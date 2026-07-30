30 июля 2026 года Росфинмониторинг внес Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов. Это новый уровень эскалации после уголовного дела ФСБ о содействии терроризму, возбужденного днем ранее. У миллионов пользователей Telegram в России логичный вопрос: что теперь можно, а что нельзя, и чем конкретно рискуете лично вы.

Работает ли Telegram в России

Telegram в России не работает с российского IP-адреса в нормальном режиме уже несколько месяцев. Хронология ограничений:

август 2025 года: Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram, сославшись на использование для мошенничества и вербовки;

Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram, сославшись на использование для мошенничества и вербовки; февраль 2026 года: началось полноценное замедление и блокировка мессенджера;

началось полноценное замедление и блокировка мессенджера; сейчас: с российского IP сообщения грузятся с задержкой, фото и видео практически не открываются, голосовые и видеозвонки не работают. Уведомления иногда приходят, но перейти по ним и открыть переписку невозможно.

Формально это «замедление», а не официальная блокировка — решение о полном запрете Telegram как организации пока не принято. Но на практике разница для пользователя минимальная. Следить за актуальной ситуацией удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Можно ли пользоваться Telegram в России

Да, можно. Использование Telegram в России законом не запрещено — ни сейчас, ни после внесения Дурова* в список террористов. Уголовная ответственность за сам факт использования мессенджера не предусмотрена. Если у вас иностранный IP, пользоваться Telegram можно в штатном режиме, однако разговоры о запрете VPN активно ведутся не первый месяц.

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Что точно законно:

читать каналы и переписываться в личных чатах;

использовать групповые чаты;

пользоваться Telegram Premium, если она уже оформлена.

Пользоваться Telegram в России рядовым гражданам для обычной переписки — законно. Ответственность наступает за конкретные незаконные действия внутри любого мессенджера, а не за сам факт входа в приложение.

Что будет за донат Павлу Дурову*

Вот здесь ситуация принципиально другая: Дуров* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. По российскому законодательству любое финансирование лица из этого списка может быть расценено как финансирование терроризма или экстремизма, а это уголовная статья.

В Telegram-канале Дурова* принимаются звезды (внутренняя валюта Telegram). Их перевод или любой другой платеж непосредственно в адрес Дурова* теоретически может быть расценен как финансирование лица из списка террористов. Это реальный правовой риск который стоит принимать во внимание.

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Важная деталь: при упоминании Дурова* в публичных материалах теперь обязательно добавлять пометку о том что он внесен в перечень террористов и экстремистов. Именно поэтому его имя в этом тексте сопровождается звездочкой с соответствующим пояснением в конце.

Telegram Premium в России — есть ли наказание за подписку

Отдельный важный вопрос который волнует многих. Telegram Premium в России — это подписка на функции самого Telegram как сервиса, а не прямой платеж Дурову* лично. Текущая позиция юристов: людям с действующей подпиской ничего не грозит. Покупка Telegram Premium и другие законные транзакции внутри мессенджера прямо законом не запрещены, пока сам Telegram не признан экстремистской организацией.

Это принципиальная оговорка: «пока». Прецедент с Instagram** показывает, как это работает. После признания Meta** экстремистской организацией реклама в Instagram** стала незаконной. С Telegram при худшем сценарии будет аналогично.

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Мой совет: если у вас оформлена Telegram Premium с автопродлением, рассмотрите возможность отключить автопродление заранее, чтобы деньги не списались уже после возможного решения о запрете Telegram как организации.

Запретят ли Telegram в России

Вероятность запрета высокая, но не неизбежная. Блокировка Telegram в России в формате признания экстремистской организацией потребует отдельного судебного решения, как это было с Meta**. Сам факт внесения Дурова* в список террористов автоматически к этому не ведет.

Аргументы за запрет:

переговоры о разблокировке фактически сорваны;

Telegram де-факто уже не работает;

прецедент с Meta** создан и отработан.

Аргументы против:

Telegram активно используется российскими государственными структурами;

около 90 миллионов российских пользователей;

блокировка 2018-2020 годов показала, что Telegram может бороться с блокировкой, и в 2026 году Дурову* это уже удалось провернуть.

Пока официально мессенджер не запрещен. Но следить за новостями стоит внимательно — ситуация меняется быстро.

Что будет после полного запрета Telegram

Если Telegram признают экстремистской организацией, последствия для разных категорий пользователей будут разными.

Для обычных пользователей:

сам вход в Telegram окажется в правовой серой зоне, как сейчас с Instagram**;

использование иностранного IP для доступа станет юридически рискованнее.

Для бизнеса и авторов:

реклама в Telegram-каналах станет незаконной — аналогично ситуации с Instagram** после запрета Meta**;

станет незаконной — аналогично ситуации с Instagram** после запрета Meta**; монетизация каналов через встроенные инструменты Telegram окажется под вопросом;

корпоративные чаты в Telegram потребуют переноса.

Для всех:

покупка Telegram Premium и любые платежи внутри сервиса формально станут незаконными;

доступ к Telegram будет невозможен с российского IP, как это уже происходит сейчас.

Главный урок из истории с Instagram**: формальный запрет и реальное использование в России расходятся принципиально. Пользователи продолжают сидеть в заблокированных сервисах, реклама продолжает размещаться, никаких массовых преследований нет. Вероятно, с Telegram при запрете будет похожая история. Обсудить ситуацию можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

* Дуров П.В. внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Meta в России признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.