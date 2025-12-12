Можно ли пользоваться WhatsApp* в России в 2025 году по закону

В 2025 году WhatsApp* в России оказался в так называемой “серой зоне”: он вроде бы работает, хотя и официально заблокирован силами РКН. При этом его разработчик (компания Meta*) признан экстремистской организацией. Из-за этого у многих возникает логичный вопрос: законно ли вообще пользоваться WhatsApp* или лучше от него отказаться, чтобы не было проблем? Мы разобрались, могут ли оштрафовать просто за установленный WhatsApp* и стоит ли его удалять со смартфона.

Запрещен ли WhatsApp* в России

Скажем сразу: нет, мессенджер не запрещен. В России пока нет такого закона или хотя бы судебного решения, которые прямо запрещали бы использование WhatsApp* для обычных пользователей. Соответственно, приложение не удаляют из магазинов как приложения банков, а еще оно не внесено в реестр запрещенных программ. В общем, формально все разрешено и безопасно, а еще продолжает обновляться как ни в чем ни бывало.

Но, важно понимать разницу между техническими ограничениями и юридическим запретом. В 2025 году WhatsApp* действительно ограничивают на уровне трафика (замедление, проблемы со звонками, нестабильная работа), но это не означает, что само пользование мессенджером является нарушением закона.

Когда могут оштрафовать за использование WhatsApp*

Популярное по всему миру приложение для переписки создано компанией Meta*. Вот она признана в России экстремистской организацией, поэтому запрещена. В частности, это касается ее платформы Facebook*. Однако в соответствующем решении суда отдельно указано, что запрет не распространяется на WhatsApp*. Дело в том, что мессенджер используется для частной переписки и не является публичной платформой для распространения информации, как запрещенная соцсеть.

Поэтому сам факт установки и использования WhatsApp* не считается нарушением. Но есть и исключения, о которых очень важно знать, потому что проблемы с законом могут возникнуть не из-за приложения, а из-за действий пользователя. Чего точно делать нельзя:

пересылать или распространять экстремистские материалы, призывы к насилию, запрещенный контент, в том числе в закрытых чатах;

рекламировать VPN;

производить поиск запрещенных материалов.

А еще с 1 июня 2025 года банки, финкомпании, госорганы, операторы связи и другие структуры не могут общаться с гражданами через иностранные мессенджеры, включая WhatsApp*. Для обычных людей это не проблема, а вот для сотрудников таких организаций: вполне реальный риск нахватать штрафов.

Итак, обычному пользователю в 2025 году пользоваться WhatsApp* в России можно и в целом безопасно с точки зрения закона, если использовать его для личного общения и не распространять через него запрещенный контент. Однако стоит помнить, что ограничения со временем могут усиливаться и меняться, а для бизнеса и отдельных задач WhatsApp* уже давно под запретом как рабочий инструмент.

*Meta Platforms Inc. признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.