Можно ли разблокировать смартфон после смерти владельца и как завещать Андроид

Смартфон — это не просто ценная вещь, но и устройство, которое хранит огромное количество данных своего владельца: фотографии, банковские приложения, пароли и многое другое. Когда хозяин больше не может пользоваться Андроидом в силу естественных причин, смартфон буквально превращается в сейф без ключа. Но как быть, если в его памяти осталось много важной информации? Можно ли разблокировать смартфон умершего?

Как разблокировать смартфон умершего без пароля

К сожалению, разблокировать смартфон после смерти его владельца нельзя. Точнее, это не получится сделать без потери данных. Увы, операционная система Android не предусматривает функции передачи устройства в наследство, а потому после смерти владельца оно превращается в закрытый ящик.

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Впрочем, если данные не имеют особой ценности, можно разблокировать смартфон без пароля, полностью очистив его:

Выключите смартфон. На 10 секунд задержите кнопки включения и увеличения громкости. После того, как смартфон перезагрузится в меню Recovery, выберите опцию «Wipe Data», а затем — «Wipe All Data». После сброса и перезагрузки откройте меню «Reboot», а потом — «Reboot to System».

Эта инструкция поможет сбросить настройки Андроид без пароля и вернуть полную функциональность устройства, пускай уже без данных его предыдущего владельца.

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Как передать смартфон в наследство

А что, если не хочется терять данные? Можно ли как-то подготовить смартфон к смерти его владельца? Вы можете попросить его владельца поделиться в вами паролем. Если этот вариант исключен, следует нотариально завещать смартфон, как и другие материальные вещи.

Единственный нюанс заключается в том, что при составлении наследства заявитель должен указать пароль от смартфона, написав его, к примеру, на бумажке, которую после смерти владельца получит наследник. То же самое можно сделать с другими паролями, хоть от социальных сетей, хоть от банковских карт.

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Завещание аккаунта Google

Работа большинства Android-смартфонов завязана на взаимодействии с сервисами Google, которые, в частности, выполняют синхронизацию, загружая в облако фотографии и видеоролики, а также контакты. К этим данным можно получить доступ после смерти владельца, если заблаговременно позаботиться о завещании аккаунта Google посредством функции «На всякий случай».

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Google». Во вкладке «Данные и конфиденциальность» нажмите на «Создать план на случай, если вы перестанете пользоваться аккаунтом» или просто перейдите на страницу сервиса «На всякий случай» через интернет-браузер. Нажмите кнопку «Начать» и укажите действия, которые будут совершены с аккаунтом через 3-18 месяцев его неактивности. На этапе «Выберите параметры уведомлений и доступа» добавьте доверенное лицо, указав его адрес электронной почты и данные, к которым он получит доступ. Нажмите «Проверить настройки» и сохраните изменения.

Единственный недостаток функции «На всякий случай» заключается в том, что завещание вступает в силу минимум через 3 месяца после того, как владелец аккаунта перестал им пользоваться (срок можно увеличить до 18 месяцев). Все это время наследник будет находиться в неведении.

Что делать со смартфоном умершего человека

Подведем итоги. Смартфоном умершего человека можно пользоваться, даже если вы не знаете от него пароль, а сам умерший не позаботился об оформлении завещания. Однако получить доступ к данным будет практически нереально. Либо владелец должен заранее сообщить вам все пароли, либо включить их в нотариально заверенное наследство.

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Также следует помнить, что смартфон — это не только данные, которые хранятся во внутренней памяти. Помимо прочего нужно задуматься о судьбе аккаунтов в социальных сетях и о SIM-карте. Через несколько месяцев отсутствия активности (конкретный срок зависит от отдельно взятого оператора) симка блокируется, а номер выставляется на продажу, в связи с чем может возникнуть ситуация, когда новый владелец номера авторизуется в условном WhatsApp и видит переписку его предыдущего владельца. Поэтому также необходимо удалить все аккаунты, заблаговременно позаботившись об условиях получения доступа к ним.