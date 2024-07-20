Можно ли разблокировать смартфон после смерти владельца и как завещать Андроид

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Герман Вологжанин

Смартфон — это не просто ценная вещь, но и устройство, которое хранит огромное количество данных своего владельца: фотографии, банковские приложения, пароли и многое другое. Когда хозяин больше не может пользоваться Андроидом в силу естественных причин, смартфон буквально превращается в сейф без ключа. Но как быть, если в его памяти осталось много важной информации? Можно ли разблокировать смартфон умершего?

Можно ли разблокировать смартфон после смерти владельца и как завещать Андроид. Разберемся, получится ли воспользоваться смартфоном недавно умершего владельца. Фото.

Разберемся, получится ли воспользоваться смартфоном недавно умершего владельца

Как разблокировать смартфон умершего без пароля

К сожалению, разблокировать смартфон после смерти его владельца нельзя. Точнее, это не получится сделать без потери данных. Увы, операционная система Android не предусматривает функции передачи устройства в наследство, а потому после смерти владельца оно превращается в закрытый ящик.

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Впрочем, если данные не имеют особой ценности, можно разблокировать смартфон без пароля, полностью очистив его:

  1. Выключите смартфон.
  2. На 10 секунд задержите кнопки включения и увеличения громкости.
  3. После того, как смартфон перезагрузится в меню Recovery, выберите опцию «Wipe Data», а затем — «Wipe All Data».
  4. После сброса и перезагрузки откройте меню «Reboot», а потом — «Reboot to System».
Как разблокировать смартфон умершего без пароля. Чтобы сбросить настройки, нужно воспользоваться опцией «Wipe Data». Фото.

Чтобы сбросить настройки, нужно воспользоваться опцией «Wipe Data»

Эта инструкция поможет сбросить настройки Андроид без пароля и вернуть полную функциональность устройства, пускай уже без данных его предыдущего владельца.

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Как передать смартфон в наследство

А что, если не хочется терять данные? Можно ли как-то подготовить смартфон к смерти его владельца? Вы можете попросить его владельца поделиться в вами паролем. Если этот вариант исключен, следует нотариально завещать смартфон, как и другие материальные вещи.

Как передать смартфон в наследство. Смартфон можно включить в завещание, как и пароль от него. Фото.

Смартфон можно включить в завещание, как и пароль от него

Единственный нюанс заключается в том, что при составлении наследства заявитель должен указать пароль от смартфона, написав его, к примеру, на бумажке, которую после смерти владельца получит наследник. То же самое можно сделать с другими паролями, хоть от социальных сетей, хоть от банковских карт.

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Завещание аккаунта Google

Работа большинства Android-смартфонов завязана на взаимодействии с сервисами Google, которые, в частности, выполняют синхронизацию, загружая в облако фотографии и видеоролики, а также контакты. К этим данным можно получить доступ после смерти владельца, если заблаговременно позаботиться о завещании аккаунта Google посредством функции «На всякий случай».

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Google».
  3. Во вкладке «Данные и конфиденциальность» нажмите на «Создать план на случай, если вы перестанете пользоваться аккаунтом» или просто перейдите на страницу сервиса «На всякий случай» через интернет-браузер.
    4. Завещание аккаунта Google. Android позволяет завещать аккаунт Google вместе со всеми синхронизованными данными. Фото.

    Android позволяет завещать аккаунт Google вместе со всеми синхронизованными данными

  4. Нажмите кнопку «Начать» и укажите действия, которые будут совершены с аккаунтом через 3-18 месяцев его неактивности.
  5. На этапе «Выберите параметры уведомлений и доступа» добавьте доверенное лицо, указав его адрес электронной почты и данные, к которым он получит доступ.
  6. Нажмите «Проверить настройки» и сохраните изменения.

    7. Завещание аккаунта Google. В наследство можно оставить почти все данные, которые хранились на устройстве. Фото.

    В наследство можно оставить почти все данные, которые хранились на устройстве

Единственный недостаток функции «На всякий случай» заключается в том, что завещание вступает в силу минимум через 3 месяца после того, как владелец аккаунта перестал им пользоваться (срок можно увеличить до 18 месяцев). Все это время наследник будет находиться в неведении.

Что делать со смартфоном умершего человека

Подведем итоги. Смартфоном умершего человека можно пользоваться, даже если вы не знаете от него пароль, а сам умерший не позаботился об оформлении завещания. Однако получить доступ к данным будет практически нереально. Либо владелец должен заранее сообщить вам все пароли, либо включить их в нотариально заверенное наследство.

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Также следует помнить, что смартфон — это не только данные, которые хранятся во внутренней памяти. Помимо прочего нужно задуматься о судьбе аккаунтов в социальных сетях и о SIM-карте. Через несколько месяцев отсутствия активности (конкретный срок зависит от отдельно взятого оператора) симка блокируется, а номер выставляется на продажу, в связи с чем может возникнуть ситуация, когда новый владелец номера авторизуется в условном WhatsApp и видит переписку его предыдущего владельца. Поэтому также необходимо удалить все аккаунты, заблаговременно позаботившись об условиях получения доступа к ним.

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