Можно ли пользоваться WhatsApp* в России в 2025 году по закону

  2. Темы
  3. Полезно знать
Юрий Кудлович

В 2025 году WhatsApp* в России оказался в так называемой “серой зоне”: он вроде бы работает, хотя и официально заблокирован силами РКН. При этом его разработчик (компания Meta*) признан экстремистской организацией. Из-за этого у многих возникает логичный вопрос: законно ли вообще пользоваться WhatsApp* или лучше от него отказаться, чтобы не было проблем? Мы разобрались, могут ли оштрафовать просто за установленный WhatsApp* и стоит ли его удалять со смартфона.

Можно ли пользоваться WhatsApp* в России в 2025 году по закону. Что делать с WhatsApp в России. Фото.

Что делать с WhatsApp в России

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Запрещен ли WhatsApp* в России

Скажем сразу: нет, мессенджер не запрещен. В России пока нет такого закона или хотя бы судебного решения, которые прямо запрещали бы использование WhatsApp* для обычных пользователей. Соответственно, приложение не удаляют из магазинов как приложения банков, а еще оно не внесено в реестр запрещенных программ. В общем, формально все разрешено и безопасно, а еще продолжает обновляться как ни в чем ни бывало.

Но, важно понимать разницу между техническими ограничениями и юридическим запретом. В 2025 году WhatsApp* действительно ограничивают на уровне трафика (замедление, проблемы со звонками, нестабильная работа), но это не означает, что само пользование мессенджером является нарушением закона.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Когда могут оштрафовать за использование WhatsApp*

Популярное по всему миру приложение для переписки создано компанией Meta*. Вот она признана в России экстремистской организацией, поэтому запрещена. В частности, это касается ее платформы Facebook*. Однако в соответствующем решении суда отдельно указано, что запрет не распространяется на WhatsApp*. Дело в том, что мессенджер используется для частной переписки и не является публичной платформой для распространения информации, как запрещенная соцсеть.

Когда могут оштрафовать за использование WhatsApp*. Приложение без проблем доступно во всех магазинах. Фото.

Приложение без проблем доступно во всех магазинах

Поэтому сам факт установки и использования WhatsApp* не считается нарушением. Но есть и исключения, о которых очень важно знать, потому что проблемы с законом могут возникнуть не из-за приложения, а из-за действий пользователя. Чего точно делать нельзя:

  • пересылать или распространять экстремистские материалы, призывы к насилию, запрещенный контент, в том числе в закрытых чатах;
  • рекламировать VPN;
  • производить поиск запрещенных материалов.

А еще с 1 июня 2025 года банки, финкомпании, госорганы, операторы связи и другие структуры не могут общаться с гражданами через иностранные мессенджеры, включая WhatsApp*. Для обычных людей это не проблема, а вот для сотрудников таких организаций: вполне реальный риск нахватать штрафов.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Итак, обычному пользователю в 2025 году пользоваться WhatsApp* в России можно и в целом безопасно с точки зрения закона, если использовать его для личного общения и не распространять через него запрещенный контент. Однако стоит помнить, что ограничения со временем могут усиливаться и меняться, а для бизнеса и отдельных задач WhatsApp* уже давно под запретом как рабочий инструмент.

*Meta Platforms Inc. признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Теги
Новости по теме
Стало известно, когда Google откажется от Assistant и перейдет на искусственный интеллект
В Xiaomi посоветовали скорее закупаться смартфонами. Что рассказал президент компании?
Зачем Госуслуги просят водить пальцем по экрану
Лонгриды для вас
Робот-пылесос для небольших квартир. Обзор Dreame F10

Рынок роботов-пылесосов стремительно развивается, и производители предлагают всё больше доступных моделей для широкого круга пользователей. Среди бюджетных и средних по цене устройств появляются интересные решения, которые могут стать отличным выбором для тех, кто только знакомится с автоматической уборкой. Конкуренция в этом сегменте заставляет компании улучшать качество сборки и расширять функциональность даже в доступных моделях. Об одной из таких моделей мы сейчас и поговорим.

Читать далее
Бесплатные аналоги ChatGPT, которые работают в России

Бесспорно, ChatGPT — лучшая нейросеть в мире. Регулярно обучаясь на огромном массиве данных, она пишет тексты, коды, анализирует документы и рисует картинки, учитывая при этом национальные особенности. Увы, ChatGPT не работает в России. То же самое касается и других популярных нейросетей: Gemini от Google, Copilot от Microsoft, а еще Grok от Илона Маска. Ими можно воспользоваться через костыли, установив приложение через иностранный аккаунт и поменяв IP-адрес, но есть достойные аналоги ChatGPT, которые работают в России без танцев с бубнами. На них вам стоит обратить внимание в первую очередь.

Читать далее
Почему мессенджер MAX не спасет от мошенников, а станет их новым логовом

Роскомнадзор мотивировал свое решение о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp тем, что иностранные мессенджеры стали рассадником мошенников и других преступников. А все потому, что их администрация не идет на контакт с российскими властями и не желает «приземляться». Альтернатива в лице приложения MAX преподносилась инициаторами создания национального мессенджера как панацея от злоумышленников, но увы: соотечественников «разводят» и здесь.

Читать далее
Новости партнеров
Как перевести USDT без большой комиссии: поиск лучшего решения в эксперименте от 2Биткоина
Как перевести USDT без большой комиссии: поиск лучшего решения в эксперименте от 2Биткоина
Гирлянда мигает сама по себе — опасно ли это или просто глюк
Гирлянда мигает сама по себе — опасно ли это или просто глюк
Зашазамить музыку, создать собственный мем или найти картинку можно прямо в Telegram. Заходи, научу
Зашазамить музыку, создать собственный мем или найти картинку можно прямо в Telegram. Заходи, научу