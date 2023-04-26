Можно ли сдать по гарантии влагозащищенный смартфон, если он не работает после падения в воду

Для многих людей важной характеристикой при выборе смартфона является его сертификация по одному из стандартов влагозащиты. Ее наличие говорит о том, что при определенных условиях устройство можно погружать в жидкость, не переживая о дальнейшей работоспособности. Однако распространяется ли бесплатное гарантийное обслуживание производителя на случай, если телефон упал в воду и не включается, или здесь есть какой-то подвох?

Влагозащищенные смартфоны с IP67 или IP68

Самые распространенные стандарты влагозащиты — IP67 и IP68. Буквы в названии расшифровываются как Ingress Protection, что в переводе означает «защита от проникновения». Цифры символизируют степень той самой защиты: первая — для посторонних предметов, вторая — для пресной воды. Обратите внимание, что речь не о любой жидкости.

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Отличие между IP67 и IP68 выражается во времени, которое смартфон проводит под водой на глубине минимум 1 метр во время тестирования. В первом случае — 1 минута, во втором — 30. Вот и вся разница. Стандарты IP53 или IP54 являются свидетельством защиты от брызг, но не более того.

Чтобы получить сертификат влагозащиты, смартфон (точнее партия) должен пройти лабораторное тестирование. Не прошел — не получил отметку IP. При этом фактически смартфон может быть влагозащищенным даже без заветного сертификата, если производитель просто отказался платить деньги за лишние бюрократические процедуры.

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Гарантия, если телефон упал в воду

По поводу гарантии на смартфоны ходит много споров, и мы даже посвящали этой теме отдельный материал. Если коротко, то бесплатное обслуживание предоставляется только при соблюдении условий эксплуатации, которые заявлены производителем. IP67 или IP68 — это лишь сертификат, а все нюансы описываются под сносками. Взгляните, что говорит Xiaomi, заявляя влагозащиту IP68:

Водостойкость протестирована при следующих условиях: погружение в статичную пресную воду на глубину до 1.5 метров в течение не более 30 минут с дельтой температуры между водой и устройством до 5°C. Эти характеристики водостойкости связаны с определенными условиями тестирования в лабораторной среде, не соответствующими условиям обычного использования потребителями. По этой причине данная степень защиты не гарантируется в условиях, отличающихся от тестовых.

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Обращает на себя внимание честность производителя, который черным по белому пишет: условия тестирования не соответствуют условиям обычного использования потребителями. Словом, можете даже не надеяться на предоставление гарантийного обслуживания в случае выхода смартфона из строя после контакта с водой. Ведь, как правило, контакт происходит при падении устройства в жидкость или во время полоскания под краном. Подобные примеры не соответствуют сценариям тестирования.

При этом некоторые горе-юристы, манипулируя различными законами, вводят потребителей в заблуждение, заявляя, будто выход влагозащищенного смартфона из строя после контакта с водой — свидетельство того, что товар не соответствует характеристикам. Но в данном случае налицо, скорее, профессиональное несоответствие.

Вода в телефоне — что делать

В отдельном материале мы говорили о плане действий в ситуации, если телефон упал в воду. В контексте разговора о гарантии стоит обозначить 3 примера, когда вы можете рассчитывать на бесплатное обслуживание:

в ходе диагностики не было выявлено проникновение жидкости в корпус устройства (определяется при помощи индикатора, спрятанного внутри);

вы предоставили доказательство (например, видео), что выход смартфона из строя произошел после его контакта с водой в условиях, которые соответствуют заявленным испытаниям;

производитель или магазин предоставляет расширенное обслуживание, предполагающее бесплатный негарантийный ремонт (да, и такое бывает).

Как вы понимаете, доказать, что смартфон был погружен в статичную воду без примесей на глубину до 1 метра и пробыл там не более 30 минут, практически невозможно. Даже если сам процесс вы снимите на видео, проиллюстрировать отсутствие разницы температуры жидкости и устройства будет, мягко говоря, затруднительно. Поэтому еще раз: забудьте о гарантии, если телефон упал в воду и не включается.

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Зачем нужна влагозащита смартфона

Хорошо, мечтать о гарантийном обслуживании мы перестали. Но зачем тогда нужна влагостойкость смартфона? Тут мы имеем дело с палкой о двух концах. С одной стороны, это действительно не более чем маркетинг с практической точки зрения, с другой — прохождение тестов подтверждает, что шанс выхода влагозащищенного телефона из строя после контакта с водой ниже, чем в случае с устройством без сертификата.

А вообще, вне зависимости от заявленных характеристик старайтесь пользоваться своим Андроидом как можно более аккуратно, не допуская ни попадания воды, ни падения с высоты. Прямые руки — залог вашего спокойствия и продолжительной эксплуатации смартфона без нареканий.