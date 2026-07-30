30 июля 2026 года Росфинмониторинг внес Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов. Это новый уровень эскалации после уголовного дела ФСБ о содействии терроризму, возбужденного днем ранее. У миллионов пользователей Telegram в России логичный вопрос: что теперь можно, а что нельзя, и чем конкретно рискуете лично вы.

Запускать Telegram теперь будет страшнее. Фото.

Запускать Telegram теперь будет страшнее

Работает ли Telegram в России

Telegram в России не работает с российского IP-адреса в нормальном режиме уже несколько месяцев. Хронология ограничений:

Формально это «замедление», а не официальная блокировка — решение о полном запрете Telegram как организации пока не принято. Но на практике разница для пользователя минимальная. Следить за актуальной ситуацией удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Можно ли пользоваться Telegram в России

Да, можно. Использование Telegram в России законом не запрещено — ни сейчас, ни после внесения Дурова* в список террористов. Уголовная ответственность за сам факт использования мессенджера не предусмотрена. Если у вас иностранный IP, пользоваться Telegram можно в штатном режиме, однако разговоры о запрете VPN активно ведутся не первый месяц.

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Что точно законно:

  • читать каналы и переписываться в личных чатах;
  • использовать групповые чаты;
  • пользоваться Telegram Premium, если она уже оформлена.

Пользоваться Telegram в России рядовым гражданам для обычной переписки — законно. Ответственность наступает за конкретные незаконные действия внутри любого мессенджера, а не за сам факт входа в приложение.

Что будет за донат Павлу Дурову*

Вот здесь ситуация принципиально другая: Дуров* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. По российскому законодательству любое финансирование лица из этого списка может быть расценено как финансирование терроризма или экстремизма, а это уголовная статья.

Не рискуйте переводить деньги Дурову*. Фото.

Не рискуйте переводить деньги Дурову*

В Telegram-канале Дурова* принимаются звезды (внутренняя валюта Telegram). Их перевод или любой другой платеж непосредственно в адрес Дурова* теоретически может быть расценен как финансирование лица из списка террористов. Это реальный правовой риск который стоит принимать во внимание.

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Важная деталь: при упоминании Дурова* в публичных материалах теперь обязательно добавлять пометку о том что он внесен в перечень террористов и экстремистов. Именно поэтому его имя в этом тексте сопровождается звездочкой с соответствующим пояснением в конце.

Telegram Premium в России — есть ли наказание за подписку

Отдельный важный вопрос который волнует многих. Telegram Premium в России — это подписка на функции самого Telegram как сервиса, а не прямой платеж Дурову* лично. Текущая позиция юристов: людям с действующей подпиской ничего не грозит. Покупка Telegram Premium и другие законные транзакции внутри мессенджера прямо законом не запрещены, пока сам Telegram не признан экстремистской организацией.

Пользоваться подпиской пока можно. Фото.

Пользоваться подпиской пока можно

Это принципиальная оговорка: «пока». Прецедент с Instagram** показывает, как это работает. После признания Meta** экстремистской организацией реклама в Instagram** стала незаконной. С Telegram при худшем сценарии будет аналогично.

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Мой совет: если у вас оформлена Telegram Premium с автопродлением, рассмотрите возможность отключить автопродление заранее, чтобы деньги не списались уже после возможного решения о запрете Telegram как организации.

Запретят ли Telegram в России

Вероятность запрета высокая, но не неизбежная. Блокировка Telegram в России в формате признания экстремистской организацией потребует отдельного судебного решения, как это было с Meta**. Сам факт внесения Дурова* в список террористов автоматически к этому не ведет.

Такими темпами до полного запрета мессенджера недалеко. Фото.

Такими темпами до полного запрета мессенджера недалеко

Аргументы за запрет:

  • переговоры о разблокировке фактически сорваны;
  • Telegram де-факто уже не работает;
  • прецедент с Meta** создан и отработан.

Аргументы против:

  • Telegram активно используется российскими государственными структурами;
  • около 90 миллионов российских пользователей;
  • блокировка 2018-2020 годов показала, что Telegram может бороться с блокировкой, и в 2026 году Дурову* это уже удалось провернуть.

Пока официально мессенджер не запрещен. Но следить за новостями стоит внимательно — ситуация меняется быстро.

Что будет после полного запрета Telegram

Если Telegram признают экстремистской организацией, последствия для разных категорий пользователей будут разными.

Будет страшно, это точно. Фото.

Будет страшно, это точно

Для обычных пользователей:

  • сам вход в Telegram окажется в правовой серой зоне, как сейчас с Instagram**;
  • использование иностранного IP для доступа станет юридически рискованнее.

Для бизнеса и авторов:

  • реклама в Telegram-каналах станет незаконной — аналогично ситуации с Instagram** после запрета Meta**;
  • монетизация каналов через встроенные инструменты Telegram окажется под вопросом;
  • корпоративные чаты в Telegram потребуют переноса.

Для всех:

  • покупка Telegram Premium и любые платежи внутри сервиса формально станут незаконными;
  • доступ к Telegram будет невозможен с российского IP, как это уже происходит сейчас.

Главный урок из истории с Instagram**: формальный запрет и реальное использование в России расходятся принципиально. Пользователи продолжают сидеть в заблокированных сервисах, реклама продолжает размещаться, никаких массовых преследований нет. Вероятно, с Telegram при запрете будет похожая история. Обсудить ситуацию можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

* Дуров П.В. внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Meta в России признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.