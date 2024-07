Можно ли разблокировать смартфон после смерти владельца и как завещать Андроид

Компания Nothing, основанная выходцем из OnePlus, сегодня представила новый смартфон Nothing Phone (2a). Это первая модель бренда, позиционирующая себя, как сравнительно недорогое решение. Ни Nothing Phone (1), ни уж тем более Nothing Phone (2) таковыми не являлись, а устройство с приставкой «a» вполне может претендовать на звание народного смартфона, потеснив на этом поприще продукты Samsung и китайских брендов. Почему? Сейчас узнаете.