Можно ли пользоваться мессенджером MAX за границей

Герман Вологжанин

После ограничения звонков в других приложениях MAX стал едва ли не безальтернативным средством коммуникации через интернет для жителей России. Сервис позиционирует себя как национальный мессенджер, но подойдет ли он для международного общения, если вы решите уехать из страны в отпуск или пообщаться с родственниками из-за границы? Разберемся, работает ли MAX за рубежом, и с какими проблемами можно столкнуться при его использовании вне России.

Можно ли пользоваться мессенджером MAX за границей. Что там с MAX за рубежом? Фото.

Что там с MAX за рубежом?

Работает ли MAX за границей

Да, национальный мессенджер работает за рубежом, и вы можете совершать звонки через MAX из-за границы и наоборот. В этом смысле никаких ограничений нет, ведь связь осуществляется посредством интернет-соединения, а не стандартной телефонии.

Чтобы пользоваться приложением MAX за границей, нужно просто подключиться интернету в стране вашего пребывания. Это может быть мобильный интернет или Wi-Fi. Но дальше начинаются нюансы.

Как установить MAX за границей

Несмотря на свое присутствие в Google Play, приложение MAX за границей недоступно. Точнее, разработчики закрыли его для пользователей иностранных аккаунтов, зарегистрированных вне России и Беларуси. При попытке открыть страницу MAX в Google Play через такую учетную запись на экране появляется сообщение «Недоступно в вашей стране».

Как установить MAX за границей. MAX не дает скачать свое приложение владельцам иностранных аккаунтов Google. Фото.

MAX не дает скачать свое приложение владельцам иностранных аккаунтов Google

Если ваш аккаунт зарегистрирован в России или Беларуси, то вы можете скачать MAX вне зависимости от своего местоположения. Если же в Google Play появляется то самое сообщение «Недоступно в вашей стране», установите MAX через RuStore:

  1. Откройте страницу MAX в RuStore.
  2. Нажмите кнопку «Скачать».
  3. Дождитесь завершения загрузки приложения.
  4. Нажмите кнопку «Установить» в контекстном окне.
Как установить MAX за границей. Жители других стран могут скачать MAX через RuStore. Фото.

Жители других стран могут скачать MAX через RuStore

Если на вашем смартфоне еще нет RuStore, то при нажатии на кнопку «Скачать» сначала будет загружен APK-файл магазина, который понадобится открыть для его установки.

Можно ли зарегистрировать MAX на иностранный номер

Согласно правилам MAX, зарегистрироваться в национальном мессенджере можно только через SIM-карту России или Беларуси. Доступ при помощи зарубежных номеров вне зависимости от того, гражданином какой страны вы являетесь, запрещен. Вот, чем такое ограничение мотивирует депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Антон Немкин:

Огромное количество мошеннических схем строится именно на применении зарубежных номеров, что значительно усложняет работу правоохранительных органов. Поэтому ограничение регистрации — это инструмент снижения рисков противоправных действий и повышения безопасности граждан в цифровой среде.

Для входа в MAX из-за границы требуется одноразовый код из SMS. Поэтому, если вы отправляетесь в зарубежную поездку, заранее войдите в национальный мессенджер во избежание дополнительных трат в роуминге. После удачной авторизации пользоваться приложением можно будет без SIM-карты России или Беларуси, главное — интернет.

