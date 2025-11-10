Можно ли сделать 1000% заряда на телефоне, как показывают в TikTok

TikTok и другие видеоплатформы, заточенные под короткие ролики, нередко становятся фабрикой идей. Там можно найти кучу интересных лайфхаков, включая самые невероятные. Например, как сделать бесконечную зарядку на телефоне. В таких видео можно наблюдать, как на экране мобильного устройства красуются 500% или даже 1000%. Неужели смартфон можно зарядить настолько, или хотя бы скачать приложение для отображения такого впечатляющего заряда?

Существует ли бесконечная зарядка на телефоне

К сожалению, 1000% заряда — это миф, хотя многие авторы подобных роликов обещают сделать бесконечную зарядку, просто установив на смартфон одно приложение. Такие видео рассчитаны на то, чтобы собрать как можно больше просмотров и лайков, а еще — нагнать аудиторию в телеграм-каналы, подписавшись на которые, якобы, получится скачать заветную прогу.

Разумеется, никакого приложения для бесконечной зарядки не существует. В лучшем случае вы установите программу наподобие AccuBattery, которая с сомнительной эффективностью оптимизирует работу Android, а в худшем — подпишетесь на десятки телеграм-каналов со скамом и скачаете на смартфон вредоносный софт.

Как сделать 1000% заряда аккумулятора

Тем не менее, формально сделать 1000% заряда можно. Правда, с очень большими оговорками. Вам не удастся увеличить емкость аккумулятора, поскольку она физически ограничена батареей, но при желании вы сможете настроить 1000% заряда вместо 100%. То есть формально он останется прежним, но на экране будет отображаться другое число.

Однако авторы видео про 1000% заряда не прибегают и к этому способу. Ведь, чтобы сделать бесконечную зарядку, нужно получать root-права, фактически взламывая телефон, и менять код системы. Это муторно, опасно и попросту глупо. Поэтому люди, обещающие одним нажатием нарушить все законы физики, просто ставят обои с 1000% заряда.

Но и тут не все так просто. Из-за того, что экраны наших смартфонов имеют разное разрешение, а строка состояния закрывает верхнюю часть обоев, мастера из TikTok лишь выводят на экран отредактированное в фотошопе изображение, где число 100 заменено на 300, 1000 или даже миллион — тут уж у кого наглости будет больше.