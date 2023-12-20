Можно ли пользоваться Android-смартфоном без SIM-карты

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Герман Вологжанин

Еще со времен кнопочных телефонов все мы знаем, что SIM-карта — основополагающий компонент, без которого наше средство коммуникации превращается в бесполезный кусок металла или пластика. Ведь некоторые старые модели отказываются даже включаться без маленькой карточки, купленной у оператора. Но как обстоят дела со смартфонами? Можно ли пользоваться Андроид без СИМ-карты, и с какими ограничениями придется столкнуться?

Можно ли пользоваться Android-смартфоном без SIM-карты. Разберемся, так ли важна SIM-карта для Android-смартфона. Фото.

Разберемся, так ли важна SIM-карта для Android-смартфона

Как включить телефон без СИМ-карты

Несмотря на то, что при первом включении новый телефон без SIM-карты просит нас установить симку, этот этап можно смело пропустить. От карточки ему требуется лишь мобильный интернет, который легко заменяется беспроводным соединением по Wi-Fi.

Как включить телефон без СИМ-карты. Вставлять SIM-карту или подключаться к Wi-Fi при первой настройке смартфона и далее не обязательно. Фото.

Вставлять SIM-карту или подключаться к Wi-Fi при первой настройке смартфона и далее не обязательно

Нет домашнего интернета? Не беда! Новый телефон получится настроить без интернета, нажав кнопку «Пропустить» в окне выбора сети. Просто вы не сможете скачать приложения через Google Play, пока не подключитесь к Wi-Fi. Отсутствие SIM-карты на этом никак не скажется, а после первого включения телефон без симки даже не будет требовать установить ее.

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Звонки без СИМ-карты

Смартфон является средством коммуникации, а потому мы никак не можем обойтись без звонков. Но как их совершать, если Андроид без СИМ-карты? Тут на помощь придут социальные сети и мессенджеры, позволяющие обмениваться сообщениями, а также звонить по аудио или видеосвязи через Wi-Fi.

Звонки без СИМ-карты. Звонить и принимать вызовы можно без SIM-карты, пользуясь мессенджерами, которые работают через интернет. Фото.

Звонить и принимать вызовы можно без SIM-карты, пользуясь мессенджерами, которые работают через интернет

Кроме того, существуют мессенджеры без интернета, работающие по протоколу Bluetooth. Они имеют много ограничений, так что предварительно познакомьтесь с их особенностями, прочитав отдельный материал.

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Телеграм и Ватсап без СИМ-карты

Чтобы войти в Телеграм или другой подобный ему мессенджер, необходимо указать номер телефона, на который поступит сообщение или звонок с кодом подтверждения. К сожалению, авторизоваться в Ватсапе без СИМ-карты не удастся. Вам придется вставить карточку хотя бы в другое устройство для получения кода подтверждения. Если вы планируете пользоваться WhatsApp на двух телефонах с одним номером, то можно обойтись и без симки, выполнив авторизацию через QR-код, о чем мы уже рассказывали на нашем сайте.

Телеграм и Ватсап без СИМ-карты. Войти в WhatsApp на втором смартфоне получится даже без ввода номера. Фото.

Войти в WhatsApp на втором смартфоне получится даже без ввода номера

Похожая ситуация и с Telegram. Чтобы авторизоваться в мессенджере, нужно указать номер телефона. Однако, если вы уже вошли в Telegram на ноутбуке или другом устройстве, код подтверждения поступит через служебный чат самого мессенджера, а не при помощи SMS.

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Можно ли отследить телефон без SIM-карты

Как известно, SIM-карта является чипом, который позволяет оператору или правоохранительным органам отследить человека по телефону. Однако она получает данные о местонахождении пользователя не сама, а посредством GPS, Bluetooth, Wi-Fi и мобильных сетей. Следовательно, если активировать режим полета на Андроид или выключить устройство, отследить телефон по номеру не получится.

Можно ли отследить телефон без SIM-карты. Найти смартфон без SIM-карты можно, а отследить без установки шпионского ПО и взлома аккаунта — нет. Фото.

Найти смартфон без SIM-карты можно, а отследить без установки шпионского ПО и взлома аккаунта — нет

Если вы не опасаетесь слежки, а, напротив, сами хотите найти телефон без СИМ-карты, то не переживайте. Это тоже получится сделать. Правда, при соблюдении нескольких условий. Во-первых, на Андроид должен быть активирован поиск устройства. Во-вторых, определить местоположение удастся только в случае, если на нем одновременно включены GPS, Wi-Fi и Bluetooth или хотя бы один из указанных датчиков. Больше подробностей вы узнаете в тексте о том, как найти потерянный телефон.

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Зачем нужен смартфон с eSIM

Итак, главный недостаток смартфона без SIM-карты — отсутствие доступа к услугам оператора в лице звонков по номеру, SMS и мобильного интернета. То есть пользоваться устройствам можно, пускай и с незначительными ограничениями. Как физический компонент, который необходимо устанавливать вручную для доступа к услугам связи, симка и вовсе постепенно становится ненужной. Ведь с каждым годом появляется все больше смартфонов с eSIM.

Зачем нужен смартфон с eSIM. eSIM способна полностью заметить SIM-карту. Фото.

eSIM способна полностью заметить SIM-карту

eSIM — это встроенная микросхема, выступающая в качестве альтернативы классической симки. Воспользовавшись нашей инструкцией, на нее можно подключить несколько тарифов от разных операторов и пользоваться услугами связи без установки специальной карты. А в обозримом будущем eSIM станет стандартом, полностью вытеснив обычные симки.

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