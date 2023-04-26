Можно ли сдать по гарантии влагозащищенный смартфон, если он не работает после падения в воду

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Герман Вологжанин

Для многих людей важной характеристикой при выборе смартфона является его сертификация по одному из стандартов влагозащиты. Ее наличие говорит о том, что при определенных условиях устройство можно погружать в жидкость, не переживая о дальнейшей работоспособности. Однако распространяется ли бесплатное гарантийное обслуживание производителя на случай, если телефон упал в воду и не включается, или здесь есть какой-то подвох?

Можно ли сдать по гарантии влагозащищенный смартфон, если он не работает после падения в воду. Починят или не починят? Фото.

Починят или не починят?

Влагозащищенные смартфоны с IP67 или IP68

Самые распространенные стандарты влагозащиты — IP67 и IP68. Буквы в названии расшифровываются как Ingress Protection, что в переводе означает «защита от проникновения». Цифры символизируют степень той самой защиты: первая — для посторонних предметов, вторая — для пресной воды. Обратите внимание, что речь не о любой жидкости.

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Отличие между IP67 и IP68 выражается во времени, которое смартфон проводит под водой на глубине минимум 1 метр во время тестирования. В первом случае — 1 минута, во втором — 30. Вот и вся разница. Стандарты IP53 или IP54 являются свидетельством защиты от брызг, но не более того.

Влагозащищенные смартфоны с IP67 или IP68. Только недолго и только на небольшой глубине. Фото.

Только недолго и только на небольшой глубине

Чтобы получить сертификат влагозащиты, смартфон (точнее партия) должен пройти лабораторное тестирование. Не прошел — не получил отметку IP. При этом фактически смартфон может быть влагозащищенным даже без заветного сертификата, если производитель просто отказался платить деньги за лишние бюрократические процедуры.

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Гарантия, если телефон упал в воду

По поводу гарантии на смартфоны ходит много споров, и мы даже посвящали этой теме отдельный материал. Если коротко, то бесплатное обслуживание предоставляется только при соблюдении условий эксплуатации, которые заявлены производителем. IP67 или IP68 — это лишь сертификат, а все нюансы описываются под сносками. Взгляните, что говорит Xiaomi, заявляя влагозащиту IP68:

Водостойкость протестирована при следующих условиях: погружение в статичную пресную воду на глубину до 1.5 метров в течение не более 30 минут с дельтой температуры между водой и устройством до 5°C. Эти характеристики водостойкости связаны с определенными условиями тестирования в лабораторной среде, не соответствующими условиям обычного использования потребителями. По этой причине данная степень защиты не гарантируется в условиях, отличающихся от тестовых.

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Обращает на себя внимание честность производителя, который черным по белому пишет: условия тестирования не соответствуют условиям обычного использования потребителями. Словом, можете даже не надеяться на предоставление гарантийного обслуживания в случае выхода смартфона из строя после контакта с водой. Ведь, как правило, контакт происходит при падении устройства в жидкость или во время полоскания под краном. Подобные примеры не соответствуют сценариям тестирования.

Гарантия, если телефон упал в воду. Вы вряд ли сможете доказать, что смартфон контактировал с водой ровно так, как во время его тестирования. Фото.

Вы вряд ли сможете доказать, что смартфон контактировал с водой ровно так, как во время его тестирования

При этом некоторые горе-юристы, манипулируя различными законами, вводят потребителей в заблуждение, заявляя, будто выход влагозащищенного смартфона из строя после контакта с водой — свидетельство того, что товар не соответствует характеристикам. Но в данном случае налицо, скорее, профессиональное несоответствие.

Вода в телефоне — что делать

В отдельном материале мы говорили о плане действий в ситуации, если телефон упал в воду. В контексте разговора о гарантии стоит обозначить 3 примера, когда вы можете рассчитывать на бесплатное обслуживание:

  • в ходе диагностики не было выявлено проникновение жидкости в корпус устройства (определяется при помощи индикатора, спрятанного внутри);
  • вы предоставили доказательство (например, видео), что выход смартфона из строя произошел после его контакта с водой в условиях, которые соответствуют заявленным испытаниям;
  • производитель или магазин предоставляет расширенное обслуживание, предполагающее бесплатный негарантийный ремонт (да, и такое бывает).

Как вы понимаете, доказать, что смартфон был погружен в статичную воду без примесей на глубину до 1 метра и пробыл там не более 30 минут, практически невозможно. Даже если сам процесс вы снимите на видео, проиллюстрировать отсутствие разницы температуры жидкости и устройства будет, мягко говоря, затруднительно. Поэтому еще раз: забудьте о гарантии, если телефон упал в воду и не включается.

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Зачем нужна влагозащита смартфона

Хорошо, мечтать о гарантийном обслуживании мы перестали. Но зачем тогда нужна влагостойкость смартфона? Тут мы имеем дело с палкой о двух концах. С одной стороны, это действительно не более чем маркетинг с практической точки зрения, с другой — прохождение тестов подтверждает, что шанс выхода влагозащищенного телефона из строя после контакта с водой ниже, чем в случае с устройством без сертификата.

Зачем нужна влагозащита смартфона. Зная, что телефон обладает влагостойким корпусом, вам будет спокойнее пользоваться им под дождем. Фото.

Зная, что телефон обладает влагостойким корпусом, вам будет спокойнее пользоваться им под дождем

А вообще, вне зависимости от заявленных характеристик старайтесь пользоваться своим Андроидом как можно более аккуратно, не допуская ни попадания воды, ни падения с высоты. Прямые руки — залог вашего спокойствия и продолжительной эксплуатации смартфона без нареканий.

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