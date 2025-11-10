Можно ли сделать 1000% заряда на телефоне, как показывают в TikTok

Герман Вологжанин

TikTok и другие видеоплатформы, заточенные под короткие ролики, нередко становятся фабрикой идей. Там можно найти кучу интересных лайфхаков, включая самые невероятные. Например, как сделать бесконечную зарядку на телефоне. В таких видео можно наблюдать, как на экране мобильного устройства красуются 500% или даже 1000%. Неужели смартфон можно зарядить настолько, или хотя бы скачать приложение для отображения такого впечатляющего заряда?

Можно ли сделать 1000% заряда на телефоне, как показывают в TikTok. Проверяем видео из TikTok. Изображение: Андроидник. Фото.

Проверяем видео из TikTok. Изображение: Андроидник

Существует ли бесконечная зарядка на телефоне

К сожалению, 1000% заряда — это миф, хотя многие авторы подобных роликов обещают сделать бесконечную зарядку, просто установив на смартфон одно приложение. Такие видео рассчитаны на то, чтобы собрать как можно больше просмотров и лайков, а еще — нагнать аудиторию в телеграм-каналы, подписавшись на которые, якобы, получится скачать заветную прогу.

Существует ли бесконечная зарядка на телефоне. Обещания сделать 1000% заряда — это наглый обман. Фото.

Обещания сделать 1000% заряда — это наглый обман

Разумеется, никакого приложения для бесконечной зарядки не существует. В лучшем случае вы установите программу наподобие AccuBattery, которая с сомнительной эффективностью оптимизирует работу Android, а в худшем — подпишетесь на десятки телеграм-каналов со скамом и скачаете на смартфон вредоносный софт.

Как сделать 1000% заряда аккумулятора

Тем не менее, формально сделать 1000% заряда можно. Правда, с очень большими оговорками. Вам не удастся увеличить емкость аккумулятора, поскольку она физически ограничена батареей, но при желании вы сможете настроить 1000% заряда вместо 100%. То есть формально он останется прежним, но на экране будет отображаться другое число.

Однако авторы видео про 1000% заряда не прибегают и к этому способу. Ведь, чтобы сделать бесконечную зарядку, нужно получать root-права, фактически взламывая телефон, и менять код системы. Это муторно, опасно и попросту глупо. Поэтому люди, обещающие одним нажатием нарушить все законы физики, просто ставят обои с 1000% заряда.

Как сделать 1000% заряда аккумулятора. Не ведитесь на этот обман. Фото.

Не ведитесь на этот обман

Но и тут не все так просто. Из-за того, что экраны наших смартфонов имеют разное разрешение, а строка состояния закрывает верхнюю часть обоев, мастера из TikTok лишь выводят на экран отредактированное в фотошопе изображение, где число 100 заменено на 300, 1000 или даже миллион — тут уж у кого наглости будет больше.

Лонгриды для вас
Как работает HarmonyOS на ПК и чем она отличается от Windows

Компания HUAWEI, в отношении которой с 2019 года действуют санкции США, продолжает идти по самостоятельному пути, практически полностью отказываясь от американских технологий. Опробовав импортозамещение на смартфонах, уже 19 мая она планирует представить первый ПК на базе собственной операционной системы HarmonyOS, которая изначально воспринималась исключительно как конкурент Android, а теперь предстает в новом образе, бросая вызов Windows. Но что это значит для нас — обычных пользователей? Чем HarmonyOS отличается от Windows?

Читать далее
Почему WhatsApp нагло копирует функции Telegram и делает это так поздно

WhatsApp и Telegram — два главных конкурента на рынке международных мессенджеров, чьи создатели то и дело подкалывают друг друга. В то же время американское приложение вполне логично считают этаким «слоупоком», ведь многие возможности проекта Павла Дурова подопечные Марка Цукерберга интегрируют с большим опозданием. В этой связи мы решили собрать 5 функций WhatsApp, скопированных у Telegram, но не в виде банального перечисления, а с подробным объяснением, почему более популярный мессенджер так долго тянул с их внедрением.

Читать далее
Самые живучие телефоны. Их аккумулятор служит годами

В странах Европейского союза вступили в силу новые правила, предусматривающие обязательную маркировку электронных устройств по ключевым потребительским параметрам. Теперь покупателю проще узнать, насколько долго прослужит аккумулятор смартфона или планшета. Для этого на устройствах появилась специальная метка с указанием количества циклов зарядки, которые способен выдержать аккумулятор до заметного снижения своей ёмкости. Раньше производители указывали подобные данные чтобы просто похвастаться, а теперь это документ.

Читать далее
