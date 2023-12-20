Можно ли пользоваться Android-смартфоном без SIM-карты

Еще со времен кнопочных телефонов все мы знаем, что SIM-карта — основополагающий компонент, без которого наше средство коммуникации превращается в бесполезный кусок металла или пластика. Ведь некоторые старые модели отказываются даже включаться без маленькой карточки, купленной у оператора. Но как обстоят дела со смартфонами? Можно ли пользоваться Андроид без СИМ-карты, и с какими ограничениями придется столкнуться?

Как включить телефон без СИМ-карты

Несмотря на то, что при первом включении новый телефон без SIM-карты просит нас установить симку, этот этап можно смело пропустить. От карточки ему требуется лишь мобильный интернет, который легко заменяется беспроводным соединением по Wi-Fi.

Нет домашнего интернета? Не беда! Новый телефон получится настроить без интернета, нажав кнопку «Пропустить» в окне выбора сети. Просто вы не сможете скачать приложения через Google Play, пока не подключитесь к Wi-Fi. Отсутствие SIM-карты на этом никак не скажется, а после первого включения телефон без симки даже не будет требовать установить ее.

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Звонки без СИМ-карты

Смартфон является средством коммуникации, а потому мы никак не можем обойтись без звонков. Но как их совершать, если Андроид без СИМ-карты? Тут на помощь придут социальные сети и мессенджеры, позволяющие обмениваться сообщениями, а также звонить по аудио или видеосвязи через Wi-Fi.

Кроме того, существуют мессенджеры без интернета, работающие по протоколу Bluetooth. Они имеют много ограничений, так что предварительно познакомьтесь с их особенностями, прочитав отдельный материал.

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Телеграм и Ватсап без СИМ-карты

Чтобы войти в Телеграм или другой подобный ему мессенджер, необходимо указать номер телефона, на который поступит сообщение или звонок с кодом подтверждения. К сожалению, авторизоваться в Ватсапе без СИМ-карты не удастся. Вам придется вставить карточку хотя бы в другое устройство для получения кода подтверждения. Если вы планируете пользоваться WhatsApp на двух телефонах с одним номером, то можно обойтись и без симки, выполнив авторизацию через QR-код, о чем мы уже рассказывали на нашем сайте.

Похожая ситуация и с Telegram. Чтобы авторизоваться в мессенджере, нужно указать номер телефона. Однако, если вы уже вошли в Telegram на ноутбуке или другом устройстве, код подтверждения поступит через служебный чат самого мессенджера, а не при помощи SMS.

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Можно ли отследить телефон без SIM-карты

Как известно, SIM-карта является чипом, который позволяет оператору или правоохранительным органам отследить человека по телефону. Однако она получает данные о местонахождении пользователя не сама, а посредством GPS, Bluetooth, Wi-Fi и мобильных сетей. Следовательно, если активировать режим полета на Андроид или выключить устройство, отследить телефон по номеру не получится.

Если вы не опасаетесь слежки, а, напротив, сами хотите найти телефон без СИМ-карты, то не переживайте. Это тоже получится сделать. Правда, при соблюдении нескольких условий. Во-первых, на Андроид должен быть активирован поиск устройства. Во-вторых, определить местоположение удастся только в случае, если на нем одновременно включены GPS, Wi-Fi и Bluetooth или хотя бы один из указанных датчиков. Больше подробностей вы узнаете в тексте о том, как найти потерянный телефон.

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Зачем нужен смартфон с eSIM

Итак, главный недостаток смартфона без SIM-карты — отсутствие доступа к услугам оператора в лице звонков по номеру, SMS и мобильного интернета. То есть пользоваться устройствам можно, пускай и с незначительными ограничениями. Как физический компонент, который необходимо устанавливать вручную для доступа к услугам связи, симка и вовсе постепенно становится ненужной. Ведь с каждым годом появляется все больше смартфонов с eSIM.

eSIM — это встроенная микросхема, выступающая в качестве альтернативы классической симки. Воспользовавшись нашей инструкцией, на нее можно подключить несколько тарифов от разных операторов и пользоваться услугами связи без установки специальной карты. А в обозримом будущем eSIM станет стандартом, полностью вытеснив обычные симки.