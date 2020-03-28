Несмотря на то что смартфоны в их современном виде появились не так уж давно, мы уже не можем представить свою жизнь без них. Банковские приложения, мессенджеры, навигаторы, веб-браузеры, музыка, видео, игры – сегодня всё это объединяют смартфоны независимо от марки и розничной цены, став, по сути, самым ценным предметом, который сопровождает нас повсюду. Мы можем забыть дома ключи от машины, документы, проездной, кошелёк и много чего ещё. Но только не сам смартфон. Меня, признаться честно, такая зависимость от этого маленького устройства, в какой-то момент стала пугать очень сильно, и я даже решил отказаться от части приложений, что оказалось довольно сложно с психологической точки зрения. А что будет, если отказаться от смартфона вообще?

ВОЗ подготовила приложение для профилактики коронавируса

Признаюсь сразу: я не ставил себе цели не пользоваться гаджетом день, неделю или месяц. Поэтому то, что случилось, было не экспериментом или попыткой проведения диджитал-детокса, а событием, которое по большому счёту произошло независимо от меня.

Что делать на карантине

Всё началось примерно в середине марта, когда в правительстве ещё не думали о проведении карантинных мероприятий, но коронавирусная инфекции уже вовсю зверствовала на территории России. Поэтому я, оценив опыт зарубежных коллег, решил вместе со своей семьёй самоизолироваться – благо сам я и так работал удалённо, а работодатель жены позволил всем желающим сотрудникам уйти на оплачиваемый больничный при малейших симптомах ОРВИ. Поэтому мы закупились продуктами на пару недель вперёд, забив весь холодильник под завязку, и заперлись дома.

Что делать, если начал тормозить Android-смартфон

Несмотря на то что уже пять лет работаю на удалёнке, затворником я никогда не был. Поэтому дома я старался не сидеть никогда, а значит, и смартфон мне нужен был постоянно, чтобы оставаться на связи, оплачивать покупки и следить за последними событиями, чтобы в случае чего успеть быстренько написать об этом на сайт.

Чем заменить смартфон

Тем не менее, с момента самоизоляции все функции, которые я обычно выполнял на смартфоне, стали выполняться на ноутбуке. Веб-сёрфинг, общение с коллегами, отслеживание новостной сводки, просмотр видео на YouTube и даже контроль прогноза погоды (интересно, зачем?) я стал осуществлять на своём MacBook Air. Ведь воспринимать информацию на большом экране, не говоря уже о наборе сообщений в мессенджере на физической клавиатуре, оказалось банально удобнее. Не то чтобы я не знал этого раньше, просто теперь это обрело какой-то совершенно неповторимый шарм, словно я проснулся от многолетнего сна и начал замечать то, чего раньше не замечал.

Как я использую Google Assistant

Примерно то же самое произошло после того, как я удалил со смартфона приложения социальных сетей, отписался от телеграм-каналов и перестал как сумасшедший через каждые 10 минут открывать Instagram и листать ленту новых публикаций и сторис. Во-первых, в моих сутках появилось гораздо больше времени, во-вторых, я понял, что моя жизнь не изменилась в худшую сторону, а, в-третьих, я понял, что без смартфона вполне можно жить. Но куда примечательнее то, что в случае с самоизоляционным отказом от смартфона я этого даже не заметил.

Как победить зависимость от смартфона

Да, в прошлый раз, когда я решил немного изменить свой подход к использованию смартфона, поначалу мне было сложно к этому привыкнуть. Рука сама тянулась к аппарату, снимала блокировку и заставляла палец искать иконку Инстаграма, Твиттера или канал Незыгаря в Телеграме. Сейчас ничего такого нет и в помине. Возможно, не натренируй я свою силу воли перед карантином, я сейчас бы проводил массу времени, пялясь в экран своего смартфона. Но поскольку я, пусть и невольно, провёл предварительную подготовку, теперь я не беру смартфон в руки вообще, если только мне не звонят.

В скором времени мы можем потерять флагманские смартфоны

Мне кажется, что после того как пандемия коронавируса сойдёт на нет, мы научимся жить в совершенно новой реальности, обнулив предыдущий опыт. Бизнесы, осознав, что часть работы можно выполнять удалённо, начнут сокращать количество штатных сотрудников, производители электроники, поняв, что у людей после вынужденных и неоплачиваемых каникул нет денег на покупку дорогостоящей техники, начнут уделять меньше внимания флагманам, а те, кто пришёл к выводу о необязательности смартфонов, смогут-таки оторвать свои взгляды от экранов и понять, что в мире есть куда более интересные вещи.