных телефонов. Калибровка аккумулятора, зарядка в течение ночи, стирание олеофобного покрытия защитным стеклом – какой только чуши мне не приходилось слышать и переубеждать уверенных в её правдивости людей. Но поскольку у нас глупостей на 100 лет вперёд припасено, очевидно, что нести свет здравого смысла в массы мне предстоит ещё очень и очень долго.

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Одним из самых интересных вопросов, которые в последнее всё чаще и чаще появляются в Google, стал вопрос о совместимости смартфонов и холодильника. Люди прямо-таки и спрашивают: «зачем класть телефон в холодильник?». Когда этот вопрос мне задали в первый раз, я, честно говоря, немного смутился, потому что не знал, как правильно на него ответить. В конце концов, откуда мне знать, как кому-то вообще приходит в голову запихать столь ценный аппарат, как смартфон, в не менее дорогостоящий агрегат ради каких-то целей. Но я разобрался в вопросе и готов дать на него ответ.

Зачем класть телефон в холодильник

На самом деле причин, по которым люди оставляют смартфоны в холодильнике, несколько:

Разрядить аккумулятор . Как известно, на холоде литий, составляющий основу батарей, густеет и теряет способность к передаче энергии, в результате чего зарядка начинает резко снижаться. Правда, для наибольшей эффективности лучше всего размещать смартфон не в самом холодильнике, а в морозилке – там температура в несколько раз ниже.

. Как известно, на холоде литий, составляющий основу батарей, густеет и теряет способность к передаче энергии, в результате чего зарядка начинает резко снижаться. Правда, для наибольшей эффективности лучше всего размещать смартфон не в самом холодильнике, а в морозилке – там температура в несколько раз ниже. Охладить перегревшийся смартфон . Перегрев, который может провоцировать повышенная нагрузка или производственный брак, нередко ведёт к тому, что смартфон требует срочно его охладить. В этом случае лучшим вариантом будет разместить его под кондиционером либо поместить в холодильник. Причём последнее явно будет поэффективнее. Говорят, некоторым такой способ реально помогает.

. Перегрев, который может провоцировать повышенная нагрузка или производственный брак, нередко ведёт к тому, что смартфон требует срочно его охладить. В этом случае лучшим вариантом будет разместить его под кондиционером либо поместить в холодильник. Причём последнее явно будет поэффективнее. Говорят, некоторым такой способ реально помогает. Заблокировать прослушку телефона. Как ни странно, многие пользователи реально переживают из-за того, что их могут прослушивать спецслужбы, хакеры или кто-нибудь ещё. Поэтому они оставляют смартфон в холодильнике, объясняя это тем, что аккумулятор из него всё равно не вытащить, а выключенный аппарат не даёт гарантии, что никто не сможет удалённо активировать микрофон.

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Честно говоря, претензий к первым двум причинам размещения смартфона в холодильнике у меня нет. Не исключаю, что это может быть опасно для работоспособности самого аппарата, однако цели, которые преследуют пользователи, они исполняют на 100%. То ли дело блокировка прослушки.

Прослушка мобильного телефона

Принято считать, что холодильник благодаря толстостенной конструкции и особому изолирующему слою может выступать в качестве «естественной» клетки Фарадея. Классическая клетка представляет собой устройство для экранирования электромагнитных лучей и радиоволн. То есть на телефон, находящийся в клетке Фарадея, невозможно дозвониться и вообще как-либо с ним связаться. Но это если мы говорим про настоящую клетку. А вот современные холодильники эту роль, к сожалению, исполнять неспособны. Я проверил это лично.

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Моя проверка состояла в том, чтобы разместить два тестовых смартфона – Honor View 20 и Galaxy A51 — в двух холодильниках Samsung и LG, а потом попробовать на них позвонить. Если звонок не пройдёт, значит, клетка работает, а если пройдет – стало быть, нет. Ни на что особенно не надеясь, я совершил тестовый звонок и понял, что ничего холодильники не блокируют и не экранируют. Допускаю, что какой-нибудь «ЗИЛ» из середины 50-х годов с этой задачей может справиться, но вот решения нового поколения от прослушки вас не спасут. Поэтому не занимайтесь глупостями и не подвергайте свой аппарат риску.